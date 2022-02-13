王诗玥/柳鑫宇：突破中国冰舞最好成绩永远是目标

在当日进行的冰舞韵律舞比赛中，23对组合中的前20对都能晋级，王诗玥/柳鑫宇以73.41分排名第12。而在四年前的平昌冬奥会上，他们只名列第22，未能晋级。除了实力原因，王诗玥当年也因饰品从衣服上掉落而被扣分。

“不期待名次是不可能的，每个运动员都争强好胜，但我们尽量不去想，尽量去想享受节目。”王诗玥说。在上周的团体赛中，他们已经在裁判和观众面前演绎过一次这套韵律舞，那时得到74.66分，刷新了自己的赛季最佳。

柳鑫宇说，经过团体赛的磨炼，感觉今天滑得更加自如、完成度更高，所以等分时很期待能再创新高，突破75分。“今天可能在一些细微的东西上没做到，也可能单项上裁判更细致更严格。”王诗玥说。

王诗玥/柳鑫宇在北京冬奥会冰舞韵律舞比赛中 照片出自： 2022 Getty Images

中国队冰舞项目在冬奥会上的最佳战绩是1992年法国阿尔贝维尔的第18名。被问及是否期待刷新历史，柳鑫宇说：“还是会有期待。我们训练的终极目标、动力来源，都是希望能在每一场大赛上刷新中国冰舞的历史最好成绩。”

此前去加拿大训练的经历，让这对组合在技术上有了很大提升，而外教劳宗对他们能跻身世界前十的坚定信念，也让他们对自己的可能性充满信心。

“我们去加拿大的第一年其实非常迷茫、特别不自信，但整个团队给我们的力量与支持，帮助我们成长。后来我们发现原来我们也可以，可能我们起步晚一些，但我们相信通过后天努力可以追得上来。”

过去两年受到疫情影响，王诗玥和柳鑫宇说他们只能在国内通过视频连线接受外教指导，对技术的提升造成一定影响。

“这两年状态太差了，因为通过视频训练非常困难，而且基本没怎么参加过大赛，但这两年我们的成长不在技术，成长在心智和思维，所以我们觉得能滑出来我们就很开心。”王诗玥说。

（选自：新华社）