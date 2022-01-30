2022年北京冬奥会每日观赛指南：精彩时刻不要错过！

东京奥运会圣火熄灭仅仅6个月后，世界顶尖冬季运动员将在中国首都聚首，参加2022年北京冬奥会。

东道主将在17天的时间里将过去四年的辛勤筹备付诸于实践。不要忘记，在开幕式前两天，就已经有比赛率先拉开战幕。

想知道每天最应该观看哪些比赛吗？

Olympics.com为您精选了每日焦点赛事以及奖牌赛赛程安排，供您日常参考。以下所有时间均为北京时间。请注意，最终赛程有可能会临时发生变动。

2022年2月2日

开幕式前两天，就将有比赛率先展开：冰壶混双队将会在曾经举办过北京奥运会游泳比赛的国家水上运动中心，如今的冰立方展开较量。

冰壶

20:05–22:00：混双循环赛

当天，10支参加混双比赛队伍中的8支队伍将会踏上冰立方的四条赛道。其中由阿尔米达·德瓦尔、和奥斯卡·埃里克森组成的世锦赛季军瑞典队对阵世锦赛卫冕冠军英国队（由珍妮弗·多德斯和布鲁斯·莫亚特组成）的比赛不能错过。

澳大利亚冰球队将会完成冬奥首秀，对手是美国队；东道主中国队同样将会登场亮相，对手是瑞士队。

2022年2月3日

开幕式前一天，将会进行三个大项的比赛，在这里了解详情：

冰壶

09:05–11:00、14:05–16:00、20:05–22:00: 混双循环赛

冰壶混双比赛继续，比赛将在三个时段展开。

今日比赛中，冬奥会卫冕冠军加拿大队将会在早场挑战多德斯/莫亚特组成的英国队，之后在晚场还将对阵挪威队。

自由式滑雪

18:00–18:45: 女子雪上技巧预赛轮1

19:45–20:30: 女子雪上技巧预赛轮1

2月3日，张家口赛区迎来第一场比赛，自由式滑雪男子、女子雪上技巧预赛将会拉开战幕。

男子雪上技巧世锦赛三冠得主兼卫冕世界冠军米凯尔·金斯伯里（加拿大）同时也是2018年平昌冬奥会冠军得主；女子组比赛中也有同样重量级的选手登场：法国队的冬奥卫冕冠军佩琳·拉丰同时也是世锦赛卫冕冠军。晋级决赛是他们卫冕道路上的第一个目标。

冰球

12:10–14:25：女子A组：瑞士vs加拿大、女子B组：中国vs捷克

16:40–18:55：女子B组：日本vs瑞典

21:10–23:25: 女子A组：芬兰vs美国

女子冰球比赛于2月3日开打，当日安排四场比赛。

当日压轴比赛是A组芬兰对阵美国的比赛时候2021年世锦赛半决赛的重演，比赛将于21:10开始。当日早些时候，东道主中国队将于12:10对阵通过终极资格赛获得北京冬奥会席位的捷克队。

2022年2月4日

2月4日仅在上午和下午安排了比赛。因为当天晚间，万众瞩目的开幕式将在著名的“鸟巢”——国家体育场举行。这里为您梳理当日看点：

冰壶

08:35–10:30, 13:35–15:30: 混双循环赛

晚间的开幕式之前，还有七场冰壶混双比赛要在两个时间段进行，加拿大队在两个时段均有比赛，首先对阵瑞士队，之后在下午和东道主中国队过招。

英国和澳大利亚的老对手争夺上升到新的维度，这一次是在冰上。

花样滑冰

9:55 ：团体赛，男子单人滑短节目

11:35：团体赛，冰舞韵律舞

13:15： 团体赛，双人滑短节目

花样滑冰是冬奥会上最受欢迎的运动项目之一，今天，第三次出现在冬奥赛场的花滑团体赛将展开三轮比赛中的第一轮争夺，10支参赛队将会悉数登场，包括卫冕冠军加拿大队。北京冬奥会上，哪支队伍能够最终登顶呢？首日比赛可以一窥端倪。

ROC在女子单人滑、双人滑以及冰舞项目上都有优势。虽然他们的男单选手在单项比赛中通常不被视为是奖牌争夺者，但是这无碍他们在团体赛中贡献力量，团体赛的比赛结果最终是按照单项排名计算的。

比赛人选能够体现出各队的战术策略，同样值得关注。团体赛中，短节目和自由滑选手可以是不同人选。

10位男子单人滑选手将会率先登场，之后是冰舞以及双人滑选手。

冰球

12:10–14:25：女子A组：ROC vs 瑞士

12:10–14:25：女子B组：丹麦 vs 中国

当日冰球赛场只进行两场女子比赛。A组当中排名所有参赛球队前五的两支球队ROC和瑞士队将会交锋；B组中，中国队将会对阵另一支终极资格赛晋级球队——丹麦队。

20:00–23:00：开幕式

2022年2月5日

本日共有6场奖牌赛，北京冬奥会第一套奖牌的归属将在下午举行的越野滑雪比赛中产生。让我们一起了解今日比赛不可错过的亮点：

自由式滑雪 - 金斯伯里能否再次登顶？

男子雪上技巧运动员将于18:00在张家口参加第二轮资格赛，争取决赛资格。之后于19:30开始决赛的争夺。索契冬奥会收获银牌、平昌冬奥会摘金的加拿大名将米凯尔·金斯伯里能否连续第三届冬奥会登上领奖台值得期待。

29岁的金斯伯里目前仍处于巅峰状态。17岁开始职业生涯的他战绩辉煌，至今为止他的世界杯分站赛冠军总数已经超过60个；9次夺得世界杯年度总冠军和雪上技巧年度总冠军；世锦赛斩获6金（雪上技巧3金+非冬奥竞赛项目双雪上技巧3金）。当然，在冬奥会上他还有两枚奖牌入账。

冰球 - 芬兰力争爆冷

女子冰球赛场A组，2021年世锦赛冠军加拿大队对阵芬兰队的比赛值得关注（12:10 - 14:25）。

2019年世锦赛上，芬兰队曾经在半决赛上淘汰过加拿大队，近年来，芬兰女子冰球队是最有机会挑战加拿大队和美国队统治地位的存在。因此，这场对决的受关注程度无需赘言。

短道速滑 - 混合团体接力冬奥首秀

短道速滑比赛将于19:00开始，率先进行的是女子500米预赛和男子1000米预赛。但是短道赛场当晚的焦点将落在首次亮相冬奥会赛场的短道速滑混合团体接力项目上。

值得注意的事，该项目也从未在世锦赛上亮相过。但是，从2018年开始后，ISU短道速滑世界杯系列赛将其列为竞赛项目。

东道主中国队在2021/22赛季短道速滑世界杯四站比赛中全部斩获过该项目的奖牌，两站夺冠。其中赛季揭幕战就是在北京冬奥会场馆首都体育馆举行。中国队在这个项目上有望收获本届冬奥会的首枚金牌。

