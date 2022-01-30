2022年北京冬奥会值得关注的运动员：下

克洛伊·金（美国），单板滑雪，21岁

2018年平昌冬奥会上，年仅17岁的克洛伊·金在赢得单板滑雪金牌后成为获得此项目金牌最年轻的女运动员。克洛伊·金将在北京冬奥会上继续捍卫她的奥运冠军头衔。她在U型场地技巧项目上难逢敌手，实力和稳定性已经在极限运动会和2016年利勒哈默尔冬青奥会等重大赛事中得到了检验。

美国女子单板滑雪U型场地技巧名将克洛伊·金实力超群 照片出自： 2018 Getty Images

弗朗西斯科·弗里德里希（德国），雪车，31岁

德国队是雪车世锦赛男子四人雪车和双人雪车项目的卫冕冠军，领军人物弗朗西斯科·弗里德里希在2021年全年保持不败之后有信心再次登顶冬奥会最高领奖台。这位31岁老将是德国赢得2018年平昌冬奥会两枚金牌的关键人物，他目前位居本赛季世界杯积分榜榜首。

德国雪车超巨弗朗西斯科·弗雷德里希 照片出自： 2018 Getty Images

埃斯特·莱德茨卡（捷克），高山滑雪，26岁

2018年平昌冬奥会上埃斯特·莱德茨卡成为冬奥会历史上第一位使用两种不同装备（双板和单板）赢得两枚金牌的女子运动员，也是奥运会历史上第二位同一届赛事上在两个完全不同的中获得金牌的女子运动员。26岁的她目标在2022年北京冬奥会上卫冕单板平行大回转和高山滑雪超级大回转的两枚金牌。

埃斯特·莱德茨卡在2018年平昌冬奥会上获得金牌的瞬间 照片出自： 2018 Getty Images

肖恩·怀特（美国）单板滑雪，35岁

肖恩·怀特将出现在2022年北京冬奥会男子单板滑雪U型场地技巧赛场，在今年1月瑞士举行的单板世界杯比赛中登上领奖台（铜牌）后，他距离个人冬奥第四金更近了一步。这位35岁的老将将以2018年平昌冬奥会卫冕冠军的身份第五次代表美国参加冬奥会。

男子单板滑雪大神级选手肖恩·怀特 照片出自： 2018 Getty Images

卡米拉·瓦里耶娃（ROC），花样滑冰，15岁

卡米拉·瓦里耶娃滑向奥运领奖台！本月在塔林举行的欧洲花样滑冰锦标赛上，这位15岁的小将以一场令人印象深刻的女子单人滑胜利为参加冬奥会完美预热。作为夺金热门选手的她在那场比赛的短节目项目上获得90.45分，打破了自己保持的世界纪录；此外，她还是女子单人滑自由滑（185.29分）和总成绩（272.71分）的世界纪录保持者，集三项世界纪录于一身。

ROC花滑天才少女卡米拉·瓦里耶娃 照片出自： 写真：時事

武大靖（中国） 短道速滑, 27岁

武大靖在2018年平昌冬奥会上为中国赢得唯一一枚金牌。2022年北京冬奥会上，他将会在主场的助威当中力争卫冕男子500米冠军。27岁的武大靖是男子500米项目世界纪录保持者，被东道主寄予厚望。在去年11月举行的世界杯多德雷赫特站比赛中，他以39.878秒的成绩摘得该项目冠军，收获赛季个人项目第一冠，状态复苏。