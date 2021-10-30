花滑大奖赛加拿大站：隋文静/韩聪首夺冠军

双人滑：隋文静/韩聪组合夺冠

作为2017年和2019年两次世锦赛的冠军，隋文静/韩聪伴随着二人最熟悉的《忧愁河上的金桥》出色完成了捻转三周、后外点冰三周接两周再接两周连跳、抛跳三周，只是在完成单跳3S时摔倒。他们的自由滑最终得到145.11分，其中技术分72.68分、艺术印象分73.43分，加上前一天的短节目得分78.94分，隋文静/韩聪以总成绩224.05分摘得冠军。

赛后，隋文静说：“因为现阶段其实有很多困难，我们在泡泡（疫情防控闭环管理）里，见不到外面的朋友和家人，但心里都是有支柱的。他们在远方，甚至在大洋彼岸，但我们的心都是在一起的，也希望我们可以更团结，这也是奥林匹克格言的新内容。”对于比赛中的小失误，隋文静表示，“我觉得我们做得还不错，我们还有提升的地方，这些失误会得到完善。”

韩聪说：“这个音乐我们只用过两场，所以想，不如再用一次。……当年编舞的时候隋文静刚做手术，我就像一座桥等她归来；今年我们重新选用这首曲子，因为我在去年也做了一个手术，这次小隋变成了我的桥梁，支撑着我们。”

“北京冬奥马上就要开始了，”谈到距离北京冬奥开幕式还有不到100天时间，隋文静表示，“主场比赛，我们不想太多吸引媒体的注意，我们需要在好的环境下执行训练计划。但我们知道，在家里会有很多人半夜起来看我们的比赛。”

俄罗斯组合帕夫柳申科/霍迪金表现不俗，他们获得了62.74技术分和61.88的艺术印象分，自由滑拿到123.62分，总成绩为193.08分，获得亚军。美国组合吉布勒/勒杜克在这次比赛中也重新演绎了他们熟悉的乐曲，两人拿到了128.22分，算上短节目成绩，他们的总成绩是189.90分，排在第三名。

男子单人滑：陈巍王者归来

上周，陈巍在美国站的比赛中出师不利，但卫冕冠军、三次世锦赛冠军得主仅在一周之后就在加拿大站在比赛中重新站到了最高领奖台上。

比赛中，陈巍完成了4次勾手四周跳，拿到200.46分，以总分307.18夺冠，他的同胞杰森·布朗以259.55分获得亚军，俄罗斯选手叶甫根尼·谢苗年科获得第三名。

自2018年平昌冬奥获得第5名以来，陈巍还没有错过任何大赛的冠军头衔。但一周前在拉斯维加斯举行的赛季首战中，陈巍排在周知方和宇野昌磨之后，仅收获铜牌。此番加拿大站比赛夺冠，也是他职业生涯第八枚大奖赛的金牌，并使他在12月日本举行的决赛中保持领先优势。“这次的发挥肯定比在美国站时好，”陈巍表示，“我永远保持前进，虽然这次降低了难度，但我可以完成得更干净。”

陈巍在上周一抵达拉斯维加斯，换了一个环境进行了一周的训练。在周五的短节目比赛后，陈巍表示他很开心能在美国站的铜牌成绩之后，速度调整状态。

比赛中，陈巍的表演更稳定、更自信，在莫扎特乐曲的伴奏下，尽管他只完成了4个四周跳，而通常情况下，他可以完成5、6个这样的技术动作。“减少一个只是因为时间不够了，”陈巍在采访中还透露自己的臀部还有些小伤。

陈巍的队友布朗在《辛德勒名单》的乐曲中，刚刚开场不久便在三周半跳中摔倒。这位错过了2018年平昌冬奥的美国选手说，“我对自己今天的自由滑表现有点失望。我们正在向冬奥会冲刺，这次大奖赛是学习和提升的机会。”

女子单人滑：俄罗斯15岁少女摘金

在女子单人滑比赛中，俄罗斯新星瓦里耶娃在自由滑比赛中挑战了三次4周跳+3周半跳的难度，并以32.20分的绝对优势摘下金牌。15岁的俄罗斯少女以高质量完成了三个4周跳，仅在3周半落地时稍有瑕疵，这使她拿到了106.15的惊人技术得分，加上全场最高的节目内容分74.74，自由滑180.89、总分265.08双双刷新世界纪录。而此前的世界纪录则是她在一周前的在芬兰杯上创造的。

世锦赛银牌得主、俄罗斯老将图克塔米舍娃在自由滑中两次完成3周半跳，得到151.64分，总分232.88的成绩，摘得银牌。她的同胞、2020年欧锦赛冠军科斯托纳娅获得铜牌。

冰上舞蹈：加拿大组合摘金

收获了今年世锦赛铜牌的加拿大组合吉尔斯/鲍伊里尔选用甲壳虫乐队的The Long and Winding Road总结他们十余年职业生涯，他们的自由舞得分为125.32，以总分210.97的成绩夺冠。这也是加拿大组合第二次获得加拿大站冰舞比赛的金牌。

意大利的基尼阿德/法布里到了200.05分，获得亚军。西班牙组合斯马特/迪亚兹在《佐罗的面具》电影配乐中，营造了列强的氛围感，他们的自由舞得到115.96分，总分为192.93排名第三，这是他们的第一枚大奖赛奖牌。