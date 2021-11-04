国际滑联花样滑冰大奖赛都灵站：隋文静和韩聪剑指金牌

当地时间11月5日到11月6日，国际滑联花样滑冰大奖赛的第三站将在2006冬奥会举办地意大利都灵举行。这场本来应该在中国重庆举行的比赛由于疫情的缘故，改到了都灵。

大奖赛的前两站分别是在美国拉斯维加斯和加拿大温哥华进行的。下周（11月12日至14日），比赛将在日本继续。选手们都在尽力争取12月中旬大奖赛总决赛的邀请函，该比赛由每个项目排名前六的运动员或团队参加。

世界冠军将在都灵集结。这是俄罗斯的安娜·谢尔巴科娃在4月赢得世界冠军后首次参加大奖赛。中国的隋文静和韩聪是两届世界冠军，他们在加拿大站已经赢得了一枚金牌，并希望在都灵再接再厉。

法国的加布里埃拉·帕帕达吉斯和纪尧姆·西泽龙这对搭档，曾四次摘得世界冠军，却是近两年来首次回到大奖赛。这对冠军组合上一次出现在公众面前是在2020年1月的欧洲杯上，当时这对奥运银牌得主获得了第二名。

本周末，注定将是一场异彩纷呈的盛宴。

键山优真和科尔亚齐头并进

在男子赛场上，在三届世界冠军陈巍参加了本赛季的前两站大奖赛之后，将有更多优秀的选手登场。日本的18岁奖牌获得者—键山优真—他去年在斯德哥尔摩获得了银牌。值得关注的选手还有2018年世锦赛铜牌获得者俄罗斯的米哈伊尔·科尔亚。

洛桑2020年青年奥运会冠军键山优真在上个月的亚洲锦标赛上赢得了金牌，并将寻求延续他在世界锦标赛上的势头，而科尔亚则在世锦赛中获得了第五名，两人都希望能在本赛季成为顶级男子花滑运动员。

在北京奥运会中，将会在中国主场作战的金博洋期待他的奥运赛季能有一个好的开头；而韩国的车俊焕、俄罗斯的德米特里·阿利耶夫和拉脱维亚的丹尼斯·瓦西里耶夫斯也都是男单比赛中值得关注的人物。

世界冠军谢尔巴科娃大奖赛首秀

亚历山德拉-特鲁索娃和卡米拉-瓦利耶娃为俄罗斯包揽了前两站大奖赛的金牌之后，现在轮到谢尔巴科娃了，现在就看她能否帮助教练埃特里·图特贝里泽的团队在大奖赛中取得三连胜。

比利时的洛纳·亨格里克斯2021年的世界大赛中获得第五名，而安娜·谢尔巴科娃的15岁队友玛雅·克罗米克也期待能在她的成人赛首秀中再接再厉：她曾在几周前的布达佩斯奖杯上击败了谢尔巴科娃。

日本的三原麻衣在温哥华的自由滑比赛中表现出色，而宫原知子可以说是她这一代中最引人注目的日本艺术滑冰选手。

此外，韩国的林恩秀和金艺琳也值得关注。

隋文静和韩聪志在必得

在上周以约30分的优势赢得加拿大站的冠军后，2018年奥运会银牌得主隋文静和韩聪希望能够背靠背再次取胜，给他们带来最大挑战的，可能是他们的队友，上赛季排名世界排名第五的彭程和金杨组合。

俄罗斯通常是该项目中的有生力量，此次也将派出两支年轻的队伍参加比赛。

而在都灵主场作战的妮可·德拉·莫妮卡和马泰奥·瓜里斯曾在过去闪耀冰场；他们的队友丽贝卡·吉拉尔迪和菲利波·安布罗西尼也将力争给主场关注带来精彩的表演。

帕帕达基斯/西泽龙实现期待已久的回归

四届世界冠军和奥运会银牌得主帕帕达基斯和西泽龙在10月初的芬兰奖杯赛上首次展示了他们的两个新节目。这也是这对法国组合自2019年底以来就未曾出现在大奖赛上。

他们在2020年欧洲杯上输掉了最后一场大型赛事（夺得银牌），错过了上个赛季的全部比赛，所以他们需要这个完整的赛季来帮助自己在奥运会前回到最佳状态。

帕帕达基斯和西泽龙的前蒙特利尔队友王诗玥和柳鑫宇将代表中国队参赛，而这对法国组合目前的训练伙伴—目前的世界银牌得主—麦迪逊·哈贝尔/扎卡里·多诺休，在连续第四次赢得美国滑冰赛冠军后仅两周就回到了冰场。

俄罗斯队的亚历山德拉·斯捷潘诺娃/伊万·布金也将参加比赛。

大奖赛意大利站

在周四进行的正式练习赛后，比赛将于当地时间周五下午开始。

这是今年国际滑联大奖赛的第三站，接下来最重要的比赛无疑是12月的大奖赛决赛以及2月在北京举行的冬奥会。

国际滑联大奖赛的赛事也是选择奥运队伍的关键。这些都是由每个国家根据2022年北京冬季奥运会获得的配额所完成的。大多数队伍都是在冬奥会前的全国锦标赛之后，大约在2月底或1月初确定。

国际滑联花样滑冰大奖赛都灵站赛程

11月5日，星期五（当地时间）

1500 女子单人滑短节目

1700 冰舞韵律舞

1845 双人滑短节目

2020 男子单人滑短节目

11月6日，星期六

1500 女子单人滑自由滑

1710 冰舞自由舞

1905 双人滑自由滑

2045 男子单人滑自由滑

11月7日，星期日

1500 颁奖晚会

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