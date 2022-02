La gran esperada gloria olímpica llega para Queralt Castellet y Lindsey Jacobellis en Beijing 2022

El snowboard ha visto brillar por más de una década a dos grandes iconos en dos disciplinas diferentes: Queralt Castellet (España), en halfpipe; y Lindsey Jacobellis (Estados Unidos), en cross.

En sus carreras no han faltado los podios en la Copa del Mundo, Mundiales, Dew Tour y X Games, entre otras competiciones, y, en un deporte en el que han irrumpido con fuerza jóvenes y nuevas estrellas, como la estadounidense Chloe Kim en halfpipe (21 años) o la candiense Meryeta Odine en cross (24 años). Castellet y Jacobellis ya ganaban títulos cuando sus actuales rivales aún eran unas niñas. Ambas han sido las mayores de sus finales individuales en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022: Castellet con 32 años y Jacobellis con 36.

Y precisamente hasta estos Juegos Olímpicos han tenido que esperar las dos para que los éxitos de sus carreras deportivas se reflejaran en el mayor escenario deportivo mundial.

Castellet y Jacobellis debutaron en los Juegos Olímpicos en la misma edición: Turín 2006. Y aunque entonces Jacobellis logró una medalla de plata, el recuerdo no es dulce. Y, a partir de ahí, ninguna ha fallado a su cita olímpica... pero sin subir al podio y no poder demostrar al cien por cien su extraordinaria calidad.

Sin embargo, su perseverancia ha tenido sus frutos: Castellet ha conseguido en Beijing 2022 su primera medalla olímpica (plata), y Jacobellis se ha coronado como la reina del cross, con dos oros: en individual y en el debut olímpico de la prueba por equipos mixtos, junto a otro veterano del snowboard: Nick Baumgartner (40 años).

La plata de Queralt Castellet

La española llegaba a Beijing 2022 tras subirse a todos los podios internacionales esta temporada. Pero no son los únicos en su dilatada carrera. Las tres últimas ha estado en el podio general de la Copa del Mundo (2ª en 2018/19 y 3ª en las dos siguientes), lo que se suma a un segundo lugar en 2011/12, tras debutar en el circuito internacional en 2005. También se ha subido dos veces al podio de los Campeonatos del Mundo, con una plata en 2015 y un bronce en 2021; y dos veces en el Mundial Júnior, con la plata en 2009 y en 2015.

En los X Games consiguió el bronce en 2011, la plata en 2022 y 2019 y el oro en 2020 (siendo la primera y única snowboarder española en lograrlo).

Y además en 2012 se convirtió en la segunda mujer en la historia en planchar un 1080 en competición, después de la leyenda estadounidense Kelly Clark.

El 10 de febrero de 2022 Castellet fue más allá: solo superada por Chloe Kim, Castellet logró 90.25 puntos en su segundo run de la final femenina de halfpipe en los Juegos Olímpicos. Ellas fueron las únicas en sobrepasar la barrera de los 90 puntos en las tres mangas. Y esta alta puntuación de Castellet se debió a la altura, dificultad y calidad de los cinco trucos perfectamente planchados en el medio tubo: Switch backside 540 weddle, Haakon Flip Melon, Frontside Air, Backside 900 Weddle y Frontside 900 Melon.

Una vida de sacrificio

Con este palmarés, podría parecer que la vida de Castellet ha estado siempre bañada en triunfos, pero nada más lejos de la realidad.

Su momento más duro lo vivió en 2015, cuando falleció su entonces pareja y entrenador Ben Jolly tras ser diagnosticado con un cáncer. Debido a ello, dejó de hacer snowboard. "No sabía qué hacer. Estaba perdida", ha contado sobre ese momento.

En los Juegos Olímpicos de Invierno también tuvo un momento crucial cuando, en Vancouver 2010, sufrió una contusión en un entrenamiento previo a la final (para la que ya se había clasificado con la tercera mejor puntuación). Esto le obligó a tener que retirarse de la competición. En el resto de participaciones olímpicas tampoco pudo estar cerca del podio: 26ª en Turín 2006; 12ª en Vancouver 2010; 11ª en Sochi 2014 y 7ª en PyeongChang 2018.

A pesar de los obstáculos que le ha puesto la vida, Castellet ha logrado culminar uno de los objetivos de su carrera: subirse a un podio olímpico. "Me acuerdo de todos los momentos que me han llevado hasta aquí y todo el trabajo que llevo detrás", expresó Castellet en zona mixta tras lograr la medalla de plata. A lo que añadió un recuerdo especial: "Ben estaría muy feliz por mi resultado de hoy".

Aunque el snowboard olímpico haya saldado con esta plata la deuda que tenía con Castellet, la española ya tiene en mira otro objetivo: Milano Cortina 2026.

La caída de Jacobellis en 2010

"Parecemos más jóvenes que cualquiera", ha expresado Nick Baumgartner tras el oro en el debut del snowboard cross por equipos mixtos en unos Juegos Olímpicos junto a Lindsey Jacobellis. Para él estos eran sus cuartos Juegos Olímpicos, y para Jacobellis los quintos. Al igual que Castellet.

Con esta medalla de oro, Jacobellis ha dado por finalizada su competición en Beijing 2022, en la que ha hecho un pleno: oro en individual y en equipos mixtos. Y así cierra una historia circular que comenzó con una dolorosa plata en Turín 2006.

Jacobellis dominaba la carrera sin rival, y en los últimos compases de la prueba se dedicó a deleitar al público con celebraciones y trucos. Realizar trucos no es algo frecuente en una carrera de cross, donde solo cuenta pasar primera la línea de meta. Y, en el antepenúltimo salto, la rider estadounidense realizó un backside air para poner el broche de oro a su prueba... pero no acabó así. Jacobellis no aterrizó bien, y sufrió una caída que permitió a la suiza Tanja Frieden adelantarle y asegurarse de este modo el oro.

Desde entonces, los Juegos Olímpicos nunca fueron una competición fácil para Jacobelis, que siempre quedó a un solo paso del podio: 5ª en Vancouver 2010, 7ª en Sochi 2014 y 4ª en PyeongChang 2018. Precisamente hace cuatro años también sufrió una caída a mitad de carrera cuando estaba liderando, y, aunque pudo continuar, le separaron solo 0.03 segundos del bronce.

Sin embargo, en el resto de escenarios internacionales a Jacobellis no le quedaba nada por ganar. Antes de Beijing 2022 ya había logrado seis títulos mundiales (todos en individual, excepto uno en 2019 por equipos mixtos), además de un bronce en la competición femenina por equipos en el Campeonato del Mundo de Sierra Nevada en 2017. Consiguió los Globos de Cristal de 2007 y 2009; y se ha proclamado en 10 ocasiones campeona en los X Games, donde debutó con solo 15 años.

Con todo ello, Jacobellis era ya la snowboarder mujer más condecorada de la historia. Y ahora, después de Beijing 2022, por fin, ha llegado al clímax de su carrera para poder ser al fin una leyenda del deporte.