花滑大奖赛都灵站第二天：隋文静/韩聪背靠背夺冠，键山优真上演大逆转

键山优真自由滑上演大逆转夺冠

2020年洛桑冬青奥会冠军、2021年世锦赛亚军键山优真在意大利上演惊天大逆转的好戏，将个人自由滑最好成绩提升了将近7分。

昨天短节目比赛发挥差强人意的键山优真排名第七，在今天的短节目比赛中，他在第一组登场。虽然他开场后的后内结环四周跳稍有不足，但是之后的后外点冰四周跳+后外点冰三周跳的组合发挥完美，打动了裁判。随着比赛的深入，键山优真的表现越来越放松，他的喜悦也已经写在脸上。最终他获得197.49的高分，总分278.02分逆袭夺冠。

赛后，键山优真说道：“今天的自由滑比赛前我甚至没有想到过自己能够登上领奖台或者取得好的分数。我的目标就是滑出自己最好的水平。夺冠确实是让我非常开心的一件事。”

他表示周五短节目比赛的不如意依然在他心中挥之不去，对此他解释道：“我的心态和心理仍然没有走出来。今天上午训练时，我的心情很差。那种情况下，我不知道自己该做什么。这次比赛对我而言是非常好的一次经历，今天我从较低的排名一跃登上了最高领奖台，那种感觉很爽。”

昨天短节目比赛中排名第一的中国选手金博洋在自由滑比赛中多次出现较大失误，最终自由滑成绩144.38排名第九，总成绩242.27排名第七。

俄罗斯选手米哈伊尔·科尔亚达在自由滑比赛中获得181.25分位列第二，最终总成绩273.55收获银牌。

短节目排名第二的意大利选手达尼埃尔·格拉索自由滑173.33分位列第三，总成绩269.00分斩获铜牌。

葱桶组合大奖赛背靠背夺冠，彭程/金杨收获银牌

继上周末在温哥华首夺花滑大奖赛加拿大站冠军后，昨天，隋文静/韩聪组合在意大利站双人滑短节目比赛中再次领跑。

在今天的自由滑比赛中，两人开场强势，表现完美。但是在后期做后内三周跳抛跳动作以及最后的托举动作时出现了瑕疵。尽管如此，他们仍然以较大优势夺得冠军，自由滑144.48分，总分224.55分，比加拿大站总成绩提升了0.5分。

赛后隋文静解释道：“这个月我们参加了三场比赛，而且是在连续换了四个城市，时差也倒了好几次。这对我们来说有点难。今天短节目比赛后我感觉自己的体能和身体都不是很好，但是我们的表现还可以。接下来还有问题要去解决，我们还要继续努力，表现得更好。能够赢得这项赛事夺冠军我们很开心，感谢观众。”

另一对中国组合彭程/金杨在短节目比赛中排名第二。自由滑比赛中他们的表现略有瑕疵夺得135.15分，总成绩211.86分收获银牌。首次参加大奖赛比赛的俄罗斯组合尤利娅·阿尔捷梅娃/米哈伊尔·纳扎里切夫自由滑收获125.11分，总成绩187.01分收获铜牌。

安娜·谢尔巴科娃

安娜·谢尔巴科娃刷新个人最佳成绩斩获女子单人滑桂冠

2021年花滑大奖赛意大利站女子单人滑第二天的争夺精彩纷呈，排名前四的选手全部刷新了生涯最好成绩。

首当其冲的就是俄罗斯的赛前夺冠热门、2021年世锦赛冠军安娜·谢尔巴科娃。在自由滑比赛开始前，她在短节目比赛中排名第三。自由滑比赛中，谢尔巴科娃的表现较前日提升明显，比赛中她以精彩的后内点冰四周跳开场，也为之后的表现定下了基调。最终她的自由滑得分165.05以及总成绩236.78分均刷新了个人生涯最佳，夺冠实至名归。

赛后接受采访时，谢尔巴科娃表示：“这项赛事我的主要目标是证明我的四周跳又回来了，我完成了目标。短节目比赛中我出现了一些失误，之后我会在那方面继续努力，短节目比赛的每个动作必须都要干净利落。不过我对于自己今晚的表现非常满意。”

另外一位来自俄罗斯的选手麦雅·赫罗米克位列亚军，她的自由滑难度同样不小。最终她完成的也不错，唯一的瑕疵是在后外三周跳落地时没有站稳。最终这位世少赛冠军得主在自由滑比赛中斩获154.31分，总成绩236.78分，将个人生涯最佳提升了20分之多。

谈到自己今天的表现，赫罗米克兴奋的说道：“我（对于自己今天的表现）既满意又不满意。我在后外跳的时候出现了失误，当时的脚步动作不好。但是我对于自己活得亚军还是非常满意的，第一次参加成人组大奖赛赛事就取得了如此成绩，证明我行的！”

短节目排名第一的比利时选手亨德里克斯在自由滑比赛中同样表现不俗，得到145.53分，总成绩219.05分位列第三。这枚铜牌是她个人首枚大奖赛奖牌也是比利时历史上第一枚女子花滑大奖赛奖牌。

赛后，周五刚刚度过22岁生日的亨德里克斯说道：“当我看到自己获得第三时，我特别激动，梦想成真了。我为此付出了很多努力，克服了很多困难。能够成为首位赢得花滑大奖赛女子单人滑奖牌的比利时人，我非常自豪。”

日本选手三原舞依总分214.95位列第四，排名较短节目上升一位。两届世锦赛奖牌得主宫原知子209.57分位列第五。中国选手朱易171.25分位列第九。

帕帕达基斯/西泽龙回归大奖赛首秀冰舞夺冠

来自法国的四届世锦赛冰舞冠军组合加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙时隔将近两年重返大奖赛舞台后在韵律舞比赛中表现亮眼，排名第一。在今天的自由舞比赛中，他们再次用赏心悦目的表现证明，自己依旧是2022年北京冬奥会冰舞金牌的有力争夺者。他们的自由舞得分132.61分创造了本赛季最佳成绩，最终以220.06分夺冠。

赛后西泽龙说道：“我们对于今天的表现感到满意，在芬兰被比赛之后，我们在技术方面取得了一些进步。过去几周我们一直在挑战自己的极限，备战下站大奖赛以及总决赛，我们还有很多事情要做。我们会稳扎稳打，改善不完善的地方。”

2021年世锦赛冰舞亚军、美国组合麦迪逊·胡贝尔/扎卡里·多诺霍自由舞123.11分，总成绩207.90分位居次席；今年世锦赛铜牌得主、俄罗斯组合亚历珊德拉·斯特帕诺娃/伊万·布钦自由舞获得120.71分，总成绩202.18分收获铜牌。

中国组合王诗玥/刘新宇凭借自由舞的不俗表现最终总成绩184.59分排名升至第四。另一对中国组合陈红/孙卓明总成绩158.12分，位列第9。