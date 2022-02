Deportistas chilenos en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022: quiénes son y cuándo compiten

Chile competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno por 18º vez en su historia. El país andino no falta a su cita desde Sarajevo 1984 y esta vez tendrá cuatro deportistas en Beijing 2022. Para tres de ellos (Dominique Ohaco, Yonathan Fernández y Henrik Von Appen) será la tercera edición, mientras que para la joven Emilia Aramburo serán los primeros. Conoce mejor a los representantes chilenos en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Esquí acrobático

Dominique Ohaco

Durante este ciclo olímpico Ohaco ha tenido que superar una grave lesión de rodilla y un accidente de surf, pero la santiaguina ha logrado llegar en buena forma a sus terceros Juegos Olímpicos. A solo tres semanas de Beijing 2022, logró su mejor resultado de la temporada en la Copa del Mundo de esquí acrobático (también conocido como freestyle): 12ª en el slopestyle de Font Romeu (Francia).

7 de febrero. Competición de Big Air. Clasificatoria. 9:30, hora local (22:30 del 6 de febrero, hora chilena)

8 de febrero. Competición de Big Air. Final. 10:00, hora local (23:00 del 7 de febrero, hora chilena)

13 de febrero. Competición de slopestyle. Clasificatoria. 10:00, hora local (23:00 del 12 de febrero, hora chilena)

14 de febrero. Competición de slopestyle. Final. 9:30, hora local (22:30 del 13 de febrero, hora chilena)

LEER MÁS: Cinco cosas que saber sobre Dominique Ohaco

Esquí de fondo

Yonathan Fernández

Fernández, militar de profesión, se ha convertido en uno de los grandes impulsores del esquí de fondo en Chile. El pasado mes de diciembre se convirtió en el primer atleta de su país en disputar una prueba de la Copa del Mundo y ahora encara sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno.

8 de febrero. Esprint en estilo libre. Desde las 16:50, hora local (5:50, hora chilena)

11 de febrero. 15 km en estilo clásico. 15:00, hora local (4:00, hora chilena)

LEER MÁS: La otra vida del esquiador de fondo chileno Yonathan Fernández

Esquí alpino

Henrik Von Appen

A finales de 2019, Henrik Von Appen volvió a nacer. “Me caí a 135 km/h. Estuve siete meses sin caminar. Al principio no me podía creer que me estuviera pasando eso a mí. Venía de hacer mi mejor temporada y no pensaba más que '¿por qué yo?'”, recordaba en una entrevista para Olympics.com. Pero después de mucho trabajo, el pasado mes de diciembre volvió a competir en una Copa del Mundo de esquí alpino y ahora vivirá sus terceros Juegos Olímpicos.

6 de febrero. Descenso. 11:00, hora local (0:00, hora chilena)

8 de febrero. Supergigante. 11:00, hora local (0:00, hora chilena)

10 de febrero. Combinada alpina. Descenso. 10:30, hora local (23:30 del 9 de febrero, hora chilena)

10 de febrero. Combinada alpina. Eslalon. 14:15, hora local (3:15, hora chilena)

Emilia Aramburo

La deportista más joven de la expedición. La lesión de Matilde Schwenke, que se rompió los ligamentos de la rodilla derecha en diciembre, le abrió la puerta para competir en sus primeros Juegos de Invierno con tan solo 19 años. En el Mundial Júnior de 2019 compitió en las disciplinas de eslalon y eslalon gigante, las mismas en las que participará en Beijing 2022.

7 de febrero. Eslalon gigante. Desde las 10:15, hora local (23:15 del 6 de febrero, hora chilena)

9 de febrero. Eslalon. Desde las 10:15, hora local (23:15 del 8 de febrero, hora chilena)

LEER MÁS: El increíble renacimiento de Henrik Von Appen