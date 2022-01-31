冬奥历史第一次：值得关注的2022年北京冬奥会特色看点

北京将成为首个先后举办过夏奥会和冬奥会的双奥之城

2月4日北京冬奥会开幕时，奥运历史又将写下新的一笔：中国首都将成为奥运历史上第一座先后举办过夏奥会和冬奥会的城市。继14年前成功举办2008年北京奥运会后，北京将再次迎接世界体坛精英的到来。

2008年北京奥运会的8个场馆完成了改造，将在2022年北京冬奥会上继续投入使用，其中包括国家水上运动中心。曾经的水立方将在北京冬奥会上变身冰立方，承办冰壶比赛。北京奥运会承办排球比赛的首都体育馆铺上了冰场，将承办短道速滑和花样滑冰比赛。标志性的国家体育场——“鸟巢”将再一次承办开幕式和闭幕式。

冬奥会新竞赛项目

2022年北京冬奥会上将会有七个竞赛项目完成冬奥首秀，包括女子单人雪车、男子和女子自由滑雪大跳台、短道速滑、跳台滑雪、单板滑雪障碍追逐以及自由式滑雪空中技巧的男女混合项目。新项目的加入将会进一步增加冬奥会的观赏性！

德国选手亚曼卡在2021年10月25日举行的冬奥会雪车测试赛比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

冬奥会新人

2022年北京冬奥会上还将迎来多个首次参加冬奥会的国家和地区奥委会代表团，这些国家和地区此前和冬季运动项目以及冬奥会的关联并不是那么密切！

理查德森·维亚诺这个名字要记住，他是首位获得冬奥会参赛资格的海地运动员，他将参加高山滑雪男子大回转比赛的争夺。19岁的维亚诺也将成为首位参加冬奥会滑雪比赛的加勒比海国家运动员。

澳大利亚冰壶运动员将在2022年北京冬奥会上完成冬奥首秀。塔赫利·吉尔和迪恩·休伊特在2021年12月于荷兰举行的冬奥资格赛上七战七捷，锁定北京冬奥会入场券。

丹麦和捷克女子冰球队同样将完成冬奥首秀，高山滑雪运动员默罕默德·阿利夫·汉已经成为印度历史上首位锁定冬奥会直通席位的运动员，获得了男子回转和大回转两个项目的参赛资格。

理查德森·维亚诺——海地首位冬奥会参赛选手 照片出自： getty images

性别平等比例创新高

随着女子单人雪车和自由式滑雪大跳台项目的加入，北京冬奥会女子参赛运动员数量创历史新高，达到总选手数量的45%。2018年平昌冬奥会上该比例是41%。

多个大项已经实现竞赛项目数量的性别平等，包括高山滑雪、自由式滑雪、越野滑雪、雪橇个人赛、速度滑冰、钢架雪车和单板滑雪。

2021年11月27日，德国名将劳拉·诺尔特斩获世界杯因斯布鲁克站女子单人雪车冠军 照片出自： Jan Hetfleisch

第一届使用绿色能源的冬奥会

2022年北京冬奥会的目标是成为历史上第一届实现碳中和的冬奥会。所有竞赛场馆和大多数交通工具都将采用绿色能源供电。太阳能、风力发电、水力发电是北京冬奥组委实现零碳供电所采用的主要供电和供暖方式。北京冬奥会的关键创新还包括储存降雨和山区径流中的水，用于制造比赛用雪。此外，组委会还制定了三个植树计划，以改善冬奥会的环境足迹。

响应国际奥委会的标志性决议，二氧化碳跨临界直冷制冰技术投入使用，这在冬奥会历史上具有重要意义。