今日奖牌赛

冬季两项

17:00–18:15：混合接力4x6公里

越野滑雪

15:45–16:35：女子7.5公里+7.5公里双追逐

自由式滑雪

19:30–20:55：男子雪上技巧决赛

跳台滑雪

18:45–19:20：女子标准台个人赛第1轮

19:35–20:08：女子标准台个人赛决赛轮

速速滑冰

16:30–17:51：女子3000米

短道速滑

20:23–21:34：混合团体接力四分之一决赛、半决赛、决赛B、决赛A

参加2020年洛桑冬青奥会短道速滑混合NOC接力比赛的运动员（照片：IOC的乔·托特） 照片出自： Joe Toth for OIS/IOC

2022年2月6日

今日北京赛区、延庆赛区以及张家口赛区将产生7枚奖牌。哪些比赛不能错过？在这里了解一下。

高山滑雪 - 滑降比赛引瞩目

男子滑降（11:00）将产生2022年北京冬奥会高山滑雪运动的第一枚奖牌。

2018年平昌冬奥会该项目冠军阿克塞尔·伦德·斯文达尔于2019年退役。因此，他的挪威同胞、两次夺得冬奥会奖牌的卡捷提尔·简舒德被认为是夺冠热门。36岁的简舒德继索契冬奥会铜牌以及平昌冬奥会连续摘银之后能否最终登上最高领奖台是今日一大看点。不过上赛季结束时，简舒德膝盖受伤为他的夺冠前景蒙上了一层阴影。

世锦赛卫冕冠军、奥地利名将文森特·克里奇迈尔以及2014年冬奥会该项目冠军马蒂亚斯·麦耶尔、瑞士名将比特·费乌斯同样有望登上领奖台。

花样滑冰 - 团体赛继续

花滑团体赛的竞争日趋激烈，在上一轮的女子单人滑短节目之后，参赛队伍的数量已经从10支锐减至5支。

由于各队在短节目和自由滑节目中可以使用不同的选手，因此各队的排兵布阵再次成为关注的焦点。尤其是ROC队，她们在女子单人滑项目上拥有三位世界顶级选手，谁能登场是一大悬念。

早场比赛过后，北京时间11:50，5支队伍将派遣男子选手参加自由滑比赛。

单板滑雪坡面障碍技巧 - 安德森力争第三金

她是冬季极限运动会该项目7金得主、索契冬奥会和平昌冬奥会冠军以及世锦赛两枚奖牌的获得者。美国选手杰米·安德森将会冲击个人第三枚冬奥会单板坡面障碍技巧金牌（9:30）。当然，这一切要看她是否能从前一天的预赛中突围。

从未有单板滑雪运动员完成过冬奥会三连冠。只有肖恩·怀特一人三次赢得冬奥会金牌，但是是在2006、2010以及2018年冬奥会上登顶（2014年无缘奖牌，因此连续夺冠中断）。如今，安德森有机会在北京创造历史。

今日奖牌赛

高山滑雪

11:00–13:19：男子滑降

越野滑雪

15:00–16:35：男子15公里+15公里双追逐

自由式滑雪

19:30–20:55：女子雪上技巧决赛

雪橇

21:15–21:59：男子单人雪橇第4滑

单板滑雪

09:30–10:49：女子单板滑雪坡面障碍技巧

跳台滑雪

19:00–19:45：男子标准台个人赛第1轮

20:00–20:33：男子标准台个人赛决赛轮

速度滑冰

16:30–18:15：男子5000米

2022年2月7日

今天将会有8个项目产生奖牌，其中包括首次亮相冬奥会赛场的跳台滑雪混合团体赛。男子、女子跳台滑雪运动员同场竞技为冬奥会历史第一次。

冰壶混双循环赛阶段迎来尾声，最后四场混双比赛将在今日结束，其中包括美国对阵英国的比赛。晚间将展开半决赛的争夺、

接下来我们为您选出那些不应错过的比赛：

高山滑雪 - 席弗琳亮相

冬奥两金得主米凯拉·席弗琳将在今天踏上延庆赛区的国家高山滑雪中心的赛道，她将力争卫冕女子大回转冠军宝座（10:15，13:45）。

意大利名将玛塔·巴西诺是在上赛季世界杯大回转年终总排名上仅次于席弗琳，值得关注。另外，瑞士的拉拉·古特-贝赫拉米、斯洛伐克的佩特拉·弗尔霍娃、奥地利的卡塔琳娜·莱恩斯博格同样有实力冲击金牌。

2018年平昌冬奥会女子大回转亚军、意大利名将费德里卡·布里尼奥内赢得了2020年世界杯大回转总冠军，也是本届赛事有望登上领奖台的选手之一。

花样滑冰 - 首枚花滑奖牌诞生

花滑团体赛将在今日落下帷幕。从9:15开始，五强队伍将在今天展开双人单人滑、冰舞、女子单人滑自由滑的争夺。

各队的排兵布阵值得关注，由于关系到奖牌归属，各队需要经过深思熟虑，派遣最适合的选手出场。

因为转天就将进行男子单人滑的比赛，如此赛程安排对于团体赛选人也会产生影响。

自由式滑雪 - 大跳台

北京冬奥会新项目——自由式滑雪大跳台将在首钢滑雪大跳台展开预赛的争夺（9:30 - 11:44），参赛选手包括备受瞩目的中国滑雪天才少女谷爱凌，她是2020年洛桑冬青奥会该项目金牌以及世锦赛铜牌得主。本赛季，练成新高难度技巧的谷爱凌在世界杯斯廷博特站比赛中斩获了女子大跳台冠军。

谷爱凌若想主场夺冠，需要面对法国名将泰斯·勒德、加拿大选手梅根·奥尔德汉姆、美国选手麦姬·沃伊辛以及世锦赛冠军阿纳斯塔西娅·塔塔琳娜的挑战。

男子自由式滑雪大跳台比赛预赛将于下午进行，2021年世锦赛奖牌获得者：冠军奥利维尔·马格努森（瑞典）、亚军爱德华·瑟瑞尔（加拿大）、季军基姆·格布瑟（瑞士）的表现值得关注。

男子组其它值得关注的选手还包括安德里·拉吉特里（瑞士）和阿莱克斯·豪尔（美国）。

短道速滑 - 方塔娜能否卫冕？任子威冲击个人首金？

女子500米和男子1000米项目奖牌将在今天找到自己的主人。

500米项目上，意大利名将丰塔纳和荷兰名将舒尔廷将会展开激烈争夺。前者是该项目卫冕冠军，后者则是2021年世锦赛所有女子项目的冠军得主。本赛季世界杯赛场上，两人都曾夺得过1枚该项目金牌，但是丰塔纳在另外三站比赛斩获3枚银牌，表现更加稳定。中国名将范可新本赛季曾经在名古屋夺得过一枚500米铜牌，在这个项目上也有望冲击一枚奖牌。

