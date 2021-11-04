独家专访冬青奥冠军键山优真：一步一个脚印靠近北京冬奥会

不到两年前，键山优真甚至还不是一名青年冬奥会选手。

随着冬奥会花样滑冰赛季进入高潮，这位现年18岁的选手已经成为2022年北京冬奥会上最值得关注的国际男子滑冰选手之一，而这归功于他在过去两年中作为一个滑冰选手的成长。

正是在这段时间里，键山优真成为了2020年洛桑冬季青年奥运会的冠军；在一直竞争激烈的日本赛场上也成绩斐然，并在今年4月登上了世界锦标赛的领奖台，与羽生结弦和陈巍—他所欣赏的两位滑冰选手站在一起。他也将在这个赛季与他们继续一较高下。

“通过去年的世锦赛，我切实感受到了人们在这个赛季对我的期望”，键山优真在一次独家采访中告诉Olympic.com。

“一开始，我很焦虑，因为我必须在四级跳、成绩、分数、表演方面超越去年的自己，”他补充说。"去年，我成人赛首秀的表现真的是出乎意料的好。而现在，我没有时间感到担忧。随着我的四级跳越来越好，我只想把注意力放在眼下我能掌控的东西上。"

他将面临的，是巨大的未知，但也让人振奋。在上个月，他刚刚在“相约北京”亚洲花样滑冰公开赛男子单人滑项目上夺冠，而在本周末（11月5日和6日）的国际滑联花滑大奖赛都灵站中，他也是夺冠热门人选之一。

在接受Olympic.com的独家采访时，键山优真谈到了他开始滑冰的历程、他冬青奥会的经历以及他的父亲和教练—也是一位参加过两届奥运会的选手。他还讲述了他对未来这个以北京冬奥会为高潮的赛季的期待。

上阵父子兵

也许成为一名花样滑冰运动员是键山优真的宿命。他的父亲键山正和也是他的教练，也曾代表日本征战过两届奥运会：1992年阿尔贝维尔和1994年利勒哈默尔冬奥会。

键山优真在三岁的时候就曾踏上冰面，而他在五岁时就开始和父亲一起滑冰了。

“我父亲给我讲了他参加比赛时所有的故事，"键山优真说："有他做我的教练大多数时候都很好，但我不得不承认，当我的成绩和表现很糟糕的时候，家里的气氛就不太好了！" [笑] 。

一直以来，键山优真都受到了他父亲的激励，在追求卓越的过程中为自己设定更高的目标。

“如果你不以第一为目标，第二和第三名就毫无意义，”这位年轻的滑冰运动员解释道："这是我父亲的话，让我印象深刻"。

一生只有一次的经历

2020年1月，键山优真代表日本参加了在瑞士洛桑举行的冬季青年奥运会。虽然他在短节目过后仅排名第三，但凭借在自由滑中的出色表现，最终获得冠军。当他的名字出现在记分牌上时，键山优真意识到，他拿下了这个对他而言“一生只有一次”机会的冠军。

他说："在落后的情况下反超得胜听起来很酷，但说实话，我希望在短节目之后就能排在第一位。但我无法适应冰场，在短节目中我撞到了墙。还好，比赛其余的部分我发挥很好，尤其是在自由滑中。我无法忘记我在亲吻和哭泣中用拳头捶打空气时的感觉有多好"。

在这次经历之后，键山优真对冬奥会更是充满了期待。

“冬青奥会是很重要的运动会，因为它是一生中只有一次的体验”，他解释说：”我能够想象到冬奥会是什么样的。这也是最重要的收获，我对冬奥会的热情更加强烈了。”

一次颠覆性的世锦赛

在洛桑之后，2020年3月，整个世界都被新冠疫情搞得一团糟。在被迫远离冰场两个月之后，键山优真面临着精神和技术上的双重挑战。

他说：”我利用呆在家的这段时间里，观看了自己比赛的视频，发现了自己的缺点。我也开始看其他运动员的视频，这激发了我的好奇心。我看了一遍又一遍，前几次只关注跳跃，之后只看表情管理。”

"这真的很有趣，这已经成为了我的爱好。"

今年，在2020年被取消的世界花样滑冰锦标赛重新回归。对于键山优真来说，那个赛季不仅是他在世锦赛中的首次亮相，也是他在成人赛场上的第一个赛季。而似乎只是一眨眼的功夫，键山优真就站在了世锦赛的领奖台上，脖子上挂着明晃晃的银牌，而他的英雄羽生结弦获得了第三。那时的他，完全无法掩饰自己的喜悦，但现在他可以冷静地回顾自己的表现。

“我的注意力不在奖牌上，我是想看看我是否能在世锦赛上与顶级滑冰选手竞争而不犯任何错误“。

"事实上，开始自由滑时我真的很紧张，因为我在羽生结弦和陈巍的中间。我当时只想着要做到最好，不要被气氛冲昏头脑。"

在取得了这样的成绩之后，键山优真将全部的注意力都放在即将到来的冬奥赛季。

“我会把过去在世锦赛上积累的经验带在身边。我知道当我获得成功时，肯定是因为我所习惯做的事情：比如如何处理我的感受，如何热身。所有的这一切。”

一步一个脚印

就在三周前，键山优真在“相约北京”亚洲花样滑冰公开赛上又赢得了一枚金牌。他说，在奥运场馆滑冰是一次宝贵的经历。

现在，随着他今年花滑大奖赛系列赛季首秀的到来，他谈到了他将表演的节目，其中包括他一直在研究的一个四级跳和一个三周半跳。

“正如歌名（《当你微笑的时候》）所蕴含的，短节目的主题就是'微笑'。”

"我在自由滑中使用了《角斗士》的主题曲，我想你们将能够看到强有力的表达和温柔的表达之间的对比。"

最后，键山优真谈到了他对即将举行的冬奥会的期待。

“我真的希望在短节目和自由滑项目中都能有完美的表现。每个赛季我的想法都是一样的，但我至今还没能实现。”

“我想，一步一个脚印慢慢来”。