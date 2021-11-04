雪橇国际训练周拉开帷幕，一起了解冬奥会雪橇运动

从11月4日起到11月18日，国际雪橇训练周活动将在北京冬奥会滑行运动比赛场馆——国家雪车雪橇中心展开。届时，来自世界各地的雪橇运动员将第一次踏上有着“雪游龙”之称的北京冬奥会赛道，实地积累经验。

11月19日至21日，FIL雪橇世界杯也将在这条赛道展开激烈争夺，同时也为此次活动画下句点。

让我们借此机会，了解一下雪橇运动吧。

对于不熟悉冬季运动的人，说道雪橇，大多数情况下出现在他们脑海中的雪橇模样应该是圣诞老人的交通工具，或者类似那个结构的雪橇，和冬季运动雪橇的外形相去甚远。

而雪橇这项运动的起源可以追溯到瑞士的圣莫里茨。第一届雪橇国际赛事于1883年在达沃斯举行，当时运动员在达沃斯和克洛斯特斯镇之间的4公里长赛道上进行比赛。

1957年，国际雪橇联合会成立。1964年因斯布鲁克冬奥会上，雪橇以正式竞赛项目身份亮相冬奥会赛场。

雪橇比赛中要求运动员乘坐木制或金属制的双橇滑板在专门的冰道上高速滑降、回转。比赛开始时运动员坐在雪橇上，双手借助起点助栏用力向后推而而获得启动速度。在滑行过程中，运动员仰卧在雪橇上，脚朝前，利用身体姿势的改变操纵雪橇，使之沿着冰道快速滑降。到达终点时，运动员须在雪橇上，否则成绩无效。由于线路多为S形的弯道，加之速度极高，滑行过程惊险刺激。

目前冬季会雪橇比赛采用无舵雪橇。雪橇为木制，底部滑板为全属。一对平行的滑板宽不超过45cm。比赛用单人雪橇重量在21-25公斤，双人雪橇重量在25-30公斤。

雪橇比赛以速度著称，比赛中选手的最快速度能够达到140公里/小时。奥地利著名雪橇运动员曼努埃尔·菲斯特尔曾经在2010年温哥华冬奥会开始前在加拿大惠斯勒赛道上滑出过154公里/小时的速度。

雪橇比赛对于计时的精确度要求非常高，通常运动员之间的排名都是通过极小的时间差分出的。

2022年北京冬奥会雪橇赛事将展开4个项目的争夺：男子单人雪橇、男子双人雪橇、女子单人雪橇以及团体接力。

单人雪橇比赛中，运动员在同一条赛道比赛，每位选手需要在两天内完成4次滑行。每圈成绩精确到百分之一秒。所有成绩加在一起，用时最少的选手获胜。

双人雪橇在一天内完赛，每对选手完成两次滑行。同样的，两圈总成绩用时最少的选手获胜。

团体接力赛中每个国家需派出三支雪橇参赛，三支雪橇的构成如下：女子单人雪橇、男子单人雪橇和男子双人雪橇。比赛过程中，女子单人雪橇率先登场，运动员在赛道终点敲击头顶上的触摸板方可打开大门，让下一轮比赛的选手（男子单人雪橇）开始比赛，男子双人雪橇在最后出场。最终统计总成绩，用时最少的团队获胜。

冬奥会历史上，只有四个国家的选手赢得过雪橇金牌：德国、意大利、奥地利和俄罗斯。

德国奥运雪橇冠军人数最多，他们斩获了48枚奥运奖牌中的33枚，其中8对来自该国的双人雪橇组合曾经斩获11枚奥运金牌。

而德国女子雪橇手的统治地位和中国乒乓球队、跳水队在夏奥会赛场上的统治有一拼。从1998年长野冬奥会开始，德国女子雪橇手从未令女子单人雪橇项目的金牌旁落，期间诞生了希尔克·克劳沙尔、希尔克·奥托、塔迪亚娜·霍夫纳、娜塔莉·盖森伯格等传奇名将。

虽然德国雪橇队战绩辉煌，但是谈到史上最伟大的雪橇运动员，意大利传奇名将阿尔明·佐格勒呼声更高。他曾经10次赢得世界杯年度总冠军、6次世锦赛冠军。此外从1994年利勒哈默尔冬奥会开始连续参加6届冬奥会，斩获6枚奖牌，其中包括2金1银3铜。

菲利克斯·罗克（德国）是北京冬奥会最受关注的名字之一，理由很充分。德国人是三届冬奥会金牌得主（2枚单人赛金牌，1枚团体赛金牌）和世锦赛六冠得主。罗克本来有望在2018年平昌冬奥会男子单人赛中连续第三次斩获奥运金牌，但他在最后一滑中出现了失误，最终仅获得第五名。罗克在2021年世锦赛单人赛中获得第二名，北京冬奥会上，他将是奖牌的有力争夺者。

2018年奥运会冠军大卫·格莱舍尔（奥地利）在平昌冬奥会赢得金牌后震惊了雪橇界。他在2021年世锦赛男子单人赛和男子竞速赛中获得第三名的表现说明，他的奥运金牌并非偶然。

2018年冬奥会女子单人雪橇冠军，德国人娜塔莉·盖森伯格仍然是该项目的统治级人物，她在德国舍瑙阿姆克尼格塞举行的2021年雪橇世锦赛上获得银牌。盖森伯格在冬奥会赛场已经斩获4金1铜，是冬奥历史上最成功的女子雪橇运动员。北京冬奥会上的一个悬念就是，她能否实现三连冠。

近两届冬奥会男子双人雪橇项目一直由德国组合托比亚斯·文德尔（德国）和托比亚斯·阿尔特（德国）统治着，二人分别在2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会摘金。和盖森伯格一样，他们有机会通过在北京冬奥会收获三连冠来创造历史。他们在2021年世锦赛男子双人雪橇赛中获得亚军，在双人竞速项目上收获冠军，状态不俗。

团体接力赛在2014年索契冬奥会上首次亮相，是冬奥运会相对较新的项目。德国队在雪橇项目的统治力不仅体现在女子单人雪橇和男子双人雪橇项目上，在团体接力上同样实力不凡，该项目至今为止的两枚冬奥会金牌全部被德国摘得。德国队的最大挑战来自新科世锦赛冠军奥地利队（德国第二，拉脱维亚第三）。

国家雪车雪橇中心内一览 照片出自： 2021 Getty Images

赛程和赛场

2022年北京冬奥会雪橇比赛将于2022年2月5日至2月10日在延庆赛区的国家雪车雪橇中心举行，该赛场有“雪游龙”的绰号。

“雪游龙”滑行赛道是世界上第一条拥有360度转弯的赛道。赛道长度1615米，最大坡度为18%，整条赛道设有16个转弯。

该场馆设有2000个坐席，另外还可以容纳8000人站立观赛。