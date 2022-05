En route pour Paris 2024 : le système de qualification du judo expliqué

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 commencent le 24 juin 2022 pour les judokas. Alors que l'excitation monte chaque jour à l'approche des JO, l'IJF a annoncé que la période de qualification pour les épreuves de judo allait débuter dès le début de l'été 2022.

La France aura un judoka dans chaque catégorie et sera donc assurée de défendre son titre à domicile dans l'épreuve par équipes mixtes. Pour l'attribution des 358 places restantes, la formule choisie est sensiblement la même que pour Tokyo 2020.

Découvrez les réponses à toutes vos questions sur les qualifications du judo pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Combien d'athlètes vont participer à Paris 2024 en judo ?

186 hommes et 186 femmes participeront aux épreuves de judo aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce total de 372 judokas est en baisse par rapport à Tokyo 2020, en 2021 où il y en avait 386.

Quel est le système de qualification pour Paris 2024 en judo ?

Le classement mondial de la période de qualification olympique servira à attribuer les quotas pour Paris 2024. Toutes les épreuves du World Tour organisées entre le 24 juin 2022 et le 23 juin 2024 vont donc être comptabilisées. À cette date-là, dans chaque catégorie, les 17 premiers pays représentés dans le classement mondial obtiendront un quota.

Des quotas sont ensuite attribués sur la base de la représentation continentale pour un total de 100 places. Chaque continent possède un certain nombre de quotas qui reviennent à ses représentants qui ont marqué le plus de points qu'importent le sexe et la catégorie de poids. Un pays ne peut pas recevoir plus d'un quota continental. Chaque continent possède également une invitation à attribuer à un pays à qui il manque un judoka pour pouvoir participer à l'épreuve par équipes mixtes.

Enfin, 15 places seront décernées par une commission tripartite selon le principe d'universalité.

Un Comité national olympique ne peut pas avoir plus de 14 judokas qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 (un par catégorie de poids).

Quel est le format des épreuves olympique de judo à Paris 2024 ?

Les épreuves de judo des Jeux Olympiques de Paris 2024 débuteront dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture.

Du samedi 27 juillet au vendredi 2 août, une catégorie de poids femmes et une catégorie de poids hommes auront lieu chaque jour avant l'épreuve par équipes mixtes du samedi 3 août.

Dans chaque catégorie de poids, les judokas s'affrontent dans un tableau à élimination directe jusqu'à la finale. Il y a quand même une subtilité avec les athlètes battus en quarts de finale qui restent en compétition dans un tableau de repêchages pour décrocher une des deux médailles de bronze qu'il y aura dans chaque épreuve.

Les athlètes à suivre en judo à Paris 2024

À domicile, les judokas français seront particulièrement attendus après avoir ramené huit médailles olympiques dont l'or dans l'épreuve par équipes mixtes de Tokyo 2020, en 2021. Teddy Riner va tenter de décrocher un troisième titre individuel dans la catégorie des +100kg alors que Clarisse Agbegnenou essayera de conserver son titre après avoir donné naissance à son premier enfant. Amandine Buchard ou Romane Dicko feront aussi partie des favorites.

Dans les rangs japonais, Ono Shohei pourrait être là pour chercher un troisième titre olympique consécutif et confirmer sa domination sur les -73kg. Abe Hifumi et Uta sacrés le même jour à Tokyo 2020 auront l'occasion de faire rentrer leur famille un peu plus dans l'histoire des JO.

La Canadienne Jessica Klimkait, le Belge Matthias Casse ou l'Ukrainienne Daria Bilodid peuvent espérer ramener de Paris 2024 une médaille d'un métal plus brillant que le bronze décroché à Tokyo 2020.

Les moments clés des qualifications du judo pour Paris 2024

24 juin 2022 - 23 juin 2024 : période de qualification olympique

25 juin 2024 : publication du classement mondial de la période de qualification olympique

25 juin 2024 : l'IJF confirme par écrit aux Comités nationaux olympiques les quotas attribués

2 juillet 2024 : date limite pour la confirmation à l'IJF de l'utilisation des quotas par les CNO

3 juillet 2024 : l'IJF réattribue les quotas non-utilisés

Date à définir : la commission tripartite confirme par écrit l'attribution des places sur le principe d'universalité

8 juillet 2024 : date limite de la sélection des athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

26 juillet - 11 août : Jeux Olympiques de Paris 2024

