5 cosas que saber sobre Queralt Castellet

Los orígenes de Queralt Castellet

Queralt Castellet nació el 17 de junio de 1989 en Sabadell, España.

Comenzó a practicar el snowboard con seis años, ya que su madre, que era aficionada al esquí, sufría dolores en las rodillas que eran más soportables en una tabla.

Castellet comenzó a competir en la Copa del Mundo de la FIS en 2005 en Chile, y en solo un año ya llegó a los Juegos Olímpicos.

Campeona de España de gimnasia

Cuando Queralt Castellet comenzó a practicar snowboard, lo compaginaba con la gimnasia artística, un deporte en el que también destacó: fue subcampeona de España en barra y campeona en potro en 2004.

Dos años después dejó este deporte para centrarse completamente en el snowboard.

El palmarés de Queralt Castellet

Queralt Castellet es la snowboarder española más laureada en la historia en categoría femenina.

En los Campeonatos del Mundo, sus mejores resultados han sido la plata de 2015 en Kreischberg y el bronce de 2021 en Aspen (Estados Unidos). Este último después de que, tras las dos primeras rondas de la final, estuviera en la última posición.

"Estoy súper feliz. Ha sido una final emocionante y muy complicada. No he conseguido planchar ni la primera, ni la segunda ronda, así que en la tercera y última era todo o nada. Salí prácticamente temblando, pero sabía que podía hacerlo bien. He bajado con muchísimos nervios y presión, pero he ido a por todas y estoy muy emocionada por haber conseguido la medalla y hacer podio en una competición tan importante como esta y en un año en el que todo es mucho más complicado", dijo Castellet para la Federación Española de Deportes de Invierno tras lograr este bronce.

En los Winter X Games también es una fija en el podio: logró el bronce en 2011, la plata en 2019 y la medalla de oro en 2020.

Además, ha conseguido seis victorias en pruebas de la Copa del Mundo.

Sus cuatro participaciones olímpicas

Castellet vivió sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Turín 2006, solo un año después de pasar al panorama internacional. En su debut olímpico firmó la 26ª posición.

Desde entonces solo ha mejorado en sus resultados y no se ha perdido ninguna edición.

En Vancouver 2010 fue 12ª, y en Sochi 2014 mejoró en una posición (11ª).

En PyeongChang 2018 se acercó más al podio, con una séptima plaza. En Beijing 2022 buscará subirse al único podio que se le resiste: el olímpico.

El momento más duro

2015 marcó la vida deportiva y personal de Queralt Castellet cuando sufrió el fallecimiento de su entrenador y pareja, Ben Jolly.

A nivel deportivo fue él quien le llevó a lo más alto de este deporte, y de su mano consiguió la plata en el Mundial de 2015 y dos victorias en la Copa del Mundo.

"Me gustaría a través de estas líneas honrar a una figura que ha sido clave en mi vida, tanto a nivel personal como profesional, y que murió la pasada primavera", escribió Queralt Castellet meses después en sus redes sociales, a modo de homenaje a Ben Jolly.

"Siempre se ha dicho que hay entrenadores que marcan la carrera de algunos deportistas de élite. En mi caso, esta afirmación es absolutamente cierta. Desde que a los 19 años conocí a Ben Jolly di un salto a todos los niveles, configurando en apenas seis años tanto la persona como la deportista que soy hoy en día".

"Hace un año le detectaron dos tumores en el cerebro. Luchó con todas las fuerzas que tenía, que eran muchísimas, pero finalmente no pudo ganar este vez su serie. Y me dejó a mí huérfana de casi todo, porque, junto con mi familia en Sabadell, él se había convertido en mi vida".

"Por primera vez en muchos años, he pasado el verano enteramente en España. No he cogido una tabla. No he pisado la nieve. No he planificado la temporada, que comienza en pocas semanas. Nadie fuera de mi círculo ha sabido lo que ocurrió. Pero siento que debo un reconocimiento público a alguien que puede llevar por primera vez a una rider española a una medalla olímpica. Y que nunca quiso salir del segundo escalón de los focos".

"Ben fue quien me convenció de que podía estar en la élite. Y su legado supondrá para mí el compromiso de ser todavía mejor. Ojalá pronto pueda mirar al cielo desde lo más alto de un podio y dedicarle mis éxitos. Porque siempre sabré que serán también suyos", sentenció Castellet.