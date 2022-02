Latinoamérica brilla en la Ceremonia de Apertura de Beijing 2022

Ecuador: Sarah Escobar

La primera mujer ecuatoriana en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno, Sarah Escobar, ha tenido el honor de portar su bandera en la Ceremonia de Apertura, y además en sexta posición en el Desfile de los Atletas: la primera atleta hispanohablante en pisar el suelo del Estadio Nacional.

Con su participación en Beijing 2022, Escobar sigue los pasos de Klaus Jungbluth, que hace cuatro años llevó a Ecuador por primera vez a esta cita.

Escobar, nacida en Estados Unidos pero de padres ecuatorianos, representará a su nación en la prueba de eslalon gigante en esquí alpino. En 2020 disputó los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausana y la pasada campaña logró nueve resultados Top 20 en carreras de la FIS.

Sarah Escobar durante la Ceremonia de Apertura de Beijing 2022. Foto por 2022 Getty Images

Brasil: Jaqueline Mourao y Edson Bindilatti

Jaqueline Mourao es una veterana esquiadora de fondo que en Beijing 2022 afronta sus octavos Juegos Olímpicos. Participó en tres de verano (incluidos los de Beijing 2008, donde compitió en ciclismo de montaña) y estos serán los quintos de invierno.

Por su parte, Edson Bindilatti es sinónimo de bobsleigh en Brasil: se inició en este deporte después de ver la película Jamaica bajo cero y a los dos años compitió en Salt Lake City 2002. Ha estado presente en las cinco ediciones en las que Brasil ha competido en este deporte.

Ambos han portado en la Ceremonia de Apertura la bandera brasileña.

Argentina: Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra

No es la primera vez que la esquiadora alpina Francesca Baruzzi ha tenido este honor, pues ya fue la abanderada de su delegación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lillehammer 2016. Su mejor posición entonces fue 10º puesto en eslalon y esta temporada, después de superar una dura lesión de rodilla, está volviendo a cosechar buenos resultados.

Pero en esta ocasión, Baruzzi ha estado acompañada a la hora de portar la albiceleste.

Franco Dal Farra ha sido también abanderado de Argentina en la inauguración de Beijing 2022.

El esquiador tiene sangre olímpica. Su madre, Inés Alder, y su tío, Guillermo Alder, también compitieron en esquí de fondo en los Juegos de Barcelona 1992. Aunque llegó a lograr resultados muy destacados en remo, ahora está iniciando una prometedora carrera sobre la nieve. En el Mundial de 2019, fue octavo en la clasificación de distancia.

Puerto Rico: Kellie Delka y William Flaherty

William Flaherty es una de las grandes historias de Beijing 2022. Cuando tenía tres años, superó un cáncer de médula ósea gracias a un trasplante de su hermano Charles, olímpico y abanderado en 2018. Ahora, y con 17, seguirá también sus pasos en los Juegos Olímpicos de Invierno... y estos han empezado para él este 4 de febrero como abanderado en la Cremonia de Apertura.

En ella, ha desfilado junto a la otra abanderada de Puerto Rico: Kellie Delka. La piloto de skeleton se formó como atleta universitaria en Estados Unidos, pero hace una década que se pasó al skeleton. Desde 2018 representa a Puerto Rico y esta temporada ha firmado su mejor resultado: llega a Beijing 2022 como 30º del ranking mundial.

Bolivia: Simon Breitfuss

Por segunda vez consecutiva, Simon Breitfuss ha portado la bandera de Bolivia en la Ceremonia de Apertura de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Breitfuss nació en el tirol austriaco en 1992, pero conoció Bolivia cuando era niño en un viaje a la antigua estación de Chacaltaya junto a su padre, también esquiador. Y se enamoró del país. En 2015 logró la nacionalidad después de seis años de trámites y en PyeongChang 2018 vivió su estreno en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Disputará en Beijing 2022 las pruebas de velocidad de esquí alpino (descenso y supergigante).

Colombia: Laura Gómez y Carlos Quintana

¡No ha faltado la tradición! Colombia ha sabido cómo destacar en la Ceremonia de Apertura, en la que sus equipaciones han brillado tanto como sus abanderados, Laura Gómez y Carlos Quintana.

Laura Gómez dio sus primeros pasos en el patinaje sobre ruedas, un deporte donde su país es una gran potencia mundial. Hace cuatro años, en PyeongChang 2018, estuvo muy cerca de meterse en la final de salida en masa de patinaje de velocidad y ahora tendrá una nueva oportunidad para resarcirse.

En la Ceremonia de Apertura estará acompañada por Carlos Quintana, un antiguo triatleta que se cambió al esquí de fondo en busca del objetivo que al fin ha logrado: representar a su país en unos Juegos Olímpicos de Invierno. En 2021 se convirtió en el primer colombiano en ganar una medalla en una competición internacional de este deporte.

Perú: Ornella Oettl Reyes

Ornella Oettl Reyes es la primera deportista peruana en participar en tres Juegos Olímpicos de Invierno. Con su presencia en Beijing 2022, romperá el 'empate' con su hermano Manfred, también esquiador alpino, y el esquiador de fondo Roberto Carcelén. De padre alemán y madre peruana, actualmente reside en Austria, uno de los núcleos de este deporte. Como en sus dos participaciones anteriores, competirá en eslalon y eslalon gigante.

En esta ocasión, Reyes ha comenzado a brillar desde el día 0 de los Juegos, al portar con estilo y sin dejar de ondear en ningún momento su bandera.

Chile: Dominique Ohaco y Henrik Von Appen

¡El desfile del renacer!

La esquiadora acrobática Dominique Ohaco y el esquiador alpino Henrik Von Appen han sido los encargados de ondear la bandera de Chile en esta Ceremonia de Apertura. Es un honor que ambos ya habían vivido: Ohaco fue la abanderada en Sochi 2014 y Von Appen, en PyeongChang 2018.

Los dos esquiadores llegan a sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno después de haber superado las secuelas de dos graves accidentes de entrenamiento. Von Appen ha renacido después de caerse a más 135 km/h en un descenso en 2019, mientras que Ohaco estuvo año y medio sin competir por una grave lesión de rodilla. Beijing 2022 tendrá un significado aún más especial para los dos.

México: Sarah Schleper y Donovan Carrillo

Hacer historia al ser el primer mexicano en 30 años en competir en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno ha tenido su premio. Donovan Carrillo ha portado la bandera de su país este 4 de febrero de 2022 en el histórico 'Nido de pájaro', que también fue la sede donde tuvo lugar la inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano Beijing 2008.

"Me siento muy agradecido por ser el portador de la bandera de mi país. Siempre me he considerado como una persona que trata de resaltar sus tradiciones y costumbres a nivel internacional y portar el lábaro patrio en la inauguración de los Juegos Olímpicos será un sueño hecho realidad. Cómo hoy lo prometí, siempre respetaré y enalteceré a mi país, misión que cumpliré en Beijing 2022", expresó Carrillo cuando se anunció oficialmente que sería el abanderado mexicano.

Junto a él ha desfilado como abanderada Sarah Schleper, que hará historia como la primera mujer en disputar seis Juegos Olímpicos de Invierno en esquí alpino. En los cuatro primeros representó a Estados Unidos y en los dos últimos a México, el país de su marido. "Siento patriotismo hacia México y para mí es todo un honor ser mexicana y representar al país", aseguró a Olympics.com en una entrevista.

