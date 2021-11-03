韩聪/隋文静：做彼此的桥梁

说到中国的花样滑冰，就不能不提到双人滑项目。

在中国花样滑冰队的冬奥会历史上，共斩获了8枚花滑奖牌（1金3银4铜），其中6枚奖牌（1金3银2铜）出自双人滑项目。

在这个项目上，中国花滑队诞生了几对家喻户晓的组合：

征战四届冬奥会的申雪/赵宏博在2002年盐湖城冬奥会上为中国队首夺双人滑奖牌（铜牌）开创历史，在他们的冬奥会谢幕表演2010年温哥华冬奥会上，赢得了中国花滑队唯一一枚冬奥金牌。

张丹/张昊组合在2006年都灵冬奥会上收获银牌，并奉献了载入奥运史册的经典一幕。

庞清/佟健组合的冬奥会最好成绩是2010年温哥华冬奥会上的铜牌，但是在世锦赛赛场上，他们先后在2006年和2010年问鼎双人滑桂冠。

而如今，接过中国双人滑荣耀大旗的组合正是2018年平昌冬奥会亚军、两届世锦赛冠军得主韩聪/隋文静组合。

生涯荣誉回顾

1992年出生的韩聪今年29岁，隋文静小他3岁今年26岁。来自中国冰城哈尔滨的两人从2007年开始搭档至今已经走过了14个年头。

隋文静虽然名叫“文静”，但是她活泼好动、鬼马精灵的性格和名字大相径庭；年龄稍长一些的韩聪则成熟稳重，两人之间形成了很好的互补。喜欢自嘲的隋文静曾经在一次节目中透露了自己“水桶”绰号的由来。那之后，他们就被冰迷冠以“葱桶组合”的称号。

职业生涯早期的隋文静韩聪可谓是打遍青年组无敌手，凭借着高难度的技术动作和堪称华丽的完成质量在2010年至2012年完成了青少年世锦赛三连冠，还收获了2009/20赛季以及2011/12赛季青少年大奖赛总决赛冠军。更为难能可贵的是，两人不仅在难度技术上优势明显，两人活泼可爱充满灵性的表演风格同样给人留下深刻印象，也让他们有着令其他选手艳羡的观众缘。

转战成人组后，两人同样在国内外赛场获誉无数。其中包括世锦赛2金3银、2018年平昌冬奥会银牌、6次四大洲锦标赛冠军以及多枚花滑大奖赛奖牌等等。

彼此的翅膀

花滑比赛需要运动员在坚硬、寒冷的冰面上完成旋转、跳跃、托举等高难度动作，因此平日训练、比赛中伤病在所难免，韩聪/隋文静也不例外。

2016年，饱受旧疾困扰的隋文静决定接受双脚脚踝修复手术，那一年大部分时间都是在远离冰场的情况下度过的。

搭档受伤总是令韩聪感到伤心、难过，想着搭档是在自己手上受伤，自己不仅无法保护、而且需要女孩子一人承受所有疼痛，这令韩聪感到无比自责。

无法合练的情况下，韩聪没有放松对自己的要求。当时的他认为和隋文静的搭档过程中，自己是实力“较弱”的一方，他希望利用搭档养伤的那段时间去弥补自己身上的不足。与此同时，在隋文静忍受剧痛进行术后恢复训练的时候，韩聪也总是在一旁给予搭档鼓励。

在一次接受央视的采访时，韩聪谈到独自训练的经历时曾表示：“隋文静就像是天使一样，天使是有翅膀的，飞翔在冰场上。所以一个人在滑的时候我内心的感觉是，我并不是一个人，她就在我旁边。我们所做的所有东西，都是两人在一起的。”