男子1000米项目，韩国选手黄大宪和中国选手任子威都曾经在本赛季登顶该项目世界杯最高领奖台。主场作战的任子威本赛季状态喜人，有望在今天摘得个人冬奥首金。

雪橇 - 女子单人第1轮和第2轮

中国雪橇队将在今天迎来历史性时刻，首次亮相冬奥会赛场。王沛宣将在女子单人雪橇比赛中登场。

奖牌赛

高山滑雪

10:15–11:55：女子大回转第1滑

13:45–15:39：女子大回转第2滑

冬季两项

17:00–18:40：女子15公里个人赛

花样滑冰

09:15：团体赛，男子单人滑自由滑

10:30：团体赛，冰舞自由舞

11:35：团体赛，女子单人滑自由滑

单板滑雪

12:00–13:19：男子单板坡面障碍技巧决赛

跳台滑雪

19:45–20:36：混合团体第1轮

20:51–21:27：混合团体第2轮

速度滑冰

16:30–17:50：女子1500米

短道速滑

19:30–20:51：女子500米四分之一决赛、半决赛、决赛B、决赛A

19:44–21:04：男子1000米四分之一决赛、半决赛、决赛B、决赛A

2022年2月8日

今天的奖牌赛数量掀起北京冬奥会的一个小高潮，10个项目将诞生冠军。其中谷爱凌非常有机会在自由式滑雪大跳台决赛中大放异彩。

中国速滑新星宁忠岩在男子1500米项目上也有争夺金牌的实力。我们为您挑选了不应错过的奖牌赛。

高山滑雪 - 梅耶尔期待再夺奖牌

马蒂亚斯·梅耶尔（奥地利）是男子高山滑雪比赛中应该关注的运动员。

梅耶尔是男子超级大回转项目的冬奥卫冕冠军（11:00），他在2014年索契冬奥会上海摘得男子滑降金牌。但是令人意外的是，他从未赢得过世锦赛奖牌，也始终无缘世界杯水晶球奖杯。

北京冬奥会上，他将冲击个人冬奥会第3金（有可能是第4金，这要看之前他在男子滑降比赛中的表现）。和滑降项目一样，梅耶尔的队友文森特·克里奇迈尔应该受到关注。2018年世少赛斩获5金的瑞士选手马尔科·奥德马特将完成冬奥会首秀。

花样滑冰 - 男子单人滑开赛

男子单人滑短节目比赛将于今日9:15展开。

两届冬奥会金牌得主羽生结弦（日本）和四年前一样，由于伤病缺席了冬奥会赛季大奖赛的争夺。陈巍在10月举行的大奖赛美国站比赛中遭遇自2018年平昌冬奥会之后的首场失利，获得第三。平昌亚军宇野昌磨、冬青奥会冠军兼2021年世锦赛亚军键山优真在本赛季大奖赛赛场上都有不俗表现。

在日本国家锦标赛上，复出后的羽生结弦强势击败了宇野昌磨和键山优真，他能否将精彩表现带到北京冬奥会赛场上，今天的短节目比赛中就可一窥端倪。

本届冬奥会男子单人滑比赛的竞争将会异常激烈。

速度滑冰男子1500米

北京冬奥周期异军突起的宁忠岩在男子1500米项目上实力突出，在本赛季该项目世界杯摘得1金2银的他在排名上仅落后于美国名将乔伊·曼迪亚（最后一站宁忠岩为了争夺集体出发比赛的参赛资格放弃了1500米项目的争夺）。主场作战的他将迎来冲金时刻。

冰球 - 美国vs加拿大上演决赛预演

国际女子冰球赛场上已经没有比这场比赛更重磅的对决了。

世界排名前二的球队，冬奥会、世锦赛决赛球队美国队和加拿大队将在预赛中上演本届赛事双方的第一次交锋（12:10 - 14:25）。

由于A组全部五支球队都自动锁定四分之一决赛的参赛资格，因此人们可能会觉得A组的比赛不会竞争的太激烈。如果这样想你就错了。

美国队和加拿大队接下来还会在淘汰赛中交锋，根据循环赛走向的不同，再相遇可能会是决赛，也有些许可能会是半决赛。因此，双方在循环赛的对决可以当成是本届赛事决赛的开胃菜，两支球队也会为了积累信心展开激烈争夺，为争夺奖牌的关键比赛做准备。

女子冰球进入淘汰赛阶段之前，这场比赛是不容错过的一场。

今日奖牌赛

高山滑雪

11:00–13:14：男子超级大回转

冬季两项

16:30–18:15：男子20公里个人赛

越野滑雪

18:30–20:00：女子短距离自由技术四分之一决赛、半决赛、决赛

18:55–20:14：男子短距离自由技术四分之一决赛、半决赛、决赛

冰壶

14:05–16:00：混双铜牌赛

20:05–22:00：混双金牌赛

自由式滑雪

10:00–11:05：女子自由式滑雪大跳台决赛

雪橇

21:35–22:19：女子单人雪橇第4滑

单板滑雪

14:30–15:57：女子平行大回转1/8决赛、四分之一决赛、半决赛、小决赛、大决赛

14:48–16:03：男子平行大回转1/8决赛、四分之一决赛、半决赛、小决赛、大决赛

速度滑冰

18:30–19:50：男子1500米

2022年2月9日

备受冰迷喜爱的花样滑冰比赛今日休息，但是今天其它运动将会决出6枚金牌，其中包括无法预测的单板滑雪女子障碍追逐（决赛将于14:30开始）。男子自由式滑雪大跳台决赛（11:00）是另外一项备受瞩目的奖牌赛。

单板滑雪U型场地技巧预赛战幕拉开（12:30 - 14:10），肖恩·怀特将踏上卫冕之路。除此之外，我们还为您挑选了北京冬奥第5天另外三场不应错过的奖牌赛。

高山滑雪 - 席弗琳是女子回转夺冠热门

女子回转（10:15，13:45）是今日最受瞩目的高山滑雪比赛，所有人都想看到米凯拉·席弗琳能否重夺该项目冠军。

席弗琳是2014年冬奥会女子回转冠军，但是2018年平昌冬奥会上，作为夺冠热门的她却出人意料的位居第四名。在该项目上，席弗琳是世锦赛四金得主，同时数次斩获世界杯分站赛冠军和奖牌。

卡塔琳娜·莱恩斯博格和佩特拉·弗尔霍娃将再次成为美国巨星登顶的拦路虎。

冰球 - 男子冰球赛事开赛

男子冰球赛事今日拉开战幕。原本人们期待自2014年之后再次看到NHL球员亮相冬奥会赛场，但是最终因为疫情导致赛程冲突，NHL球员最终无缘北京冬奥会。

由大陆冰球联赛（KHL）球星领衔的ROC队将在揭幕战中对阵瑞士队（16:40）。身为2018年平昌冬奥会冠军的ROC队是本届赛事夺冠热门。

短道速滑 - 任子威目标主场夺金

目前短道速滑男子1500米项目最强选手非中国名将任子威莫属。

2018年平昌冬奥会上赢得一枚接力银牌的任子威在本赛季世界杯两站赛事上斩获男子1500米冠军，在该项目的世界杯排名位居第一。今日该项目将迎来决赛，任子威能否在主场观众的助威中勇夺金牌值得期待。

