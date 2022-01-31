祈求运气加成：运动员分享自己的“小迷信”

几乎每一个冬季运动项目都和掌控器械装备与冰面、雪面的摩擦有关。这种掌控需要运动员技术层面的精准、果断，有时也需要一些即兴发挥。但有时尽管你为了赢得比赛胜利或者比对手更好的完成技巧动作而付出了巨大努力，最终的结果也不会总朝着预想的方向发展。

可能这也是为什么顶级运动员在比赛前会将注意力放在一些难以解释的行为、事物上的原因吧，让他们即使在决定运动生涯或人生的关键时刻，依旧对它们不离不弃。Olympics.com为您总结了一些奥运选手在冲击佳绩、创造历史的过程中坚持的一些小迷信，一起了解一下吧。

纹身

中国自由式滑雪运动员谷爱凌在接受Olympics.com采访时透露，2020年洛桑冬青奥会上，一只猫咪给她带来了运气，帮助她最终赢得了大跳台金牌。

“我是一个特别迷信的人。但我也知道在比赛时迷信不是特别好的事。我会寻找一些能够给我带来幸运的标志、符号，同时让自己冷静下来。如果这届冬奥会上我能够登上领奖台，我一定会把猫咪图案纹在身上。”

这位中国自由自由式滑雪明星在2021/22赛季保持着极佳的状态，加上点运气的加持，参加三个项目争夺的她能否在2022年北京冬奥会上多点开花，最终将猫咪图案纹在身上，我们拭目以待。

18岁的中国自由式滑雪天才少女谷爱凌 照片出自： 2020 Getty Images

捷克单板滑雪障碍追逐名将伊娃·萨姆科娃在参加重大比赛之前喜欢在上嘴唇上画一抹胡子。她从2011年世锦赛开始就一直保持着这个特别的举动，那届赛事是她的世锦赛首秀，她最终获得第五名。

三年后，她在2014年索契冬奥会上登上了单板障碍追逐的最高领奖台，为自己的国家赢得首枚冬奥会金牌。那场比赛，她画上了和捷克国旗颜色相符的白红兰三色胡子。

捷克单板滑雪障碍追逐名将伊娃·萨姆科娃 照片出自： 2014 Getty Images

内衣搭配

说到颜色，韩国短道速滑队队长郭润起知道什么颜色能够帮助自己取得成功。他曾经在采访中透露过他对于大赛前自己的内衣颜色很在意。事实上，32岁的他有一个很特别的习惯，喜欢准备不同颜色的内裤，从大赛开始前的一周就开始安排。

但是由于赛程会改变，他必须根据赛程重新调整好多天的内裤颜色，因此他最终放弃了这个习惯。同时，他也找到了一个简单的替代方法，那就是准备多条同款同色的内裤，而他敲定的颜色是红色。

相反的，意大利速度滑冰运动员弗朗切斯卡·洛洛布里吉达不会一直穿同一颜色的内衣，她会根据时下的情况调整颜色。

这位意大利女子3000米和5000米速滑国内纪录保持者在近期接受Olympics.com采访时表示：“我会根据之前比赛的幸运颜色决定内衣颜色。我会为1000米、1500米、3000米比赛选择不同的颜色，我有很多颜色的内衣备选。有时为了避免撞色，我还会穿不同颜色的袜子上场。”

弗朗切斯卡·洛洛布里吉达 照片出自： Getty Images

赛前仪式

团体运动项目上，队友之间一起坚持某一种“仪式”也是不错的选择。ROC女子冰壶队队长艾琳娜·科瓦列娃在谈到这个话题时表示：“我们队在比赛开始前有一个固定仪式。我们会踢一个里面装满米的小球，大家也可以通过这种方式来热身、拉伸身体，为比赛做好准备。踢这种球的时候我们还会穿上袜子。”

“每次比赛前我们都会留出15-20分钟来踢这个“米球”，通过这种方式打发时间，放松心情。为了不把这球踢坏了，我们需要穿上“特殊装备”来保护它，那就是穿上双袜子。”

在2018年平昌冬奥会上大受欢迎的刘少林在比赛前的选手介绍仪式上也有自己的一套习惯的动作：用右手摸右侧眉毛，然后对着相机眨一眨右眼，并以一个微笑收尾。不知道这套仪式是否和他在平昌为匈牙利赢得冬奥首金有关，但是刘少林对于自己的“爱的眨眼”之力量深信不疑。

刘少林在接受Olympics.com采访时表示：“我当时对着相机眨了眨眼睛，然后大家反响很好！这个动作给我带来了运气，帮助我赢得了很多比赛的胜利。”