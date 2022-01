Cinco cosas que saber sobre Dominique Ohaco, esquiadora acrobática chilena

El trayecto de Dominique Ohaco hasta Beijing 2022 ha sido tortuoso. Una grave lesión de rodilla, un accidente de surf y una pandemia han recortado sus últimas temporadas, pero después de superar muchos obstáculos la esquiadora acrobática chilena llegará a la cita en su mejor momento desde PyeongChang 2018. Serán sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno.

Orígenes y cómo empezó Dominique Ohaco

Dominique Ohaco nació en Santiago de Chile el 19 de diciembre de 1995, en el seno de una familia de deportistas. Su madre, Piroska Gallyas, fue reserva del equipo chileno de vela en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, mientras que su padre (Jean Paul) y su tía materna fueron tenistas profesionales. Germaine Ohaco es aún hoy la última chilena en disputar el cuadro final de un Grand Slam (US Open 1982)..

Pero si había un deporte familiar era el esquí. Dominique Ohaco aprendió a esquiar muy pronto, cuando tenía unos tres años. De hecho, su abuela materna fue esquiadora sénior. Un día, un hombre llamado Benny Ryerson llegó al refugio de Valle Nevado para intentar convencer a su hermano de que probase el esquí acrobático. Y Domi, que por entonces tenía 13 años, decidió apuntarse.

"Un salto bien hecho, caer perfecto, es una sensación única. Es superar los miedos, superarse a uno mismo, porque hay un montón de cosas que cuando yo era chica pensaba que nunca sería capaz. Y ver cómo poco a poco vas consiguiendo cosas que nunca creíste que sería posible, se siente superación, adrenalina... Es una mezcla de cosas", explicó en el podcast Ladera Sur sobre su amor por el esquí acrobático.

Historial olímpico y mejores resultados

Serán los terceros Juegos Olímpicos de Invierno para Dominique Ohaco, los mismos que el esquiador de fondo Yonathan Fernández, que también estará en Beijing 2022. En la lista histórica, solo están por delante los esquiadores alpinos Noelle Barahona y Nils Linneberg (esquí alpino), que compitieron en cuatro ediciones. Ohaco fue 13º en Sochi 2014, y 20º en PyeongChang 2018.

Paradójicamente aquella temporada 2017-18 fue la mejor de Ohaco. En la Copa del Mundo firmó seis resultados en el Top 10 (incluido su único podio hasta la fecha, 3º en el Big Air de Mönchengladbach) para terminar 3º en la modalidad de Big Air y 12º en slopestyle. Además, participó en los X Games de Invierno, con un 4º puesto en Big Air.

Cómo volver de su lesión más grave

La gran progresión de Dominique Ohaco sufrió un frenazo brusco en 2018. En agosto de aquel año, cuando preparaba la primera prueba de la Copa del Mundo en Nueva Zelanda, un sitio que conoce muy bien y donde ya había logrado grandes resultados, la chilena sufrió una grave lesión de rodilla en un accidente de entrenamiento.

Ohaco tardó ocho meses en poder correr sobre una cinta, once meses en volver a esquiar y un año y medio en competir de nuevo. La dificultad, según ha explicado en diversas entrevistas, no fue solo volver a ganar musculatura en las piernas o poder aguantar la exigencia física de los saltos, sino recuperar la confianza para competir en un deporte que comporta esta clase de riesgos.

Pero después de unos años complicados, Ohaco está recuperando un gran nivel de forma y esta temporada ha logrado buenos resultados en la Copa del Mundo. Empezó con un 16º puesto en Chur (Suiza) y el más reciente fue un 12º en Font Romeu (Francia).

Surf y BMX, sus otras pasiones

En sus redes sociales se puede ver a Dominique Ohaco practicar también surf y ciclismo BMX, sus otras pasiones. Aunque su amor por las olas le costó uno de los mayores sustos de su carrera. En febrero de 2020, apenas dos semanas después de su regreso a la Copa del Mundo, la esquiadora chilena sufrió un grave accidente mientras surfeaba.

Según relató, sintió un golpe muy fuerte en la parte superior de la pierna, no sabe si con la quilla de la tabla o una roca, y al quitarse el traje vio que tenía un corte muy profundo abierto en la pierna. "Los doctores dijeron que tuve mucha suerte, ya que el tajo fue muy cerca de la arteria femoral (si se me rompía, no lo contaba). El músculo que me corté casi completo fue el sartorio, que es uno de los menos importantes de la pierna. El aductor está más que nada desgarrado. Felizmente, la recuperación será rápida", escribió.

Su referente

Dominique Ohaco tiene como una de sus referentes a Sarah Burke, una de las grandes impulsoras de este deporte y responsable de que nuevas disciplinas como el halfpipe fueran incluidas en el programa olímpico. Desgraciadamente, la estrella canadiense falleció en un accidente de entrenamiento a principios de 2012, antes de poder disfrutar de su estreno en Sochi 2014.

Ohaco pudo conocer a Burke en la entrega de premios de una exhibición organizada en Chile en 2011, uno de los primeros éxitos de su carrera.