Titre de Romane Dicko, domination japonaise, tableau des médailles : le bilan des Championnats du monde de judo 

Les Championnats du monde de judo 2022 se sont terminés ce jeudi 13 octobre avec le succès du Japon dans l’épreuve par équipes mixtes.

À peine un an après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, cette épreuve était déjà un rendez-vous marquant dans la course aux quotas pour Paris 2024 : les points décernés aux participants sont pris en compte pour le classement mondial de la période de qualification olympique.

Tableau des médailles, podiums français, domination japonaise, et résultats de l'épreuve par équipes mixtes : découvrez le bilan des Championnats du monde de judo.

France - Japon, un classique en finale de l'épreuve par équipes mixtes

La France et le Japon se sont une nouvelles fois affrontés en finale de l'épreuve par équipes mixtes. C'était déjà le cas aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et lors des trois derniers Championnats du monde.

Les Bleus ont gagné la médaille d'or aux JO et les Nippons étaient triple tenants du titre planétaire. Malgré l'absence de certains titulaires, c'était une affiche de rêve pour conclure les Championnats du monde de judo. Et c'est le Japon qui a terminé son séjour à Tachkent en beauté grâce à une victoire dans une finale très disputée (4-2).

Romane Dicko et Sarah-Léonie Cysique, qui avaient participé au sacre olympique, ont entretenu l'espoir d'un doublé historique. Elles ont été les seules à prendre des points aux Japonais sur l'ensemble de la compétition. Avant ce duel épique face aux triples tenants du titre, les coéquipiers de Marie-Ève Gahié avaient pris le meilleur sur la Géorgie (4-1), la République populaire de Chine (4-0) et Israël (4-1) pour prouver qu'ils ont cette faculté à se transcender dans l'épreuve par équipes mixtes.

Cette performance prouve que les Bleus sont bien les plus grands rivaux du pays où a été inventé le judo. Ils auront l'opportunité de le prouver dès le mois de mai lors des prochains Championnats du monde, mais surtout dans deux ans aux Jeux Olympiques de Paris 2024 où les Tricolores auront un titre à défendre.

Romane Dicko lance son règne mondial

Romane Dicko a décroché son premier titre planétaire. Déjà triple championne d’Europe et double médaillée olympique, la judokate de 23 ans est montée sur la plus haute marche du podium des +78 kg.

« J’étais venue pour ça, je suis très contente de décrocher ce dossard rouge et d’avoir mon cadre à l’INSEP », avait-elle réagi au micro de La Chaîne L’Équipe.

La judokate du PSG Judo va voir son portrait rejoindre celui des 30 autres champions du monde français de judo au dojo de l'INSEP.

Elle a surtout étiré une série entamée en 2005 par les combattants tricolores. Ils ont gagné au moins une médaille d’or lors des 13 dernières éditions des Championnats du monde.

Son sacre a quand même un goût particulier : elle est la première européenne à devenir championne du monde des +78 kg au XXIe siècle. De bon augure à moins de deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024 où Romane Dicko visera le seul titre qui manque à son palmarès.

Manon Deketer et Julia Tolofua se sont montrées

Derrière Romane Dicko en or, la France a décroché trois autres médailles mondiales grâce à son équipe féminine. Amandine Buchard (-52 kg), Manon Deketer (-63 kg) et Julia Tolofua (+78 kg) se sont parées de bronze. En l'absence du décuple champion du monde Teddy Riner, blessé, les hommes n'ont pas réussi à monter sur le podium. Mais à l'image de Joan-Benjamin Gaba ou Kenny Liveze, une nouvelle génération a pu découvrir le plus haut niveau mondial.

Pour Manon Deketer et Julia Tolofua, c’est une première médaille dans un grand championnat. Elles ont intégré le top 3 mondial alors qu’elles ne sont pas forcément les numéros 1 dans la hiérarchie nationale.

