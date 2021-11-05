花滑大奖赛都灵站首日：中国选手表现亮眼，法国冰舞传奇组合强势归来

两对中国组合领跑双人滑短节目

双人滑短节目比赛过后，来自中国的两届世锦赛冠军得主、平昌冬奥亚军组合隋文静/韩聪和队友彭程/金杨分列前两位。意大利本土组合妮可莱·德拉·莫妮卡/马特奥·古亚雷斯位居第三。

上周末刚刚生涯首次捧得花滑大奖赛加拿大站冠军的“葱桶”组合在本场短节目比赛中干净利落的完成了一套弗拉门戈风格的表演，最终获得本赛季目前为止的双人滑短节目最高分80.07分，位居第一。

赛后接受采访时，韩聪说道：“上周加拿大站比赛之后，我们感觉有些疲劳，但是能够在意大利比赛，看到很多观众，让我们感到很兴奋。在抵达意大利之前，我们没有给自己设定具体的目标，就是准备好加拿大站和意大利站的两战大奖赛比赛。”

2020年四大洲锦标赛亚军、2021年世锦赛第五名彭程/金杨组合在本站比赛中同样有不错的发挥，以76.71分位居第二。

赛后金杨说道：“我们对今天的表现感到满意，比赛中我们专注于每一个动作，和小细节。我们感觉和亚洲杯公开赛时相比，我们取得了进步。”

金博洋在2021年亚洲杯公开赛自由滑比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

金博洋领跑男子单人滑短节目

平昌冬奥会距离领奖台只有一步之遥的中国名将金博洋在意大利站男子单人滑短节目比赛中拿出了个人近四年来最好的短节目表现，在《卧虎藏龙》的乐曲中斩获97.89分，排名第一。本土选手达尼埃尔·格拉索超水平发挥，获得95.67分位居次席，将个人生涯短节目最佳成绩提升了近10分之多。韩国选手车俊焕95.56排在第三位。2021年世锦赛亚军、2020年洛桑冬青奥会冠军键山优真得到80.53分，仅位列第七。

金博洋赛后采访中说道 ：“今天我在意大利的感觉特别好，我在心理上取得了进步。本赛季我希望自己能够继续提升自己。北京冬奥会是千载难逢的机会，我希望在冬奥会赛场上发挥自己最佳水平。之前我有些焦虑，但是我的团队告诉我不要害怕失败。今天的比赛中，我没有感觉到任何压力。”

帕帕达基斯/西泽龙强势回归花滑大奖赛

在冰舞韵律舞的比赛中，共有10队组合参赛。法国组合帕帕达基斯/西泽龙优异的表现让人惊叹，以87.45分的赛季最佳成绩回馈了一直以来支持他们的观众，并向赛场宣告，他们其实从未离开。

帕帕达基斯和西泽龙穿着相配的栗色服装，比赛中每一个舞步都惊人的同步。帕帕达基斯解释说：“我们对于音乐的第二部分以及一些动作编排进行了调整。我们和编舞老师一起加入了一些新元素。我感觉这个过程很顺畅，期间我们很开心，如此编排让我们取得了很大进步。今天我们的表现非常好。”

这对法国组合目前的训练伙伴——2021年世锦赛亚军麦迪逊·哈贝尔/扎卡里·多诺休 （美国）获得了84.79分，排在第二位，领先俄罗斯的亚历山德拉·斯捷潘诺娃/伊万·布金（81.47，排名第三）。对于俄罗斯组合而言，位列第三也是一次不小的进步，两人看起来对他们的分数也相当满意。

斯捷潘诺娃赛后承认自己的表现有些紧张：“这是我们本赛季第一次参加比赛。我们有点缺乏信心，但我们尽力了。我们希望能在自由舞中重新振作起来。我们现在非常期待表演我们最爱的自由舞，乐曲是《罗密欧与朱丽叶》。”

两队中国组合参加了韵律舞的争夺，三届中国冰舞冠军组合王诗玥/刘新宇以73.28分排在第5，陈红/孙卓明62.37分位列第9。

比利时女子花滑名将洛纳·亨格里克斯领跑花滑大奖赛意大利站女子短节目比赛 照片出自： © International Skating Union (ISU)

比利时名将亨格里克斯领跑女子单人滑短节目

比利时的洛纳·亨格里克斯以惊艳的表现在短节目中领先，这或许是她22岁生日收到的最好的礼物了。

在亨格里克斯出场前，俄罗斯的玛雅·克罗米克暂时领先，但比利时人奉献了她个人的最佳表现，得到了73.52分，实现了超越。

在赛后新闻发布会上，亨格里克斯坦言，她今天的压力比平时更大一点，因为她希望能享受自己的生日。“我对比赛的结果感到非常惊讶，我非常敬仰她们（克罗米克和谢尔巴科娃），我真的非常高兴。”

之后出场的世锦赛卫冕冠军、俄罗斯的安娜·谢尔巴科娃无疑是全场关注的焦点，但她在结尾的组合跳跃动作中出现了失误，最终仅仅排在第三位。

因为动作编排的优势，谢尔巴科娃最终获得了71.73分，因此保全了第三位，但她在赛后说，她对自己今天的表现并不满意。

“这不是一个技术性的失误”, 她说：“我今天想的太多了，我在想我怎么能做的更好。”

另一位俄罗斯选手麦雅·赫罗米克72.04分位列第二。日本队的三原麻衣和宫原知子也都有不错的表现，排在了谢尔巴科娃之后，分列第四和第五；而韩国的林恩秀和金艺琳都出现了不同程度的失误，分别排在第六和第七位。中国选手朱易60.00分位列第八。