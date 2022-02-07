2月7日花样滑冰团体奖牌赛：ROC摘金 美国日本分获银牌铜牌

今天进行的比赛包括双人自由滑、冰舞自由舞和女单自由滑。在花滑前一个比赛日进行的男子单人自由滑比赛中，中国选手金博洋排名第4，得到7分。

在今天率先展开的双人自由滑比赛中，中国队派出彭程/金扬的搭档组合，这也是中国队在实现了进入自由滑比赛阶段的目标后，让更多运动员可以感受冬奥会的比赛气氛，为后边的单项比赛作准备。

彭程/金扬排在第5位出场，他们选用了谭盾创作的电影《夜宴》原声曲目，中国组合表演了一套极具表演张力的动作，电影故事中的爱恨情仇在他们的动作中得到了充分的展示。但由于他们在表演中稍微有一点技术瑕疵，比如抛跳后未能完成预定旋转周数，会产生基础分的扣分。最终他们得到了131.75分，排名双人滑的第三位，同时*为中国队得到8分。*

双人滑最具竞争力的组合ROC选手米希娜/加里亚莫夫虽然在托举时出现失误，落地过程中两人均摔倒，但他们依然得到145.20的高分，排名第1位。日本组合三浦力久/木原龙139.60分排名第二位。

赛后，彭程表示，“今天可能多少因为是早上比赛，自己的兴奋点调动自然不同于晚上（比赛），我们也是尽最大努力了。”彭程还表达了对各国参赛选手的欢迎，“非常欢迎全世界奥运健儿来到我们的国家，我们作为东道主也是非常兴奋、非常幸福。从心底有一种名族自豪感和民族自信。”

对于比赛的表现，这位中国选手认为 这是中国队第一次晋级团体自由滑比赛，这是得益于队友们在短节目中的良好发挥，才为自由滑比赛打下基础，“我们是一个非常和睦的大家庭，每个选手心和心都是连在一起的，开心的时候我们一起开心，难过的时候我们会彼此安慰。”

随后展开的是冰舞自由舞的比赛，中国选手王诗玥/柳鑫宇排在第二位出场。他们表演的曲目是《功夫钢琴之大提琴的崛起》，他们的服装设计灵感来源于中国北宋山水名画《千里江山图》，柳鑫宇是山、王诗玥是水，并配合中国古典纹样。他们的编舞充满了浓浓的中国味，两人发挥稳定，得到107.18分，超过了第一位出场的日本组合。两人最终排名第4，获得7个积分。

冰舞比赛最后出场的是美国组合麦迪逊·乔克/埃文·贝茨，二人是两次世锦赛冠军，三届大奖赛銀牌，两次四大洲花样滑冰冠军和三届全美冠军。他们发挥完美，得到129.07分，排名第一，积10分。ROC组合排名第二，积9分。加拿大收获了8分。

完成表演后，柳鑫宇表示，“美中不足的是我们的级别上，大家看我们的技术分可能会稍微低一些。去年11月的意大利大奖赛之后，我们对节目进行了大部分的改编。这也是（新编排）的首场比赛，可能适应的还不是那么熟悉。距离单项赛还有一周。”对于能在家门口比赛，柳鑫宇的心情也是大好，“很骄傲、很开心。能带表中国在本土比赛，中国队也突破了历史最好成绩，能看到我们中国花滑队在进步。我们很自豪。”最后，王诗玥和柳鑫宇还认为中国队的气氛非常好，大家都互相鼓励，互相加油打劲。

花滑团体赛最后一项比赛是女单自由滑。中国选手朱易第一位出场，但她的前两个跳跃均出现失误，可见朱易承受了巨大的心理压力。结束表演后，她已泪流满面，但团队依然在场边给予她巨大的支持和鼓励。最后，朱易得到91.41分。

美国队最后一个出场的是陈楷雯，她的表演曲目是中国名曲《梁祝》，她在这一环节得到131.52分。日本名将坂本花织第四个出场，得到148.66的高分。

ROC运动员瓦利耶娃最后出场，她在刚开场不久就连续成功挑战四周和三周半跳，但她在随后的一次四周跳跃时身体倾斜过大，致使落地出现失误。最终，首次参加冬奥会的瓦利耶娃凭借惊人的技术分105.25分，总分得到178.92，排名第一。

这样，金牌获得者ROC得到总分74分，领先获得银牌的美国队9分，日本队获得63分，收获铜牌。加拿大排名第4，中国队第5。