不要忽视刘少林的存在，匈牙利名将在中国同样拥有众多粉丝，2018年冬奥会位居该项目第5的他在本赛季世界杯赛场状态不俗。

单板滑雪 - 女子/男子U型场地技巧预赛

单板U槽是备受瞩目的竞赛项目，男子组方面冬奥三冠得主肖恩·怀特将在最后一届冬奥会上冲击个人第四金，奥运赛场两次负于美国巨星的日本名将平野步梦也期待着能够扭转颓势，登上最高领奖台。

女子组方面，美国名将克洛伊·金自带卫冕冠军光环，她的目标只有一个，那就蝉联桂冠。平昌冬奥会该项目亚军刘佳宇、本赛季生涯第七次捧得女子单板U槽世界杯水晶奖杯的蔡雪桐实力同样不可忽视，她们有望为东道主斩获奖牌。

今日奖牌赛

高山滑雪

10:15–11:50：女子回转第1滑

13:45–15:29：女子回转第2滑

自由式滑雪

11:00–12:05：男子自由式滑雪大跳台决赛

雪橇

20:20–20:56：双人雪橇第1滑

21:35–22:14：双人雪橇第2滑

北欧两项

16:00–16:51：个人标准台/10公里 - 跳台滑雪

19:00–19:35：个人标准台/10公里 - 越野滑雪

单板滑雪

14:30–16:00：女子单板滑雪障碍追逐1/8决赛、四分之一决赛、半决赛、小决赛、大决赛

短道速滑

19:00–21:28：男子1500米四分之一决赛、半决赛、决赛B、决赛A

2022年2月10日

冬奥会朝着男女性别平等的方向努力，今日，又一个混合团体项目将会完成冬奥会首秀。

自由式滑雪空中技巧混合团体赛将在今天登场（19:00），共有8支队伍将向该项目冬奥会首金发起冲击。除这场比赛之外，还有多个项目将会产生金牌：

越野滑雪 - 迪金斯期待世界杯赛场的好状态能够助力自己摘得金牌

2018年平昌冬奥会上和基甘·兰道尔一起赢得团体短距离金牌的杰西·迪金斯成为首夺冬奥会越野滑雪金牌的两位美国运动员之一。

此后，她越战越勇，在2020/21赛季斩获越野滑雪世界杯年度总冠军和远距离冠军，这个过程中，她还赢得了久负盛名的滑雪巡回赛冠军。

今天，她能否将那样的状态带到女子10公里传统技术比赛中（15:00），摘得冬奥会个人赛金牌，我们拭目以待。

花样滑冰 - 谁将是下一个男子单人滑冬奥会冠军

男子单人滑将在今天落下帷幕（9:30开始），男子花滑名将将在今天的自由滑比赛中展开激烈争夺。

毫无疑问，羽生结弦将会冲击三连冠，但是他的竞争对手在东京周期内也已经缩小了和他之间的差距，别国选手和日本本土选手都包括在内。2021年世锦赛上，羽生结弦位居季军，陈巍和键山优真击败了他。

日本锦标赛上，羽生结弦大比分击败了键山优真和宇野昌磨。羽生结弦已经承诺，他将在2022年北京冬奥会的赛场上尝试史无前例的阿克塞尔四周跳。男子单人滑比赛充满悬念，精彩程度定有保障。

自由式滑雪空中技巧赛 - 中国队再赢夺金点

该项目为北京冬奥会新加入的竞赛项目，中国队在该项目上占据优势。本赛季结束的两战比赛当中，中国队全部摘得冠军。

值得一提的是，两次夺冠过程中中国队分别派出了徐梦桃/贾宗洋/齐广璞和徐梦桃/孙佳旭/齐广璞的阵容，展现了阵容的厚度。北京冬奥会中国队会派出哪套阵容，值得期待。

雪橇 - 混合团体接力归来，德国队冠军相十足

滑行运动比赛中有谁能阻挡德国选手夺冠呢？世界顶尖雪橇运动员将于今天在北京冬奥会赛场上挑战王者。

可能之前他们已经在男子单人、女子单人、双人雪橇项目上尝试过。但是今天的混合团体接力比赛（21:38）由于汇聚各项目顶尖选手以车队为单位参赛，兴奋度更高一点。雪橇混合团体项目首次入冬奥是在2018年平昌冬奥会上。

令人感到意外的是，德国队在2020/21赛季雪橇世界杯上的5场团体接力比赛中仅2次夺冠，但是北京冬奥会上德国队的排兵布阵一定会和世界杯赛场有所不同。

今日奖牌赛

高山滑雪

10:30–12:45：男子全能赛 - 滑降

14:15–15:59：男子全能赛 - 回转

越野滑雪

15:00–16:30：女子10公里传统技术

自由式滑雪

19:00–20:15：空中技巧混合团体决赛

花样滑冰

09:30：男子单人滑自由滑

雪橇

21:30–22:38：团体接力

单板滑雪

09:30–10:49：女子单板滑雪U型场地技巧决赛

14:00–15:25：男子单板滑雪障碍追逐八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛、小决赛、大决赛

速度滑冰

20:00–21:16：女子5000米

2022年2月11日

冬奥会开幕已有一周，今日比赛中将产生7枚金牌。

今天，钢架雪车项目将产生本届赛事该运动首金，2014年和2018年冬奥会上赢得银牌的37岁的拉脱维亚名将马廷斯·杜库尔斯将再次向期待已久的奥运金牌发起冲击。如能如愿，他将成为继2006年都灵冬奥会上的达夫·吉布森之后（39岁夺冠），最年长的冬奥会冠军。另外，中国女子钢架雪车选手将首次亮相冬奥会赛场。了解一下今日比赛不能错过的精彩奖牌赛：