有的人会在挫折中倒下，而隋文静和韩聪却在困难中一次次的蜕变着。

“我走上这个项目是因为我喜欢。不管中间有多么大的困难，多么大的病痛还是任何阻碍，我都会觉得这不是问题，因为我喜欢我想去做这件事。” - 隋文静

韩聪和隋文静在2021年斯德哥尔摩世锦赛双人滑短节目比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

世锦赛的腾飞

隋文静于2016年底伤愈复出。2017年2月，“葱桶”组合便在韩国江陵举行的四大洲锦标赛上完成归来后的国际赛场首秀，并以短节目、自由滑双第一的方式摘得双人滑冠军。

一个月，2017年花滑世锦赛在芬兰赫尔辛基拉开战幕。他们延续了良好势头，再次在短节目和自由滑两项领跑，首次登上世界冠军的宝座。这也令他们成为继申雪/赵宏博、庞清/佟健之后第三对摘得世锦赛双人滑桂冠的中国组合。

2018年平昌冬奥会获得亚军后，隋文静再次接受了脚部手术，他们也因此缺席了新赛季大奖赛的争夺。似曾相识的经历再次考验着他们。

2019年2月在美国阿纳海姆举行的四大洲锦标赛再次成为他们复出后的首场国际赛事，他们也再一次首战告捷。而一个月后，又有世锦赛在等着他们，这一次舞台来到了日本埼玉。

动身前往日本的前一周，隋文静在训练中摔倒，伤势导致他们在关键时刻无法完成系统的训练。但是多年的默契以及不服输的性格让他们有勇敢面对困境的底气。

2019年埼玉世锦赛短节目比赛中，韩聪/隋文静零失误，获得79.24分，但是落后于俄罗斯组合恩别特/扎比亚科组合的81.21分排在第二位。自由滑比赛中，两人用堪称完美的表现强势扭转局面，最终以8分优势第二次斩获世锦赛桂冠。他们自由滑155.60的得分以及234.84的总分刷新了当时双人滑的两项世界纪录。

伤病没有将他们击垮，反而让他们变得更加强大。

韩聪和隋文静在2021年10月北京举行的花样滑冰亚洲杯比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

新赛季开门红

2020年新冠疫情爆发前，韩聪/隋文静组合在2019/20赛季中斩获了大奖赛中国站、日本站、总决赛冠军，此外还在韩国首尔登上了四大洲锦标赛最高领奖台。那之后，韩聪利用赛事取消带来的充裕时间接受了髋关节手术以治疗旧疾。而后两人在2021年3月斯德哥尔摩世锦赛夺银后经过短暂休整，于今年5月初与中国花滑国家集训队重新集结，开始了北京冬奥会的备战工作。

2021/22新赛季伊始，两人展现了不俗的竞技状态。在10月中旬北京举行的2021亚洲花样滑冰公开赛上，两人完成赛季首秀并斩获冠军。上周末花滑大奖赛加拿大站的比赛中，两人再度大比分优势夺冠，首次摘得大奖赛加拿大站冠军（此前两次参赛均收获银牌）。

新赛季的自由滑节目，他们重新启用了《忧愁河上的金桥》这套曾经帮助他们收获荣耀的经典节目。加拿大站比赛后谈到这首曲子时，隋文静说道：“这套节目讲述的是我们俩互相扶持，共同努力，我们俩都动过手术，但也都克服困难重回赛场，整个团队也给了我们很大的帮助。这个故事不仅是我们俩的，也是每一个人的，因为现阶段其实是很困难的，也希望我们可以更团结，这也是奥运会的新口号。”

韩聪则补充说：“2017年我们用过这套节目，但当时是隋文静做了手术，我要等待她重新回到冰场上，像座桥一样给她支撑和力量。今年我们又想要选用这首曲子，我在去年也做了一个手术，所以隋文静又变成了我的桥梁，支撑着我们，更像是彼此互相支持。”

距离2022年北京冬奥会开幕还有不到100天的时间，“葱桶”组合能否在家门口实现奥运冠军梦想，收获他们唯一或缺的荣誉，我们拭目以待。