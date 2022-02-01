盘点2022年北京冬奥会后可能退役的冬奥名将

肖恩·怀特（美国），单板滑雪

肖恩·怀特接受《滚石》杂志采访时谈到自己是否会在2022年北京冬奥会后退役时笃定的说道：“是的，我一定退役。”北京冬奥会将会是怀特的第五届冬奥会（15岁时怀特距离参加盐湖城冬奥会只差一步），届时身为三金得主的他将力争个人的第四枚金牌。绰号“飞翔的番茄”的他在北京赛场上将成为冬奥会历史上年龄最大的单板滑雪参赛运动员。

肖恩·怀特收获2018年平昌冬奥会金牌 照片出自： 2018 Getty Images

德国雪橇传奇们

雪橇运动高速度带来的刺激让人会产生这项运动更适合“无所畏惧”的年轻人的错觉。但是德国老将们将会用实际行动向人们证明，年龄不是问题。他们将在男子单人雪橇、女子单人雪橇以及男子双人雪橇项目上争夺他们最后的冬奥奖牌。32岁的菲利克斯·洛赫能否摘得个人冬奥第四金？娜塔莉·盖森博格在度过34岁生日三天后能否第五次登上冬奥会最高领奖台？盖森博格和托比亚斯·文德尔以及托比亚斯·亚尔特（后两者同为34岁）是雪橇历史上最成功的运动员。文德尔和亚尔特能否实现冬奥双人雪橇三连冠？

2014年索契冬奥会上，盖森博格、洛赫、文德尔、亚尔特庆祝摘得雪橇团体接力金牌 照片出自： 2014 Getty Images

凯莉·亨弗里斯（美国），雪车

2010年以及2014年冬奥会金牌已经以纹身的方式刻在亨弗里斯身上，纹身覆盖率达到60%的她是否还有足够“面积”留给北京冬奥会上的斩获？今年36岁的亨弗里斯在2018年平昌冬奥会摘得铜牌后曾表示：“女子雪车此前才亮相了五届冬奥会，我在其中三届都登上了领奖台。”最近刚刚获得美国公民身份的亨弗里斯将会和39岁的刹车手洛洛·琼斯并肩征战北京冬奥会女子双人雪车比赛，她自己也将参加新项目女子单人雪车的争夺。

凯莉·亨弗里斯庆祝赢得2010年温哥华冬奥会金牌 照片出自： 2010 Getty Images

马廷斯·杜库尔斯（拉脱维亚），钢架雪车

过去十年，杜库尔斯堪称拉脱维亚的国家偶像。赢得了该国最高荣誉并在冬奥会开幕式上担任旗手、成为世锦赛和欧锦赛钢架雪车夺冠数量最多的运动员、并被赋予“超人”的绰号。但是冬奥会赛场上，参加过四届冬奥会的他目前只斩获了两枚银牌，37岁的他期待能够在北京一圆奥运金牌梦。他在接受采访时表示：“年龄并非取胜密码，因此这意味着我有可能成功，也有可能失败。”

2010年温哥华冬奥会上斩获银牌的马廷斯·杜库尔斯 照片出自： 2010 Getty Images

希拉里·奈特（美国）和乔斯林·拉罗克（加拿大），冰球

32岁的希拉里·奈特和33岁的乔斯林·拉罗克在过去15年间分别代表美国和加拿大女子冰球队参赛。两人均已经赢得过冬奥金牌，但是回顾两队之间的历史战绩（女子冰球亮相6届冬奥会，美国队和加拿大队5次会师决赛），拉罗克战绩占优。2018年平昌冬奥会获得银牌时，心情失落的拉罗克将银牌摘了下来，不愿多挂一分钟。事后她也为此到了歉，谈到当时的自己时，她表示：“当时我的格局小了。”

奈特方面，她在5、6岁的时候就已经将参加冬奥会定为自己的梦想，尽管当时女子冰球尚未入奥。2022年北京冬奥会上，谁将捧得金牌归？我们拭目以待。

加拿大女子冰球队在平昌冬奥会上收获银牌 照片出自： 2018 Getty Images

斯文·克拉默（荷兰），速度滑冰

克拉默已经是冬奥速度滑冰历史上最成功的运动员，4届冬奥会斩获9枚奖牌。但是，生活中感觉自己受伤势影响已经无力再举起女儿时，他在去年5月选择接受了背部手术治疗，以维持自己的冬奥会希望。冬奥速度滑冰历史上只有两位运动员曾经摘得5枚金牌，克拉默能否加入他们的行列？

荷兰速度滑冰传奇名将斯文·克拉默 照片出自： Getty Images

夏洛特·卡拉（瑞典），越野滑雪

2014年索契冬奥会上，卡拉力挽狂澜扭转27秒劣势帮助瑞典队摘得4x5公里接力金牌后，她的家乡北博滕省立刻将机场名字更名为卡拉机场。今年34岁的卡拉是瑞典最成功的女子奥运选手，斩获9枚奖牌，包括3枚金牌。备战2022年北京冬奥会期间，她曾经和心脏病展开斗争。她认为：“训练对我而言不是一种牺牲，而是我热爱、期待的事情，岁岁年年始终如一。”