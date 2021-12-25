冬奥会历史上最疯狂的10个瞬间

冬奥会充满了历史性的场面，从1998年长野冬奥会赫尔曼·迈尔令人难以置信的复出，到2002年盐湖城加拿大和美国女子冰球对决的戏剧性比赛，以及2014年索契看起来更像是一场雪橇比赛的越野滑雪赛，Olympic.com为您精选了十个最能代表冬季奥运会的10个瞬间。

1998年长野：赫尔曼·迈尔“碰出”的双料金牌

当赫尔曼·迈尔飞往日本参加1998年长野冬奥会时，他还从未赢得过任何重大国际比赛的冠军。当年，他获得了滑降、超级大回转和大回转的参赛资格，在他参加的第一个项目滑降时，他在接近105公里/小时的速度滑行时发生了严重碰撞。但在几天后，他回来了，并参加了超级大回转和大回转的比赛......而且，你知道么，他在这两个项目中都获得了金牌。

一个奥运传奇就这样诞生了。

观看1998年长野赫尔曼·迈尔获得双金的视频：

2018年平昌冬奥会：当费利克斯·洛赫失去超能力时

在2018年平昌冬奥会上，德国无舵雪橇运动员、卫冕奥运冠军和这项运动的传奇人物费利克斯·洛赫，在一场比赛中失去了金牌（甚至没有登上领奖台）。他在前三轮比赛后处于领先地位。但在第四轮比赛中，他犯了许多令人难以置信和不可预测的错误，最终获得第五名。简直是一场灾难!

洛赫在平昌的目标是卫冕两连冠，他曾在2010年温哥华和2014年索契的单项比赛中获胜。但是，正如体育世界中时常会发生的那样，梦想变成了恶梦。

观看洛赫令人惊讶的失败：

1994年利勒哈默尔：挪威在越野赛中最痛苦的一次失利

在当天到场的3万名挪威粉丝中，许多人肯定还能回想起那最后的0.4秒：在男子4×10公里越野接力中，比约恩·达赫利和他的队友们痛失期待已久的金牌。

挪威队虽然阵容非常强大，同时还在主场作战，但依然被意大利队打败。尽管富有传奇色彩的达赫利在冬奥会上战果累累，但即使这么多年过去了，对于这场在最后几分之一秒内仅以几厘米之差败北的记忆，也让他无法一笑而过。

观看挪威队令人难以置信的失利：

2002年盐湖城：加拿大女队在冰球决赛中获胜

女子冰球在1998年日本长野冬季奥运会上首次亮相。不出意外的，加拿大和美国在金牌赛中相遇。美国在那场比赛中以3比1获胜。四年后，加拿大在盐湖城奥运会上以3比2的比分在决赛中得以一雪前耻（同时还打破了对阵美国八连败的记录）。这对加拿大队来说是一场了不起的胜利，球员们在终场哨声响起时在冰上跳舞和呐喊庆祝。

观看加拿大队庆祝的场面：

2018年平昌：莱德卡取得双金

尽管这发生在不到四年前，埃斯特·莱德卡在2018年平昌冬奥会超级大回转的壮举仍然让人们津津乐道。但最好不要对奥地利的安娜·韦斯谈起这次比赛，因为当时本来是她处于领先位置，几乎已经将金牌揽入囊中。她没有料到来自捷克、默默无名的莱德卡会半路杀出来。

这位23岁的选手在之前超级大回转比赛中并没有取得任何出众的成绩，也许这能够解释她登上领奖台后的表情。在几天后，莱德卡还在单板滑雪的平行大回转项目中胜出，成为在冬奥会历史上第一位在同一届冬奥会的不同项目中获得两枚金牌的女性。

2002年盐湖城：史蒂文·布拉德伯里意外夺金

史蒂文·布拉德伯里是澳大利亚历史上第一位享有国际声誉的短道速滑运动员。然而，他的职业生涯却伴随着严重的伤病，好运也似乎从未眷顾他。但在2002年盐湖城的男子1000米决赛中，他不可思议地获得了金牌，让他这么多年的努力终于有所回报。

布拉德伯里在1/4决赛和半决赛中顺风顺水（这在很大程度上要归功于复赛和对手被取消资格），在决赛的最后一圈里，四名非常有可能获得金牌的选手撞在了一起，而这位当时正处于职业生涯最后阶段的滑冰运动员最后获得了金牌。这是一次幸运的、但值得铭记的胜利。

观看那场令人难以置信的决赛：

2010年温哥华：肖恩·怀特创造历史

当这位卫冕冬奥冠军在第二轮比赛中站住的时候，他已经将金牌攥在了手里。肖恩·怀特得到了46.8分，而排在他后边的芬兰选手的皮图·皮罗宁仅获得了45.0分。既然金牌已经稳了，”飞翔的番茄 "怀特决定放手一搏，在单板滑雪历史上成为第一个做出一个前空翻加后空翻加转体1260度(double McTwist 1260)惊人技巧的运动员。

观看肖恩·怀特在温哥华的黄金之旅:

2014年索契：滑稽的越野滑雪比赛

2014年索契第二届冬奥会越野滑雪比赛有许多值得回味的时刻。虽然最后的领奖台上百分之百是法国人，让·弗雷德里克·查普斯获得金牌，阿尔诺·博沃伦塔获得银牌，乔纳森·米多获得铜牌，但在第一场四分之一决赛中出现了非常特别的一幕：前三名运动员在终点前撞在了一起，而且最后只有一名运动员用滑雪板冲过终点。排在后面的瑞士选手阿明·尼德勒最终以第一名完成比赛，而其他人不得不等了一段时间才知道自己的排名。

观看2014年索契第一场四分之一决赛（视频1:38处）：

1988年卡尔加里：老鹰艾迪飞得最高

对于迈克尔·爱德华兹来说，参加奥运会是一个非常难以实现的梦想。他不是一个精英运动员，他的国家—英国，也没有任何跳台滑雪运动员参加过冬奥会。但由于他未能入选1988年卡尔加里高山滑雪队，他决定尝试成为英国队中第一个参加冬奥会的跳台滑雪运动员。

而在加拿大，他梦想成真了。虽然他在参赛的两个项目中都只获得了最后一名，但他也得到了“老鹰艾迪”的绰号，并因为自己的努力而被人们所铭记。

观看他令人难以置信的旅程：

1998年长野：塔拉·利平斯基的完美世界首演

美国花样滑冰运动员塔拉·利平斯基在1998年长野运动会上只有15岁，但在那个时候，她已经赢得了1997年的世界锦标赛。在长野，在长节目的比拼之前，她处于第二位，因此还要拿出完美的表现才能登上领奖台。

她决定尝试之前在女子花样滑冰界没有人完成的动作：三周跳加三周跳的组合，而这之后的事情塑造了冬奥历史上绝美的一刻。

观看塔拉·利平斯基的传奇性长节目：