Snowboard, ¿deporte o arte? Queralt Castellet responde

En este 5 de febrero ha comenzado la competición de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. En algunas disciplinas de este deporte, como el halfpipe, la creatividad juega un papel primordial. Y por ello, algunos consideran este deporte como una forma de arte.

Una de las estrellas del halfpipe internacional, Queralt Castellet, que disputa en Beijing 2022 sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno, explica en esta entrevista para Olympics.com las similaridades entre una obra de arte y su deporte, y qué es lo que quiere mostrar sobre la tabla en unos Juegos en los que, además, fue la abanderada de España en la Ceremonia de Apertura.

Olympics.com (OC): Esta temporada no te has bajado del podio en ninguna competición internacional (Copa del Mundo, Dew Tour, XGames), pero al margen de los resultados, te hemos visto seguir innovando sobre la tabla. ¿De dónde salen tus ganas para seguir siendo creativa?

Queralt Castellet (QC): Aprender es una de las cosas que más me gustan de mi deporte. Cada día aprendo algo nuevo y cada año voy añadiendo trucos a mi bolsillo. Cuanto más cómoda me siento encima de la tabla y con más confianza y seguridad, y cuanto más entiendo de snowboard y de la montaña, más se refleja. Ahora estoy en un punto en el que tengo la posibilidad de probar muchas cosas nuevas y de disfrutarlo. Me siento muy cómoda por poder añadir más técnica, más trucos. Y todo esto me está dando la oportunidad de gozar muchísimo de mi deporte.

OC: En ese sentido, ¿de dónde sacas la inspiración para realizar nuevos trucos?

QC: Yo me inspiro de otros snowboarders, también de mí misma y de mi propio riding del día anterior o de cosas que me imagino, de trucos que me gustaría hacer. Todo eso me inspira y me motiva todos los días. Y, claro, en un día no puedes probar todo, así que es como 'ojalá tuviese más tiempo para hacer todo lo que quiero'.

OC: Precisamente por esta necesidad de innovación y creatividad, muchas personas consideran el snowboard halfpipe como un arte. ¿Qué opinas?

QC: Totalmente. Yo creo que el snowboard es una herramienta que te permite expresarte encima de la tabla. Todo el mundo tiene su único estilo, cada uno entiende el snowboard de una manera diferente, y también cambian los terrenos, los features, los elementos donde practicamos snowboard. Siempre es cambiante, como la vida. Por eso es muy fácil sentirte identificada y transmitir tanto. A ti te puede gustar un tipo de arte que a lo mejor a mí no. Cada uno pinta a su manera. Y el snowboard es así. En una ronda tú decides crear por ti misma, y eso es algo súper especial.

OC: Tienes esa sensibilidad de artista.

QC: A mí, por ejemplo, desde pequeña me encanta todo lo que es pintar, dibujar... y creo que en el snowboard encuentro algo que en un sentido es bastante parecido: crear desde cero algo y darle forma.

OC: Dices que el snowboard es una manera de expresarte. ¿Qué quieres expresar en Beijing 2022?

QC: Me gustaría expresar todo lo que lo que me aporta a mí el snowboard, todo lo que ha significado para mí toda mi vida. Eso me gustaría que se viera y que se pudiera casi tocar.