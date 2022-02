2月8日花滑男单短节目综述：陈巍创世界纪录 金博洋晋级

在2月8日进行的花样滑冰男子单人短节目比赛中,美国名将陈巍以113.97分排名第一,键山优真滑出了*108.12的赛季最好成绩,排名第二,他的同胞*宇野昌磨同样滑出赛季最高分105.90排名第三,另一位日本名将羽生结弦得到95.15分,排名第8。 中国选手金博洋以90.98分,排在11位。

中国选手金博洋排在第5位出场,他表演的曲目是《卧虎藏龙》,在凄美和激昂的音乐声中,金博洋完美完成了勾手四周跳+后外点冰三周跳、后外点冰四周跳、Axel三周等整套动作。虽然在备战北京冬奥会时状态有所起伏,但他今天的表现足以证明自己有挑战奥运奖牌的实力。随后,裁判为金博洋打出90.98分,他在男单自由滑比赛中将被分入倒数第二组。希望这位平昌冬奥会男单第4名的选手可以在自由滑中有更好的发挥,创造更好的成绩。

完成自己的表演后,金博洋也激动得落泪,在接受采访时,金博洋表示,“因为前两套真的很累,今天的状态也不是那么好。可能也是没有完全调动起来,包括神经动员,爆发力啊,在上场热身的时候摔了两个跟头,都是很简单的动作摔倒。所以脑子里有一丝丝的动荡,质疑自己的能力。”金博洋接着说,“短节目的时候感觉所有的祖国人民都在为我加油,感觉我自己不是一个人在滑。今天的跳跃感觉也是不用使那么多的劲,比平时最好的状态使的劲还要小。感觉真的不是自己一个人在跳。前两个跳跃也没有想到能发挥这么好,第三个跳跃的时候稍微有些想法,稍微有些保守,我觉得不应该出现失误的动作出现了失误。所以我还是要及时的调整,在自由滑环节大胆去拼。”

金博洋还透露,“第二个动作是我最担心的。因为在比赛前两周之前,换了一套新鞋,之前鞋突然出问题了。换完鞋之后的感觉有点说不上来,可能有一段时间成功率非常低,在之前的短节目失败了之后,今天也是更加果断坚决了,有肌肉记忆。今天都发挥出来了,希望能够在之后的自由滑也很好的延续。”

今天,金博洋和四年前一样,再次演绎了《卧虎藏龙》,对此,这位中国小将表示,“感觉非常美妙。四年前它可能是对于中国传统文化的一种展示,这四年滑回来的时候,感觉在这个三分钟的音乐里,每一秒滑的都是这四年每一个努力的片段,滑的是情感完全投入,滑的是时时刻刻的记忆,是这种美好的,为对自己努力的片段。”

对于自己的技术和情感演绎的交集,金博洋分析称,“自己的技术水平在平时训练的时候一直都是非常高的。可能有的时候,在比赛的时候就是想去赢,往往想去赢,就会忽略自己的技术动作要点,还有程序化的步骤。我也觉得在这场比赛之前的比赛还是会出现一些老毛病,导致我在比赛的时候越来越想,越来越想,(让自己)在一个圈里。在这个比赛之前,有领导老师的帮助,包括自己也有一个内在的调整,因为我的技术动作是都没有问题的。能够在今天滑出这样的技战术水平,可以说非常棒了。”

羽生结弦登场 照片出自: 2022 Getty Images

在随后出场的运动员中 ,ROC名将谢梅年科演绎了《What Is It About Her》,他的技术得分为55.23,节目内容分为40.53,总分得到95.76。

索契和平昌两届冬奥会男单冠军、两届世锦赛冠军、大奖赛总决赛四连冠,备受瞩目的日本选手羽生结弦在第21位出场,他的配乐选自法国音乐家圣桑的《引子与回旋随想曲》,他的总技术动作分48.07,节目内容分:47.0分,总分95.15。随后,另一位日本选手宇野昌磨登场,他在短节目中高质量完成了Quad Flip,最终得到105.90的高分,这也是他本赛季的最佳成绩。日本队的男单比赛阵容强大,18岁小将键山优真滑出了*108.12的赛季最好成绩,同时刷新了短节目世界纪录*。

陈巍状态火热 照片出自: 2022 Getty Images

三届男单世界冠军,22岁的美国名将陈巍在第28位出场,他选择了法国音乐人查尔斯·阿兹纳吾尔的《波希米亚人》作为配乐,他同样顺利完成了Flip四周跳、Axel三周跳等动作,他得到113.97分,他再次打破了刚刚由键山优真创建的短节目世界纪录。