冬季两项 - 艾克霍夫、赫尔曼、维雷尔是短距离比赛夺冠热门

女子7.5公里短距离项目中，挪威选手蒂莉尔·艾克霍夫是不能忽视的存在，31岁的她是上赛季世界短距离冠军以及总冠军得主，此外她还是卫冕世界冠军。

但是，这并非意味着她就能轻松夺冠。艾克霍夫在2021/22赛季之初状态有些挣扎，因此冬奥会赛场的冠军之争依然很开放。

意大利的多洛蒂亚·维雷尔、艾克霍夫的挪威同胞马尔特·奥尔斯布·罗斯兰德、瑞典的汉娜·奥贝里、德国的丹尼塞·赫尔曼都有望冲击领奖台。

值得一提的是，北京冬奥会赛道是全新赛道，对于所有选手而言都相对比较陌生。

单板滑雪 - 肖恩· 怀特续写历史？

如果肖恩·怀特能够最终晋级，毫无疑问他将成为冬奥会男子单板U槽决赛最受瞩目的举行之一（9:30）。本届冬奥会也将是他的最后一届冬奥会。

今年35岁的怀特从2006年都灵冬奥会开始就一直是单板迷关注的选手，至今为止已经三次夺得冬奥会金牌（2006、2010、2018）。

如果最终成功卫冕，斩获个人第四金，他将创造史无前例的纪录。但是本届冬奥会上高手如云，其中就包括澳大利亚名将斯科蒂·詹姆斯、日本选手平野步梦等。

速度滑冰 - 布卢门有望创造历史

男子速滑10000米（16:00）项目上从未有选手蝉联过冬奥会桂冠。

加拿大的特-扬·布卢门有可能成为第一人。出生于荷兰的他在平昌冬奥会夺冠过程中创造了该项目冬奥会纪录。北京冬奥会上力争卫冕的他需要面对强劲对手的挑战。

瑞典的尼尔斯·范德波尔目前正处于巅峰状态，2021年世锦赛夺冠过程中，他重新书写了男子10000米速滑世界纪录（在5000米中同样创造新的世界纪录）。

不要忽视荷兰选手，2014年索契冬奥会冠军乔瑞特·伯格斯马同样将目标锁定在再次登上冬奥会最高领奖台上。

东道主选手宁忠岩本赛季在1000米项目上通常取得了佳绩，在加拿大站夺得冠军，在挪威站位居第四。能否取得突破值得期待。

今日奖牌赛

高山滑雪

11:00–13:09：女子超级大回转

冬季两项

17:00–18:10: 女子7.5公里短距离

越野滑雪

15:00–16:35: 男子15公里传统技术

单板滑雪

09:30–10:49: 男子单板U型场地技巧决赛

钢架雪车

21:55–22:40: 男子预赛第4组

速度滑冰

16:00–17:55: 男子10000米

短道速滑

19:00–20:49: 女子1000米四分之一决赛、半决赛、决赛B、决赛A。

2022年2月12日

今天将有6个项目决出奖牌，挪威的冬奥卫冕冠军约翰内斯·汀格内斯·波将力争卫冕男子冬季两项短距离冠军（17:00）。

虽然只有6场决赛，但是今日各项目赛事不乏看点，比如男子冰球加拿大对阵美国的重量级对决。

加拿大女子冰壶（珍妮弗·琼斯领衔）将会对阵冬奥会卫冕冠军瑞典队（安娜·哈塞尔伯格），两支队伍均为冬奥冠军级别。除此之外，我们还为您挑选了其它值得关注的比赛：

花样滑冰 - 帕帕达基斯和西泽龙开始冲击金牌之路

贵为世锦赛四金得主以及平昌冬奥会亚军（泰莎·沃尔图和斯科特·莫伊尔夺冠）的法国冰舞组合加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙已经在本赛季大奖赛赛场展现了强大的实力，北京冬奥会上他们非常有机会结束对于冬奥金牌的等待。

阔别大奖赛一年半后归来的帕帕达基斯/西泽龙组合归来后在本赛季大奖赛两站赛事轻松夺冠。今天，他们将踏上北京冬奥会韵律舞的比赛。ROC队的世锦赛冠军组合维多利亚·西尼齐娜和妮基塔·卡特萨拉波夫组合在2020年欧锦赛上曾经击败过帕帕达基斯/西泽龙组合。本场比赛是两对组合自那场比赛以来的第一次交锋。

虽然帕帕达基斯/西泽龙组合是夺冠大热，但是不要因此就觉得冰舞比赛失去了悬念。银牌和铜牌的争夺同样会非常激烈，不亚于冠军争夺。参加本届赛事的组合当中，至少有六对组合将目标锁定在北京冬奥会奖牌上。

速度滑冰 - 旗手高亭宇冲击男子500米金牌

2018年平昌冬奥会夺铜，成为首位赢得冬奥会奖牌的中国男子速滑运动员后，高亭宇在北京周期进步明显。本赛季世界杯赛场收获该项目1金1银。北京冬奥会上他有望创造历史，成为中国男子速滑冬奥首金得主！

冰球 - 万众期待的加拿大对阵美国的比赛将在今天上演，即使没有NHL的球员，但是比赛将会同样精彩

本场小组赛比赛（12:10 - 14:25）将是双方自2014年索契冬奥会半决赛后第一次交锋。当年那场比赛，加拿大1-0获胜。

加拿大队、美国队、德国队和中国队同处A组，美加两队携手晋级四分之一决赛应该是大概率会发生的事情。本场比赛可以看做是双方在本届冬奥会后期淘汰赛交锋的预演。

单板滑雪 - 单板障碍追逐混合团体接力冬奥首秀

单板滑雪障碍追逐是一项高强度比赛，赛道包括转弯、跳跃、滑降元素，通常每场比赛会有4-6名运动员同场竞技。

混合团体赛各参赛队由1名男运动员和1名女运动员组成，更加令人兴奋的是，每场比赛同场竞技的选手升至8人。

该项目冬奥首秀将于今日上演（10:00），首先进行的四分之一决赛中将有16支队伍参赛，它们的目标都是晋级大决赛（四支队伍参加），争夺奖牌。

澳大利亚是该项目目前世界排名第一的队伍，但是由于单板滑雪障碍追逐的不可预测性，奖牌的争夺相对开放。敬请关注！

今日奖牌赛

冬季两项

17:00–18:15：男子10公里短距离

越野滑雪

15:30–16:45：女子4x5公里接力

单板滑雪

10:00–11:05：单板滑雪障碍追逐混合团体赛四分之一决赛、半决赛、小决赛、大决赛

跳台滑雪

19:00–19:45：男子大跳台个人赛第1轮

20:00–20:33：男子大跳台个人赛决赛轮

钢架雪车

21:55–22:40：女子第4滑

速度滑冰

16:53–17:34：男子500米

2022年2月13日

冬奥会赛程过半，比赛进入第9天，将有7个项目决出奖牌获得者。

今天还将见证冬奥第一次：女子单人雪车比赛将会亮相（9:30 - 11:45）。这个项目加入后，冬奥会雪车竞赛项目达成男女平等，各2个项目。另外，武大靖将在今天力争卫冕冬奥会短道速滑男子500米金牌。

今日有两场比赛一定不要错过：

高山滑雪 - 潘特豪和奥德马特争夺大回转王冠

男子大回转比赛（10:15，13:45）将见证新王的诞生，卫冕冠军马塞尔·赫希尔退役后，谁将斩获金牌值得期待。

法国名将亚历克西·潘特豪是世界杯大回转赛季总冠军得主，他的同胞马蒂厄·费弗尔是世锦赛卫冕冠军。

不要忘记瑞士全能选手马尔科·奥德马特、奥地利的马尔科·施瓦茨以及挪威的亨里克·克里斯托弗森。2018年平昌冬奥会上，克里斯托弗森摘得银牌，落后于赫希尔，但是领先潘特豪。

回转和大回转比赛赛制相同，每位选手都要滑行两次，最终统计总成绩。即使第一滑表现优异也不能保证最终就能赢得冠军。

冰球 - 北欧球队强强对话

男子冰球C组预赛中芬兰队和瑞典队交锋（16:40 -18:55）

这场比赛除了是两支北欧球队的交锋以外，还有可能是小组第一的争夺战。同组另外两支球队是斯洛伐克和拉脱维亚。

即使没有NHL球员，拥有强大冰球联赛的芬兰和瑞典阵容同样不容小觑。

自由式滑雪 - 女子坡面障碍技巧和女子空中技巧预赛

这两个项目均为东道主优势项目。坡面障碍技巧项目上，中国小将谷爱凌是该项目2021年世锦赛和极限运动会的冠军得主。虽然本赛季她在世界杯猛犸山站和DEW巡回赛上均获得该项目亚军，但是北京冬奥会赛场上，主场作战的她有望激发出全部潜能。