Manon Deketer est la suppléante de Clarisse Agbégnénou qui n’a pas encore repris la compétition en -63 kg depuis sa grossesse et Julia Tolofua est à la lutte avec Romane Dicko pour le rôle de titulaire chez les +78 kg.

L’émergence de ces deux combattantes est une bonne nouvelle sur la route de Paris 2024. Cette concurrence en équipe de France va la tirer vers le haut.

Amandine Buchard a « tapé du poing sur la table »

Parmi les médaillées françaises aux Championnats du monde de judo, seule Amandine Buchard avait déjà connu cet honneur. Et plutôt deux fois qu’une.

À Tachkent, elle a gagné sa troisième médaille planétaire. La troisième en bronze après 2014 en -48 kg et 2018 en -52 kg. La vice-championne olympique en titre était déçue car elle visait l’or. Mais elle a tiré du positif de sa demi-finale perdue face à Uta Abe.

La Française est parvenue à inquiéter la championne olympique en titre et désormais triple championne du monde. La Japonaise avait marqué le premier waza-ari du combat, mais la combattante du PSG Judo avait égalisé avant de céder dans le golden score.

« J'ai tapé du poing sur la table en lui disant que je ne vais pas la lâcher d'ici aux Jeux Olympiques de Paris 2024. J'ai accroché Abe, c'est la deuxième fois que je la fais tomber alors que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vue chuter », a réagi Bubuche à L’Équipe.

Le Japon dominant grâce à ses champions olympiques

Le Japon a terminé les Championnats du monde de judo à la première place du classement des médailles avec 12 breloques, dont 5 en or.

La sélection nippone a notamment pu compter sur ses champions olympiques en titre. Takato Naohisa (-60 kg hommes), Abe Hifumi (-66 kg hommes) et Abe Uta (-52 kg femmes) ont décroché le titre mondial après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021.

Pour ces deux derniers, ce doublé a une saveur encore plus particulière. Ils sont frères et sœurs et ont été sacrés le même jour. Exactement comme l’été dernier, quand ils avaient réussi cet exploit inédit pour une fratrie dans l’histoire des JO.

Les autres judokas japonais qui ont ramené une médaille d'or de Tachkent sont Tsunoda Natsumi (-48 kg) et Horikawa Megumi (-63 kg). Seuls deux autres pays ont décroché plusieurs titres : l'Ouzbékistan et le Brésil.

Tableau des médailles des Championnats du monde de judo

Japon : 12 médailles (5 en or, 4 en argent, 3 en bronze) Brésil : 4 médailles (2 en or, 1 en argent, 1 en bronze) Ouzbékistan : 2 médailles (2 en or) Mongolie : 3 médailles (1 en or, 1 en argent, 1 en bronze) Croatie : 2 médailles (1 en or, 1 en argent) Géorgie : 4 médailles (1 en or, 3 en bronze) France : 4 médailles (1 en or, 3 en bronze) Cuba : 1 médaille (1 en or) Canada : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze) Italie : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze) Allemagne : 1 médaille (1 en argent) Belgique : 1 médaille (1 en argent) Grande-Bretagne : 1 médaille (1 en argent) République populaire de Chine : 1 médaille (1 en argent) République de Corée : 2 médailles (2 en bronze) Pays-Bas : 2 médailles (2 en bronze) Azerbaïdjan : 2 médailles (2 en bronze) Kazakhstan : 2 médailles (2 en bronze) Pologne : 1 médaille (1 en bronze) Ukraine : 1 médaille (1 en bronze) Autriche : 1 médaille (1 en bronze) Portugal : 1 médaille (1 en bronze) Chinese Taipei : 1 médaille (1 en bronze) République de Moldova : 1 médaille (1 en bronze) Kosovo : 1 médaille (1 en bronze)

Podium de l'épreuve par équipes mixtes des Championnats du monde de judo

France Japon Allemagne & Israël

Médailles de l'équipe de France aux Championnats du monde de judo

Or (1)

Romane Dicko (+78 kg, femmes)

Argent (1)

Épreuve par équipes mixtes

Bronze (3)