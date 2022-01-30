2022年北京冬奥会值得关注的运动员：上

米凯拉·席弗琳（美国） 高山滑雪，26岁

席弗琳凭借出众的实力赢得了70多场高山滑雪世界杯赛事冠军，是女子高山滑雪的传奇人物。在北京冬奥会上，她有机会连续第三次斩获奥运金牌。此前她在2014年索契冬奥会上获得女子大回转金牌，在2018年平昌冬奥会上获得大回转金牌。

来自美国的高山滑雪传奇名将米凯拉·席弗琳 照片出自： 2018 Getty Images

羽生结弦（日本）, 花样滑冰，27岁

冬奥两金得主羽生结弦在2014年索契冬奥会上首次登上冬奥会最高领奖台，成为首位赢得冬奥会花滑冠军的日本选手以及第一位在男子单人滑短节目比赛中得分超过100分的选手。他在2018年平昌冬奥会赢得个人第二枚奥运金牌，是继迪克·巴顿在1948年圣莫里兹冬奥会和1952年奥斯陆冬奥会连续夺得金牌后，首位蝉联冬奥会金牌的花滑运动员。

羽生结弦在花滑届拥有惊人的影响力 照片出自： 2018 Getty Images

索菲亚·戈吉亚（意大利）高山滑雪，29岁

意大利名将索菲亚·戈吉亚在高山滑雪运动中成绩显著，她有望在2022年北京冬奥会上冲击多个项目的金牌。她在2018年平昌冬奥会获得女子滑降冠军，从那以后她的状态一直保持在顶尖水平。她在主项女子滑降项目上表现强势，近期已经取得了七连冠。在去年12月瓦勒迪泽尔世界杯超级大回转赛事上，她又摘得了女子超级大回转金牌，这意味着她已经有足够能力在中国首都冲击多枚奖牌。

索菲亚·戈吉亚在高山滑雪速度项目的比赛中非常有优势 照片出自： 2018 Getty Images

约翰内斯·廷内斯·博伊（挪威）冬季两项， 29岁

四年前，挪威运动员约翰内斯·廷内斯·博伊在冬奥会取得成功就预示着未来他将有机会成为领奖台的常客。他在2018年平昌冬奥会上赢得男子20公里个人赛金牌，并在接力赛和混合接力赛中获得两枚银牌。继去年3月连续第三次获得水晶球奖杯后，这位冬季两项明星将力争在北京冬奥会增加他的奥运奖牌数。

挪威男子冬季两项名将约翰内斯·廷内斯·博伊 照片出自： 2018 Getty Images

谷爱凌（中国）, 自由式滑雪，18岁

谷爱凌刚刚在本月赢得她的第一个FIS自由滑雪世界杯水晶球奖杯（U型场地技巧），这份荣誉来的恰到好处。作为本届冬奥会女子双板U型场地技巧夺冠的热门之一，谷爱凌希望在2022年北京冬奥会上重现她在世界杯上的精彩表现。

18岁的中国自由式滑雪天才少女谷爱凌 照片出自： 2020 Getty Images

米凯尔·金斯伯里（加拿大）自由式滑雪，29岁

2020/21赛季FIS自由式滑雪世界杯斩获9连冠，生涯世界杯分站赛冠军数来到70冠。这位来自加拿大的男子雪上技巧卫冕奥运冠军在北京冬奥会前保持着巅峰状态，为卫冕打下了坚实基础。29岁的他在2018年平昌冬奥会男子雪上技巧项目上摘得金牌，在2014年索契冬奥会上获得了两枚银牌。