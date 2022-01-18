2022年北京冬奥会花样滑冰观赛指南

在体育运动中，花样滑冰运动员最能将艺术与运动完美结合起来。花样滑冰在1908年伦敦夏季奥运会上首次亮相奥林匹克赛场，并在1924年正式成为冬奥会竞赛项目。

2022年北京冬奥会花样滑冰比赛将采用单项（女子单人滑、男子单人滑、双人滑、冰舞）+ 团体赛的赛事安排，如此安排已经延续了三届冬奥会。团体赛从2月4日开始，持续到2月7日。之后展开单项的争夺，首先将进行男子单人滑的争夺。东道主选手最有希望登顶冬奥会最高领奖台的花滑项目是双人滑，本届冬奥会上，该项目最后登场。隋文静和韩聪能否在最后时刻成功斩获期待已久的冬奥会金牌，值得期待。

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2022年北京冬奥会花样滑冰竞赛项目

2022年北京冬奥会花样滑冰设立五个奖牌项目，分别是：团体赛、男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞。

团体赛自2014年索契冬奥会开始亮相冬奥舞台，将有来自10个国家或地区的选手以团队形式参赛。比赛中每个单项根据排名获得相应的分数，最终汇总总分确定排名。ROC代表团在2014年夺得金牌，而加拿大队在2018年平昌冬奥会上成为最后的赢家。

值得关注的运动员

男子单人滑冬奥两连冠得主、卫冕冠军羽生结弦期待继续书写历史。这位27岁的日本明星成为自迪克·巴顿（1948-52）以来第一位蝉联冬奥金牌的选手，并很有可能在北京成为近一个世纪以来第一位连续三次获得奥运金牌的花样滑冰运动员。

美国选手陈巍是三届世锦赛冠军得主，卫冕世界冠军，他在2018年平昌冬奥发挥失常，在短节目中排第17名，最终仅获第五名，

羽生结弦的队友、奥运银牌得主宇野昌磨、世锦赛奖牌得主键山优真，以及陈巍的同胞周知方和ROC选手米哈伊尔·科利亚达也都冲击最高领奖台的实力。

女子单人滑方面，过去的两届冬奥会上掀起少女旋风，ROC小将卡米拉·瓦里耶娃、安娜·谢尔巴科娃和亚历山德拉·特鲁索娃将延续这一局面。

然而，日本的坂本花织和比利时的罗埃娜·亨德里克斯都将第二次参加冬奥会，美国选手刘美贤和日本选手樋口新叶已经在奥运赛场上表演过阿克塞尔三周跳。她们都将是奖牌的竞争者。

双人滑方面，上文提到的隋文静/韩聪组合无疑是东道主的夺牌希望，身为两次世锦赛冠军和冬奥会亚军的“葱桶”组合本赛季状态上佳。ROC选手同样实力不俗，世锦赛卫冕冠军米什纳/加利亚莫夫组合是“葱桶”组合冲击冠军道路上最大的竞争对手。双人滑比赛将于2月18日和19日举行。

冰舞方面，上届冬奥银牌得主加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙将再次出征，本赛季表现强势的他们目标只有金牌。而ROC组合西尼奇纳/卡萨拉波夫、美国组合麦迪逊·哈贝尔/扎卡里·多诺霍、加拿大组合吉勒/波里耶都是奖牌的热门人选。

视频：冰舞选手们赛场内外的心路历程

2022年北京冬奥会赛程

场馆: 首都体育馆(以下为北京时间, UTC+8)

2月4日

10:02-11:15 团体赛 - 男子单人滑 - 短节目

11:41-12:54 团体赛 - 冰舞 - 韵律舞

13:22-14:55 团体赛 - 双人滑 - 短节目

2月6日

9:37-10:50 团体赛 - 女子单人滑 - 短节目

11:57-12:44 团体赛 - 双人滑 - 自由滑

2月7日

9:22-10:01 团体赛 - 男子单人滑 - 自由滑

10:31-11:10 团体赛 - 冰舞 - 自由舞

11:37-12:16 团体赛 - 女子单人滑 - 自由滑

2月8日

9:22-13:30 男子单人滑 - 短节目

2月10日

9:38-13:27 男子单人滑 - 自由滑

2月12日

19:07-22:38 冰舞 - 韵律舞

2月14日

9:22-12:36 冰舞 - 自由舞

2月15日

18:08-22:25 女子单人滑 - 短节目

2月17日

18:08-21:57 女子单人滑 - 自由滑

2月18日

18:38-21:43 双人滑 - 短节目

2月19日

19:08-21:53 双人滑 - 自由滑

2月20日

12:00-14:30 答谢表演（表演滑）

如何观赛

四周跳

花样滑冰运动发展迅速，北京冬奥会有望成为首届见证女子四周跳的冬奥会。四周跳动作要求运动员在起跳到落地的短暂时间里身体在空中旋转四周。在当前阿克塞尔三周跳尚未普及的女子花滑赛场上，能够完成四周跳的运动员数量更少。北京冬奥会女子单人滑比赛中，四周跳只允许在自由滑比赛中使用，而四周跳的完成质量也将成为决定比赛结果的胜负手。

“现在如果没有四周跳，就没有机会夺冠，”2021年世锦赛冠军谢尔巴科娃在11月时接受我们的采访时说道：“所以我知道对我来说，（增加难度）非常重要……我的目标不是做一个四周跳，而是在此基础上能有更全面的表现，并在表演中融入更多的四周跳。”

执行分的重要性

在男子比赛中，我们可以看到选手在短节目中完成两个四周跳，自由滑中会有3、4个，甚至是5个四周跳，运动员成绩单上的执行分通常和他们每个技术动作一 样重要。执行分范围从-5分到5分不等，这要根据运动员的执行程度和每个技术动作的表现而判定。本届冬奥执行分数有所增加，原来的分值是-3到3。

羽生结弦的阿克塞尔四周跳

男子单人滑引人瞩目，两届冬奥冠军羽生结弦希望在与老对手陈巍的对决中通过新武器阿克塞尔四周跳（四周半跳）赢得胜利。目前，还没有运动员能在比赛中成功完成这个动作。去年12月，羽生结弦曾经在日本全国锦标赛上挑战这个动作，最终双脚落地，难称完美。“参加北京冬奥会，我想要完成四周半跳，”羽生结弦在入选日本冬奥代表队后说，“我想用这个动作夺冠。”

需要了解的规则

团体比赛中10支队伍短节目的争夺，每队由一名男子单人滑选手、一名女子单人滑选手、一对双人滑组合和一对冰舞组合组成。短节目比赛中获得第一名可赢得10分，第二名得9分，第三名得8分，以此类推。

最终核算总分，排名前5名的团队可晋级自由滑部分，自由滑的得分也是从10分（第一名）开始，到6分（第五名）。从短节目切换到自由滑，每队有两次换人机会。

在单项比赛中，运动员根据世界排名分组。排名越高，出场比赛的顺序就越靠后。因此，随着比赛推进，越晚出场的选手关注度越高。

在自由滑比赛中，出场顺利根据选手们在短节目中的排名而定。自由滑比赛是花滑比赛的高潮部分，比赛中运动员会拿出自己的看家本领，冲击最高领奖台。