女子空中技巧项目上，本赛季收获2金1银1铜，排名世界第一的徐梦桃第四次参加冬奥会目标只有一个——摘得期待已久的金牌。平昌冬奥会季军孔凡钰在本赛季世界赛场也登上过最高领奖台。冲击冠军的道路上她们将会遭遇澳大利亚名将劳拉·皮尔的强力挑战，后者是2015年和2021年世锦赛冠军，以高难度著称。

今日奖牌赛

高山滑雪

10:15–12:15：男子大回转第1滑

13:45–15:49：男子大回转第2滑

冬季两项

17:00–17:40：女子10公里追逐

18:45–19:25：男子12.5公里追逐

越野滑雪

15:00–16:40：男子4x10公里接力

速度滑冰

21:56–22:37：女子500米

短道速滑

19:00–20:19：男子500米四分之一决赛、半决赛、决赛B、决赛A

19:35–19:55：女子3000米接力决赛B、决赛A

2022年2月14日

今天的比赛将有五个项目展开奖牌赛的争夺，除此之外，今日的冰球比赛同样吸睛。女子冰球四强将争夺决赛席位。

两场半决赛（12:10 - 14:25；21:10 - 23:25）有可能其中一场就是加拿大队对阵美国队的二番战（视循环赛战绩而定）。如果你之前没有关注过冰球比赛，从今天开始也不晚。

雪车 - 首枚冬奥会女子单人雪车奖牌诞生

北京冬奥会助力冬奥会性别平等而新加入的另一个项目——女子单人雪车将于今日诞生该项目的首枚冬奥会金牌（11:00）。

为了在冬奥会赛场增加一个女子雪车项目，多方付出了很多努力，最终这一目标在北京冬奥会上实现。北京冬奥会之前，冬奥会雪车只设男子双人雪车、女子双人雪车以及四人雪车三个项目。

2020/21赛季单人雪车世界系列赛上，美国名将妮科尔·沃格特在13场比赛中斩获4个冠军，排名赛季第一。但是本赛季，手握三枚冬奥奖牌的埃拉娜·梅耶尔斯·泰勒以及冬奥两金得主、此前代表加拿大现在代表美国参赛的传奇名将凯莉·亨弗里斯。

美国队在这个项目上拥有强大的实力，想要击败她们爆冷夺冠对于其它选手而言，难度不小。

自由式滑雪 - 谷爱凌再亮相

今天，自由式滑雪女子坡面障碍技巧决赛将举行（9:30），谷爱凌有望在该项目上登上领奖台。

谷爱凌是该项目世锦赛卫冕冠军，在主场观众的呐喊助威中，谷爱凌有很大机会斩获中国代表团在该项目上的首枚奖牌。

谷爱凌想要夺得奖牌需要和众多高手展开争夺，包括玛蒂尔德·格雷莫（瑞士）、梅根·奥尔德汉姆（加拿大）、泰斯·勒德（法国）、伊茜·阿特金（英国）、麦姬·沃伊辛（美国）以及凯莉·希尔达鲁（爱沙尼亚）。

花样滑冰 - 帕帕达基斯/西泽龙还是西尼齐娜/卡特萨拉波夫？

冰舞比赛将迎来高潮，自由舞比赛（9:15）将于今日举行。

四届世锦赛冠军加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙（法国）还是世锦赛卫冕冠军维多利亚·西尼齐娜/尼基塔·卡特萨拉波夫？冰舞金牌将花落谁家，答案将在今天揭晓。

两对组合此前已经超过两年未有过正面交锋，双方最后一次直接对话是在欧锦赛上，ROC组合成为最后的赢家。如果卡特萨拉波夫的伤病恢复良好，两对组合定将呈现一场势均力敌的激烈较量。

来自美国或加拿大的组合能否爆出冷门呢？

自由式滑雪 - 徐梦桃能否夺金？

女子空中技巧项目上，本赛季收获2金1银1铜，排名世界第一的徐梦桃第四次参加冬奥会目标只有一个——摘得期待已久的金牌。平昌冬奥会季军孔凡钰在本赛季世界赛场也登上过最高领奖台。冲击冠军的道路上她们将会遭遇澳大利亚名将劳拉·皮尔的强力挑战，后者是2015年和2021年世锦赛冠军，以高难度著称。

今日奖牌赛

雪车

11:00–11:50：女子单人雪车第4滑

自由式滑雪

09:30–10:49：女子自由式滑雪坡面障碍技巧决赛

19:00–20:15：女子空中技巧决赛

花样滑冰

09:15：冰舞自由舞

跳台滑雪

19:00–19:51：男子团体赛第1轮

20:06–20:42：男子团体赛决赛轮

2022年2月15日

今天将会产生9组奖牌获得者，包括单板滑雪大跳台男子、女子（9:30, 13:00）两场决赛。该项目在2018年平昌冬奥会上完成首秀，比赛中运动员需要从陡坡滑下，之后借助起跳台高高腾空，并完成高难度空中动作。

八支循环赛阶段未能夺得小组第一，同时又没有成为成绩最好小组第二的男子冰球队将展开附加赛的争夺，争夺四分之一决赛的参赛资格。

男子冰壶项目上，2021年世锦赛决赛将会在北京冬奥会重现：2018年平昌冬奥会亚军瑞典队对阵英国队。除上述比赛之外，这里我们为您总结了2月15日值得关注的比赛。

高山滑雪（滑降） - 戈吉亚、古特-贝赫拉米、莱德茨卡

意大利名将索菲亚·戈吉亚是女子滑降项目夺冠热门（11:00）。虽然戈吉亚在2021年1月经历了威胁膝伤的伤病，但是她最终依旧摘得2020/21赛季世界杯滑降总冠军。北京冬奥会前，她也参加了2021/22赛季半赛季的比赛，取得了不错的成绩。

瑞士的科琳·苏特和拉拉·古特-贝赫拉米在戈吉亚缺席的2021年世锦赛山分别斩获滑降金牌和铜牌，那场比赛中，2018年平昌冬奥会超级大回转冠军埃斯特·莱德茨卡也有参加，最终位居第四。

2月15日之前，拉德茨卡会率先在2月8日完成自己单板平行大回转的征程，之后2月11日结束高山滑雪超级大回转比赛。轻装上阵的她有望在滑降项目上带来惊喜。

花样滑冰 - ROC选手统治女子单人滑

ROC女子运动员近年来主导着女子单人滑项目。坦白来讲，ROC选手横扫女子单人滑领奖台是很有可能出现的场景。

不过，在短节目比赛（18:00）中，别国选手还是有机会和ROC选手掰掰手腕的，因为在女子单人滑短节目比赛中，不允许加入四周跳动作。

短节目比赛中，美国名将刘美贤、2020年洛桑冬青奥会女子单人滑冠军、韩国选手刘永（韩国），日本选手樋口新叶都已经能够完成阿克塞尔三周跳。在自由滑比赛开始前，她们有可能跻身前三。

