Queralt Castellet, una vida dedicada a conseguir el sueño olímpico

En la Villa Olímpica no se ha separado de la medalla de plata ni para dormir.

Y no es para menos. La medalla de plata conseguida por Queralt Castellet en snowboard halfpipe en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 es histórica: la quinta para un deportista español en la historia; y la primera de una mujer en 30 años tras el bronce de Blanca Fernández Ochoa en 1992 en esquí alpino.

Pero esta plata es también el clímax de una carrera dedicada a este momento.

Tras conseguirla, Queralt Castellet ha hablado en una entrevista exclusiva con Olympics.com sobre cómo comenzó el sueño olímpico para ella en Turín 2006 y qué ha significado hacerlo realidad subiendo al podio en Beijing 2022.

Las felicitaciones de Pau Gasol o Carolina Marín

"La verdad es que es increíble: son tantos años de trabajo y dedicación a perseguir este sueño... Y al final es un momento tan corto lo que dura hacer la mejor ronda de tu vida... Lo he conseguido y tener la medalla de plata en mis manos aún es difícil de creer. La verdad es que estoy disfrutando mucho de este momento y estoy muy contenta". Es prácticamente lo primero que puede decir Castellet al ser preguntada por la medalla.

No solo ella ha celebrado de su éxito. El mundo del deporte se ha volcado felicitándole a través de redes sociales, como Carolina Marín, primera campeona olímpica española en bádminton; o la leyenda del baloncesto español, Pau Gasol. "Enhorabuena, Queralt Castellet, ¡has hecho historia!", compartió Gasol en sus redes sociales.

Felicitaciones como esta sorprendieron a Castellet.

"Fue un momento de darme cuenta de que me estaba siguiendo mucha gente, deportistas que yo admiro y que me estaban siguiendo fue una sorpresa, y una manera de ver lo que está creciendo mi deporte y se está conociendo en mi país gracias a mi presentación en los Juegos de Invierno".

Turín 2006: se enciende la llama

Las felicitaciones no eran de extrañar para alguien que ha hecho historia para el deporte español.

Y, en el proceso, Queralt Castellet ha conseguido la culminación de un sueño por el que ha luchado durante toda su trayectoria. "Es una vida dedicada a perseguir un sueño", expresa la rider española.

Comenzó a practicar snowboard siendo una niña, y pronto quiso ser la mejor.

"Tengo mucha imaginación y siempre he sido una soñadora. Pero, además, he tenido la suerte de que mi familia estuviera también detrás de esos sueños. Recuerdo que con 15 o 14 años yo decía que quería estar en el top mundial en snowboard. Y era como '¿Qué dice?'. Simplemente, era una niña con mucha determinación. Solo era una niña, pero este sueño era muy claro para mí. Simplemente quería esto. Y a pesar de no tener muchas referencias en mi país, tenía ya esta imagen en mi cabeza de que quería estar ahí y quería que pasara", reconoce.

Pero el sueño tomó más fuerza en Turín 2006, cuando acudió a sus primeros Juegos Olímpicos con 16 años. Fue entonces cuando cambió todo en ella y la llama olímpica se encendió en su interior.

"Mis primeros Juegos Olímpicos fueron muy especiales porque, irónicamente, todo pasó en un año y simplemente no lo vi venir. Todo lo que sabía era que me gustaba este deporte. Pero los Juegos para mí fueron un antes y un después. Cuando fui a mis primeros Juegos, abrí los ojos. Estaba con las que hasta entonces eran mis heroínas. Cuando les vi en el podio pensé que eso es lo que yo quería ser. Donde quería estar. Y, desde aquel momento, solo he seguido un camino hasta donde estoy ahora".

Cómo lidiar con la presión en una final olímpica

En ese camino, Castellet ha tenido tanto éxitos como decepciones.

Y en la final de halfpipe de Beijing 2022 se acordó de todos ellos, aunque los buenos pensamientos ganaron a los malos. "Mi cabeza simplemente se estaba volviendo loca aquel día. Intenté mantenerme positiva y agradecida con todo, especialmente con tener la posibilidad de vivir esto. Realmente lo que quería era disfrutar lo más que pudiera del día", recuerda.

Sin embargo, la rider española asegura que su momento de mayor nerviosismo lo vivió en la ronda de clasificación.

"Si no estás entre las 12 mejores, no entras en la final. Así que estaba muy, muy nerviosa. Una vez que lo conseguí y que ya miraba a la final, estaba como 'Este es el momento de dar lo mejor de mí de nuevo'. El día de la final me desperté temblando, pero al mismo tiempo me salió toda la fuerza para conseguir lo que quería. Y funcionó", reconoce.

"Sangre, sudor y lágrimas"

Hay una palabra que define el camino de Castellet desde su debut en Turín 2006 hasta su primer podio olímpico en Beijing 2022: la perseverancia.

"Evidentemente ha habido mucha perserverancia detrás. Pero si estás haciendo lo que te gusta, da igual todo lo que te cueste, todo el trabajo, porque vas a seguir trabajando hasta que llegues donde quieras. Porque, mientras hagas lo que quieres y lo que amas, te puede llevar sangre, sudor y lágrimas, pero tienes que trabajar para conseguirlo porque al final, lo consigues", remarca Castellet sobre su trayectoria, en la que todo este trabajo, según define, "definitivamente ha valido la pena".

Milano Cortina 2026 en el horizonte

El sueño olímpico de Queralt Castellet se ha cumplido, pero no se ha terminado.

"Una cosa buena que tiene mi deporte es que nunca se detiene. Simplemente sigue evolucionando y sigue enseñándome cosas. La montaña es una fuente infinita de conocimiento, por lo que nunca sabes lo suficiente del snowboard. Solo estoy empezando. Solo sé un poco sobre esto. Y no puedo esperar para descubrir qué es lo próximo que voy a aprender", expresa Castellet.

Ese "solo estoy empezando" puede sorprender después de sus cinco participaciones olímpicas y una trayectoria que se expande por más de una década y en la que se ha subido al podio en todas las grandes competiciones internacionales.

"Este deporte es enorme. Todavía me queda mucho que aprender. Sé muchas cosas de mi deporte, y estoy muy agradecida de formar parte de él y de haberlo vivido, de haber visto tanto y de haber aprendido tanto de él. Pero todavía me queda mucho que aprender y mucho por mejorar", sigue remarcando.

¿Esta versión aún más mejorada de Castellet se volverá a ver en unos Juegos Olímpicos?

Castellet no descarta estar en Milano Cortina 2026.

"Estoy en el mejor momento de mi snowboarding. Estoy aprendiendo mucho y cada vez soy mejor. Así que sí, si llego a ellos, será una nueva oportunidad para mostrar el snowboarding que tenga dentro en ese momento".

