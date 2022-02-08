2月8日花滑男单短节目综述：陈巍创世界纪录 金博洋晋级

在2月8日进行的花样滑冰男子单人短节目比赛中，美国名将陈巍以113.97分排名第一，键山优真滑出了*108.12的赛季最好成绩，排名第二，他的同胞*宇野昌磨同样滑出赛季最高分105.90排名第三，另一位日本名将羽生结弦得到95.15分，排名第8。 中国选手金博洋以90.98分，排在11位。

中国选手金博洋排在第5位出场，他表演的曲目是《卧虎藏龙》，在凄美和激昂的音乐声中，金博洋完美完成了勾手四周跳+后外点冰三周跳、后外点冰四周跳、Axel三周等整套动作。虽然在备战北京冬奥会时状态有所起伏，但他今天的表现足以证明自己有挑战奥运奖牌的实力。随后，裁判为金博洋打出90.98分，他在男单自由滑比赛中将被分入倒数第二组。希望这位平昌冬奥会男单第4名的选手可以在自由滑中有更好的发挥，创造更好的成绩。

完成自己的表演后，金博洋也激动得落泪，在接受采访时，金博洋表示，“因为前两套真的很累，今天的状态也不是那么好。可能也是没有完全调动起来，包括神经动员，爆发力啊，在上场热身的时候摔了两个跟头，都是很简单的动作摔倒。所以脑子里有一丝丝的动荡，质疑自己的能力。”金博洋接着说，“短节目的时候感觉所有的祖国人民都在为我加油，感觉我自己不是一个人在滑。今天的跳跃感觉也是不用使那么多的劲，比平时最好的状态使的劲还要小。感觉真的不是自己一个人在跳。前两个跳跃也没有想到能发挥这么好，第三个跳跃的时候稍微有些想法，稍微有些保守，我觉得不应该出现失误的动作出现了失误。所以我还是要及时的调整，在自由滑环节大胆去拼。”

金博洋还透露，“第二个动作是我最担心的。因为在比赛前两周之前，换了一套新鞋，之前鞋突然出问题了。换完鞋之后的感觉有点说不上来，可能有一段时间成功率非常低，在之前的短节目失败了之后，今天也是更加果断坚决了，有肌肉记忆。今天都发挥出来了，希望能够在之后的自由滑也很好的延续。”

今天，金博洋和四年前一样，再次演绎了《卧虎藏龙》，对此，这位中国小将表示，“感觉非常美妙。四年前它可能是对于中国传统文化的一种展示，这四年滑回来的时候，感觉在这个三分钟的音乐里，每一秒滑的都是这四年每一个努力的片段，滑的是情感完全投入，滑的是时时刻刻的记忆，是这种美好的，为对自己努力的片段。”

对于自己的技术和情感演绎的交集，金博洋分析称，“自己的技术水平在平时训练的时候一直都是非常高的。可能有的时候，在比赛的时候就是想去赢，往往想去赢，就会忽略自己的技术动作要点，还有程序化的步骤。我也觉得在这场比赛之前的比赛还是会出现一些老毛病，导致我在比赛的时候越来越想，越来越想，（让自己）在一个圈里。在这个比赛之前，有领导老师的帮助，包括自己也有一个内在的调整，因为我的技术动作是都没有问题的。能够在今天滑出这样的技战术水平，可以说非常棒了。”

羽生结弦登场 照片出自： 2022 Getty Images

在随后出场的运动员中 ，ROC名将谢梅年科演绎了《What Is It About Her》，他的技术得分为55.23，节目内容分为40.53，总分得到95.76。

索契和平昌两届冬奥会男单冠军、两届世锦赛冠军、大奖赛总决赛四连冠，备受瞩目的日本选手羽生结弦在第21位出场，他的配乐选自法国音乐家圣桑的《引子与回旋随想曲》，他的总技术动作分48.07，节目内容分:47.0分，总分95.15。随后，另一位日本选手宇野昌磨登场，他在短节目中高质量完成了Quad Flip，最终得到105.90的高分，这也是他本赛季的最佳成绩。日本队的男单比赛阵容强大，18岁小将键山优真滑出了*108.12的赛季最好成绩，同时刷新了短节目世界纪录*。

陈巍状态火热 照片出自： 2022 Getty Images

三届男单世界冠军，22岁的美国名将陈巍在第28位出场，他选择了法国音乐人查尔斯·阿兹纳吾尔的《波希米亚人》作为配乐，他同样顺利完成了Flip四周跳、Axel三周跳等动作，他得到113.97分，他再次打破了刚刚由键山优真创建的短节目世界纪录。