今日奖牌赛

高山滑雪

11:00–12:59：女子滑降

雪车

21:50–22:35：人雪车第4滑

冬季两项

17:00–18:15：男子4x7.5公里接力

自由式滑雪

09:30–10:50：男子坡面障碍技巧决赛

北欧两项

16:00–16:51：个人大跳台/10公里 - 跳台滑雪

19:00–19:35：个人大跳台/10公里 - 越野滑雪

单板滑雪

09:30–10:35：女子单板滑雪大跳台决赛

13:00–14:05：男子单板滑雪大跳台决赛

速度滑冰

16:22–16:34：女子团体追逐决赛B，决赛A

16:41–16:53：团体追逐决赛B，决赛A

2022年2月16日

2月16日将产生7枚金牌，此外女子冰球也将决出季军（19:30）。

冰球循环赛已接近尾声，男子冰球附加赛也将展开。

没下定主意看什么比赛吗？这里我们为您提供一些参考：

自由式滑雪 - 马克西姆·布罗夫冲击个人首金

男子空中技巧决赛（19:00）将于今天举行，两届世锦赛冠军得主马克西姆·布罗夫（ROC）是夺冠热门。

布罗夫的同胞帕维尔·克罗托夫（世锦赛季军），哥哥伊利亚·布罗夫同样也将参赛。当然，冬奥会卫冕冠军乌克兰选手奥莱克桑德·阿布拉门科也不会缺席。

33岁的阿布拉门科将参加个人第五届冬奥会，他在2006年都灵冬奥会完成首秀的时候才17岁。

中国名将贾宗洋在2014年索契冬奥斩获铜牌，在2018年平昌冬奥会收获银牌。这一次，他能否在主场更进一步呢？

冰球 - 男子附加赛

冰球比赛进入关键阶段，今天女子冰球铜牌将会产生。

男子预赛前四球队重返赛场，和附加赛获胜的四支球队交锋。

预赛同处一组的加拿大队和美国队有很大机会携手直接晋级，如果他们在四分之一决赛再度交锋，或者他们其一和ROC对相遇，都将是一大惊喜。要想发生上述情况，三支球队当中至少需要有一个在小组赛中发挥不理想。

短道速滑 - 匈牙利能否成功卫冕？

昌冬奥会上，匈牙利队赢得男子5000米接力金牌令该国陷入疯狂。那枚奖牌是匈牙利历史上第一枚冬奥会金牌，也是自1980年普莱西德湖冬奥会之后，匈牙利代表团收获的第一枚冬奥会奖牌。

匈牙利队内的刘氏兄弟刘少林、刘少昂有望再次带领匈牙利队登上领奖台（20:32）。

刘氏兄弟在中国拥有大批粉丝的支持，这会对他们的发挥有帮助。但是不要忘记，东道主中国队实力同样不俗。平昌冬奥会上，中国队摘得男子5000米银牌。

北京冬奥会赛场上，双方的再次对决值得期待。

今日奖牌赛

高山滑雪

10:15–12:10：男子回转第1滑

13:45–15:39：男子回转第1滑

冬季两项

15:45–17:00：女子4x6公里接力

越野滑雪

19:00–19:20：女子团体短距离传统技术决赛

19:30–20:00：男子团体短距离传统技术决赛

自由式滑雪

19:00–20:15：男子空中技巧决赛

冰球

19:30–21:45：女子铜牌赛

短道速滑

20:32–20:57：男子5000米接力决赛B，决赛A

21:11–21:26：A女子1500米决赛B，决赛A

2022年2月17日

作为冬奥会赛场最受瞩目的比赛之一，花样滑冰女子单人滑将在今天决出奖牌获得者。

除女子单人滑外，今天还将有另外五个项目决出奖牌。通过本文了解一下我们为您梳理的今日看点吧！

冰壶 - 循环赛结束，半决赛球队出炉

男子（9:05）和女子（14:05）冰壶循环赛都将在今天落下帷幕，今天的重头戏包括男子冰壶循环赛收官战加拿大对阵英国的比赛。

今日比赛过后，排名过前四的球队将会挺近半决赛。

男子半决赛将在晚间进行（20:05 - 23:00），加拿大队、英国队、美国队、瑞典队将为保住前四的排名而努力。

过去三届冬奥会上，瑞典男子冰壶队的成绩分别是第4、季军、亚军，毫无疑问，北京冬奥会上他们将会力争再进一步，冲击金牌。

花样滑冰 - ROC能否横扫女子单人滑领奖台？

ROC女子花滑名将们能否包揽女子单人滑所有奖牌，答案将在今天揭晓。女子自由滑比赛将于18:00在首都体育馆拉开战幕。

ROC队参赛选手包括世锦赛冠军安娜·谢尔巴科娃以及世界纪录保持者卡米拉·瓦里耶娃，其它国家选手谁能打破ROC的统治摘得铜牌，值得关注。瓦里耶娃能否在世界最高舞台再次刷新自己保持的世界纪录，也是一大关注点。

冰球 - 加拿大vs美国的决赛重演？

女子国际冰球最经典的对决有望再次上演，这一次是在决赛舞台上。当然了，这仅仅是我们的预测，芬兰队有可能爆出冷门。

如果最终加拿大和美国顺利会师，那么这将是自1998年女子冰球入奥后双方在6届冬奥会上的第5次决赛交锋。双方是否还会上演白热化争夺，加时赛决胜负呢？

由于采用IIHF新规则，因此北京冬奥会上不会出现平昌冬奥会美国队点球大战胜出夺冠的一幕。北京冬奥会比赛将会采用进球决胜制。

今日奖牌赛

高山滑雪

10:30–12:00：女子全能赛 - 滑降

14:00–15:19：女子全能赛 - 回转

自由式滑雪

14:00–15:25：女子障碍追逐八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛、小决赛、大决赛

