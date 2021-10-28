冰上的“火苗”——中国花样滑冰女子单人滑小将陈虹伊

今年19岁的陈虹伊来自2022年冬奥会的主办城市——北京。

小时候和父母一起在紫竹院公园滑野冰的经历让她和滑冰结下了不解之缘。经过兴趣班的启蒙后，她的花滑天赋逐渐显露出来，并最终决定未来走职业选手的道路。滑冰也逐渐成为她生活中不可或缺的一部分。

陈虹伊虽然从小就开始在俱乐部接受系统训练，但是她并没有因此而放下学业。因此她的冰上训练时间和专业选手相比要少一半。为了弥补这一差距，她唯有通过更加刻苦的训练来弥补。曾经很长一段时间，她都是要加练到很晚。

再苦再累，她都没有放弃花滑，支撑她坚持下来的正是对于滑冰的无限热爱。在北京2022冬奥组委发布的专题短片《希望火苗》中，陈虹伊曾经说道：“想要放弃的时候再想想，如果要放弃的话，我觉得我还是接受不了。如果每天我不会来滑冰，然后滑冰从我生命中消失的话我，觉得就自己有点接受不了。”

陈虹伊在2019年上海杯比赛中

生涯高光成绩

2014年开始，陈虹伊开始参加全国性比赛。这位“人高马大”的小姑娘（目前身高已经达到1米73）逐渐开始在中国花滑届展露头角。

2016年4月的全国花滑冠军赛上，她已经跻身全国女子单人滑前十（排名第6）；同年9月举行的全国花滑大奖赛上，她更进一步获得成人组女子单人滑亚军；年底的全国花滑锦标赛上，她获得第四名。

此后她的实力稳步提升，在国内赛事上已经成为领奖台的常客，并于2018年夺得过全国大奖赛冠军。如此惊艳表现也让她在那年7月首次收到了国家队的征召。

2019年花滑世锦赛在日本埼玉举行，那届赛事上韩聪/隋文静问鼎双人滑桂冠是中国冰迷记忆最深的瞬间。而陈虹伊也在日本作为中国唯一一位女子单人滑选手完成了自己的世锦赛首秀，最终以总分157.59的成绩排名第19位（短节目排名第15）。

2020年，陈虹伊在花滑大奖赛中国杯比赛中夺得女子单人滑冠军（受疫情影响，仅中国选手参赛）。2021年斯德哥尔摩世锦赛上，她最终排名第21位，为中国锁定了2022年北京冬奥会女子单人滑的一个参赛席位。

作为中国女子单人滑目前的领军人物，同时又作为一个北京姑娘，代表中国参加家门口举行的2022年北京冬奥会是陈虹伊的梦想。期待届时在主场观众的见证下，小“火苗”能够进一步取得突破，在首体的赛场发光发亮。

2022年北京冬奥会的花样滑冰比赛将于2022年2月4日至2月20日在北京赛区的首都体育馆举行。其中女子单人滑短节目比赛将于2月15日进行，自由滑比赛将于2月17日展开。