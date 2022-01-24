中国代表团北京冬奥会巡礼 - 花样滑冰队

中国花样滑冰队在冬奥会历史上共斩获过8枚奖牌，包括1金3银4铜。唯一金牌出自2010年温哥华冬奥会双人滑项目，当时申雪/赵宏博组合登上最高领奖台（庞清/佟健组合收获银牌）。

2022年北京冬奥会上，中国花滑队一共锁定了4个竞赛项目合计5个席位：男子单人滑1席、女子单人滑1席、双人滑2席、冰舞1席。随着冬奥选拔赛的尘埃落定，所有项目参赛人选已经确定。

中国花样滑冰队2022年北京冬奥会参赛选手名单：

男子单人滑： 金博洋

金博洋 女子单人滑： 朱易

朱易 双人滑： 隋文静/韩聪、彭程/金杨

隋文静/韩聪、彭程/金杨 冰舞：王诗玥/柳鑫宇

延伸阅读：关于2022年北京冬奥会花样滑冰，你需要了解的五件事

花样滑冰：“葱桶”组合力争实现奥运金牌梦想

本赛季花滑大奖赛6站分站赛比赛中，除隋文静/韩聪组合参加两站比赛外，其余中国选手只参加了意大利都灵站的比赛。

中国花滑队在传统优势项目双人滑上成绩不俗：平昌冬奥会亚军“葱桶”组合在加拿大站和意大利站均夺得了最终的冠军，而彭程/金杨组合在都灵的比赛中也收获了一枚银牌。

在完成了意大利站的比赛之后，隋文静在接受新华社记者采访时表示，“这一个月对我们的体能来说是很大的考验，但是我们迈过了这座山，我觉得挺好。我们还有一些问题，但是今天真的滑得挺爽的。”搭档韩聪则认为从分数上看，俩人还有很大的进步空间，有一些细节的问题还可以更好。

可以说，双人滑项目是中国花滑队在北京冬奥会上最大的夺牌点，斩获北京冬奥会金牌也是韩聪/隋文静多次明确表达过的目标，能否主场如愿我们拭目以待。

19岁小将朱易将代表东道主中国队参加女子单人滑的比赛 照片出自： 2021 Getty Images

其它项目力争突破

女单方面，经过奥运选拔赛的激烈争夺，归化选手朱易力压“火苗”陈虹伊和另一位归化选手林珊锁定了北京冬奥会入场券。

今年19岁的朱易年少成名，16岁时曾今斩获过美国花滑青年组女子单人滑冠军。2019年加入中国国籍的她在本赛季参加了都灵站比赛，最终在女子单人滑项目上位列第9。

由于ROC选手在北京冬奥会周期内涌现出多位天才少女，她们极有可能横扫北京冬奥会女子单人滑领奖台，朱易想要在冬奥首秀冲击奖牌，难度很高。

男单方面，2018年平昌冬奥会获得第四名的金博洋在北京冬奥会周期当中受伤病影响表现起伏较大。本赛季大奖赛都灵站的比赛中，金博洋在短节目比赛中位居第1，但是在自由滑比赛中发挥不理想，排在第9，最终的排名位列第7。北京冬奥会上，金博洋想要在和羽生结弦、陈巍、键山优真、宇野昌磨等选手的较量中脱颖而出登上领奖台，难度极大。

王诗玥/柳鑫宇在本赛季大奖赛都灵站的冰舞比赛中获得第四名。备战北京冬奥会，二人在韵律舞和自由舞比赛中准备了两套风格迥然不同的节目，在自由舞比赛中，二人加入中国风元素，甚至会有中国功夫的动作表现，值得期待。

2018年平昌冬奥会上，二人搭档完成冬奥首秀，那届比赛中他们最终未能获得自由舞参赛资格。2022年北京冬奥会二人能够在家门口实现突破，登上领奖台，创造中国冰舞历史，我们拭目以待。

王诗玥/柳鑫宇在2021年举行的北京冬奥会花滑测试赛上 照片出自： 2021 Getty Images

北京冬奥会花样滑冰奖牌得主产生的关键日期

2月7日

9:22-12:16 团体赛

2月10日

9:38-13:27 男单自由滑

2月13日

9:22-12:36 冰舞自由舞

2月17日

18:08-21:57 女单自由滑

2月19日

19:08-21:53 双人滑自由滑