花样滑冰

18:00：女子单人滑自由滑

冰球

12:10–14:25：女子金牌赛

北欧两项

16:00–16:40：团体大跳台/4x5公里 - 跳台滑雪

19:00–19:55：团体大跳台/4x5公里 - 越野滑雪

速度滑冰

16:30–17:42：女子1000米

2022年2月18日

今天只会产生4枚金牌，但是这并不意味着今日的比赛精彩度下降。事实上，有多场比赛不可错过，这里我们为您进行了总结。

冰壶 - 加拿大队寻求救赎

2018年平昌冬奥会上，加拿大队首次未能赢得冰壶团体赛奖牌，男子冰壶和女子冰壶均为登上领奖台（加拿大组合夺得混双金牌）。

珍妮弗·琼斯有望率队完成救赎。琼斯是公认的女子冰壶历史最佳选手，她以队长身份带领加拿大队在2014年索契冬奥会上斩获金牌。如今，她将再次代表枫叶国出征冬奥会。

今天的比赛中，她将率领加拿大女子冰壶队参加半决赛，争夺决赛席位。女子冰壶半决赛将在今日下午男子冰壶铜牌赛后进行。

花样滑冰 - “葱桶”组合登场

冬奥会花样滑冰历史上，双人滑比赛很少最后进行。但是在北京冬奥会上，双人滑比赛压轴登场。

今天，双人滑短节目将拉开帷幕（18:30）。这项运动当中最受瞩目的组合当属两届世锦赛冠军、平昌冬奥会亚军韩聪/隋文静组合。

本赛季花滑大奖赛中，“葱桶”组合在加拿大和意大利站比赛中全部夺冠。北京冬奥会上，世锦赛冠军组合米什娜/加利亚莫夫将是隋文静/韩聪冲击金牌的最大对手。

北京冬奥会周期里，ROC选手崛起迅速。但是毫无疑问的是，“葱桶”组合将会获得主场观众最热烈的掌声。

冰球 - 半决赛开始

男子冰球半决赛开打（12:10 - 14:25；21:10 - 23:25），半决赛失利的球队有可能会在北京冬奥会上空手而归，而获胜的球队将锁定一枚奖牌。

取决于预赛战况，半决赛阶段我们应该能够看到美国队vsROC或者加拿大队vsROC的对决，甚至有可能看到美国队vs加拿大队。无论对阵情况如何，最终获胜的球队一定是实力更胜一筹的一方。

女子自由式滑雪U型场地技巧决赛将在今日举行，中国选手谷爱凌在2021/22赛季以四连冠的方式夺得该项目世界杯水晶球奖杯。这场比赛，她毫无疑问将是夺冠的最大热门。

今日奖牌赛

冬季两项

17:00–17:45：男子15公里集体出发

冰壶

14:05–17:00：男子铜牌赛

自由式滑雪

09:30–10:49：女子自由式滑雪U型场地技巧决赛

14:45–16:10：男子障碍追逐八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛、小决赛、大决赛

速度滑冰

16:30–17:40：男子1000米

2022年2月19日

2022年北京冬奥会倒数第二天，将有9个项目决出金牌（另外还有两场铜牌赛），其中包括越野滑雪男子50公里集体出发（14:00）。

随着混合团体平行项目（11:00）第2滑的结束，北京冬奥会高山滑雪将落下帷幕。今天，男子冰球铜牌赛也将进行（21:10）。不清楚应该关注哪些比赛？在这里了解一下吧：

越野滑雪 - 男子长距离名将蓄势待发

ROC的亚历山大·博尔舒诺夫是2020/21世界杯长距离项目总冠军和越野滑雪世界杯年度总冠军得主。今日的男子50公里自由技术比赛中，他无疑是夺金最大热门。

身为2021年滑雪巡回赛冠军的他在2018年平昌冬奥会上赢得50公里银牌，当时他参加的是传统技术比赛。

2021年世锦赛上，他位居挪威选手埃米尔·艾弗森之后收获银牌，另一位挪威选手西芒·赫格斯塔德·克吕格尔摘得铜牌。两位挪威选手将是博尔舒诺夫夺冠道路上的最大对手。

花样滑冰 - 隋文静/韩聪能否在主场一圆奥运冠军梦？

花样滑冰比赛也将落下帷幕，最后一个项目——双人滑自由滑比赛（19:00）将于今日进行。

在主场观众的助威中，韩聪/隋文静能否通过精彩的自由滑表现力压ROC选手夺冠？双方之间的争夺将会成为北京冬奥会花滑双人滑的主旋律。

今日奖牌赛

高山滑雪

11:00–12:54：混合团体平行赛八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛、小决赛、大决赛

雪车

21:30–22:15：女子双人雪车第4滑

冬季两项

17:00–17:45：女子12.5公里集体出发

越野滑雪

14:00–16:45：男子50公里集体出发自由技术

冰壶

14:05–17:00：男子金牌赛

20:05–23:00：女子铜牌赛

自由式滑雪

09:30–10:49：男子U型场地技巧决赛

花样滑冰

19:00：双人滑自由滑

冰球

21:10–23:25：男子铜牌赛

速度滑冰

16:30–16:45：男子集体出发决赛

17:00–17:15：女子集体出发决赛

2022年2月20日

北京冬奥会最后四枚奖牌将会在闭幕式开始前找到自己的主人。

当日下午，花样滑冰还将完成本届赛事的最后一次亮相，参加表演滑（12:00 - 14:30）。这里我们为您准备了最后四场决赛的前瞻：

雪车 - 德国选手继续主导四人雪车？

过去七届冬奥会上，德国选手五次赢得四人雪车项目冠军，其中第一次还要追溯到1994年利勒哈默尔冬奥会。美国队和拉脱维亚队分别在2010年和2014年冬奥会上夺冠。

从本赛季世界杯战绩来看，德国队无缘四人雪车最高领奖台的可能性不大。德国队从2018年平昌冬奥会开始一直在该项目上表现强势。

北京冬奥会四人雪车项目值得关注的举行是弗朗西斯科·弗雷德里希，平昌冬奥会斩获两金的他在世锦赛上也摘得13冠。

越野滑雪 - 谁将继承玛丽特·比约根的衣钵？

挪威越野滑雪传奇伯约根是奥运8金得主，在平昌冬奥会上斩获的女子30公里传统技术金牌是她退役前的最后一枚冬奥金牌。

北京冬奥会上，我们将见证该项目新冠军的诞生，会是美国名将杰西·迪金斯吗？她是世界杯该项目卫冕冠军。

2021年世锦赛冠军、2010年温哥华冬奥会接力冠军、挪威选手特蕾泽·约豪格以及海迪·翁同样也是冠军的有力竞争者。

冰壶 - 琼斯能否收获完美结局？

2014年索契冬奥会夺金8年后，珍妮弗·琼斯能否率队闯进决赛并最终取得完美结局呢？

加拿大冰壶队经历平昌冬奥会的打击后，期待在北京完成救赎。

毫无疑问的是，世锦赛卫冕冠军瑞典队的领军人物安娜·哈塞尔伯格同样有望冲击最高领奖台。英国队的实力同样不容小觑。

冰球 - ROC收获更多荣誉还是加拿大成功卫冕？

今日焦点是男子冰球决赛，如果加拿大队能够晋级决赛，那么有望出现加拿大女子冰壶和男子冰球同一天夺冠的情景。

加拿大队对阵美国队的决赛是并球迷期待看到的梦幻决赛，就像在2010年温哥华冬奥会是一样。但是近年来，ROC队实力猛增，本届冬奥会上竞争力十足。

即使没有NHL球员参赛，加拿大队、美国队和ROC队都是本届冬奥会冰球赛场的焦点球队，他们之间谁出现在决赛赛场都不会令人感到意外，同时也将保证比赛的精彩程度。

今日奖牌赛

雪车

11:20–12:10：四人雪车第4滑

越野滑雪

14:30–16:30：女子30公里集体出发自由技术

冰壶

09:05–12:00：女子金牌

冰球

12:10–14:25：男子金牌赛

20:00–22:00: 闭幕式