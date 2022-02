Queralt Castellet y Ander Mirambell lideran la unión de los deportistas españoles

No ha sido una novedad ver a Queralt Castellet y Ander Mirambell siendo el foco de atención para España en el mayor espectáculo deportivo mundial en deportes de invierno, como son los Juegos Olímpicos, ya que entre los dos suman nueve participaciones olímpicas. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 han escrito una nueva página en la historia deportiva de su nación, al ser los abanderados de España en la Ceremonia de Apertura, que está teniendo lugar en el Estadio Nacional, también conocido como Nido de Pájaro, en este 4 de febrero de 2022.

Pasada la primera media hora del comienzo de la Ceremonia, Castellet y Mirambell han tomado el Desfile de los Atletas. La fraternidad ha reinado entre los dos portadores, que en todo momento han portado la bandera los dos a la vez. El resto de deportistas de la delegación también se han mostrado como uno bailando a la vez al ritmo que ondeaba la bandera.

El esquiador acrobático Javier Lliso ha coronado el momento, y materializado el espirítu de España, formando con sus manos un corazón.

El éxito de 14 deportistas españoles

Mirambell y Castellet han liderado una comitiva formada por otras grandes estrellas del deporte nacional, como el rider Lucas Eguibar, quien fue el abanderado español en PyeongChang 2018 y que aspira a medalla en snowboard cross, una disciplina en la que es el vigente campeón del mundo.

En total, 14 deportistas españoles competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Tras los bronces logrados por los ya retirados Regino Hernández (snowboard cross) y Javier Fernández (patinaje artístico) en PyeongChang 2018, los deportistas españoles vuelven a aspirar al podio, especialmente gracias a las bazas de Castellet y Eguibar.

Sin embargo, como reconoció el abanderado Ander Mirambell antes de la Ceremonia, el mero de hecho de estar en los Juegos es ya de por sí un éxito.

"Si salimos con dos, tres o con ninguna medalla, yo creo que hay que valorar que tener 14 deportistas entre los mejores del mundo en unos Juegos Olímpicos de 2022 es un éxito, y si se da ese puntito de suerte para Lucas (Eguibar) o para Queralt (Castellet), bienvenido sea. Y si no, para mí son auténticos medallistas porque el esfuerzo de estar aquí es muy grande", expresó.

Conoce a los abanderados: Castellet y Mirambell

Después de su flamante desfile durante la Ceremonia de Apertura -el segundo para Queralt Castellet, que ya fue abanderada en Vancouver 2010.-, la acción comenzará pronto para Castellet y Mirambell.

De los dos abanderados, la primera en competir en Beijing 2022 será la snowboarder, con las rondas clasificatorias de halfpipe programadas el 9 de febrero, y la final el día 10.

Estos son los quintos Juegos Olímpicos de Castellet, que, aunque todavía no ha subido al podio olímpico, sabe lo que es triunfar a nivel internacional. En una carrera que ha dejado huella, Castellet ahora llega a Beijing 2022 tras conseguir el bronce en el Campeonato del Mundo de 2021 y esta temporada no se ha bajado del podio en ninguna competición internacional que ha disputado (Copa del Mundo, Dew Tour y XGames).

También el día 10 será un día marcado en el calendario para Ander Mirambell, el pionero del skeleton en España.

Ese día comenzará la competición de skeleton masculino, cuya final está programada un día después, el 11 de febrero.

Estos son los cuartos Juegos Olímpicos para Ander Mirambell, que sigue haciendo historia al ser, por el momento, el único deportista español en participar en skeleton en los Juegos. Aunque sueña con una medalla en Beijing, esta sería una hazaña "poco realista", como él mismo admite.

"Me gustaría decir que mi objetivo es luchar por las medallas, pero eso no es realista. Si soy capaz de coger confianza en los próximos dos días y aprovechar los últimos tres para probar material y arriesgar en el pilotaje, me gustaría hacer una de las mejores carreras de la temporada y uno de mis mejores resultados en los Juegos Olímpicos", dijo en la rueda de prensa del Comité Olímpico Español el 3 de febrero.

Ahora ahora, su mejor resultado olímpico fue una 23ª plaza en PyeongChang 2018, y llega a Beijing 2022 como subcampeón de la Copa América.

