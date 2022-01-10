韩聪/隋文静冲刺北京冬奥状态火热：在挑战中不断前进

说到中国的花样滑冰，就不能不提到双人滑项目。中国花样滑冰队前有申雪/赵宏博、张丹/张昊、庞清/佟健，如今，接过中国双人滑荣耀大旗的组合正是2018年平昌冬奥会亚军、两届世锦赛冠军得主韩聪/隋文静组合。

用行动回击质疑

2007年，隋文静韩聪牵手开始练习双人滑，很多人提出质疑，“所有人都不会看好我们，你能滑好双人滑？玩玩就行了，参与一下。”韩聪回忆起自己刚刚走进花滑世界时，周边人的都不认为他有这个天分 。但是隋文静和韩聪并不打算练着玩儿，他们对花样滑冰的热爱和执着是别人难以想象的。

“一直在就这么拼了命的在练，没有放掉每一分钟。其他运动员可能有时间会去出去玩儿玩儿，我甚至于累趴下了，在床上躺着，然后再起来，浑身痛的不行，然后也要重新再练一遍。就是在用这种训练来刺激自己的肌肉和身体反应。”韩聪就是这样通过艰苦的训练弥补自身认为的不足，“然后让自己明白，我的不足得靠后天弥补。我不具备天赋，但是我得靠努力才能成长。”

克服伤痛回归赛场

隋文静韩聪就这样努力着，从青年锦标赛冠军滑到了2015年世锦赛的亚军。就在他们距离冠军仅一步之遥的时候，隋文静脚部受伤，不得不进行手术，在病床上躺就是三个月。“吃药也忍不了疼痛，然后打针才能才能睡觉，然后也不能翻身。人要一个姿势，一直躺着，整个后背全都是麻的，然后大腿、屁股全都特别疼。”

隋文静还能重返赛场吗，当所有的人都心存疑虑的时候，韩聪却在坚定地等待着自己的搭档，“我只是在想她肯定会回来，因为我不能被落下，所以我要用这段时间把我的不足弥补上来。那时我就做自我加强性训练。所以，虽然是一个人在滑，但我的内心感觉并不是我一个人，而是两个人在滑。她在我旁边，我们所做的所有东西都是两个人在一起的，她没有离开冰场。”

2016年底，韩聪终于等回了他的搭档，但是重回冰场，对于隋文静来说困难重重。“觉得再站起来挺不容易的，我刚回来的时候要重新学习走路，重新学习跑，我特别迫切地希望我能再回到冰场上。滑冰的意义就是为了快乐，我也希望把快乐带给大家。不管怎么样，我一定要站回来。”

韩聪和隋文静在2021年斯德哥尔摩世锦赛双人滑短节目比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

隋文静韩聪继续执着的在冰场上拼搏，拼下了2017年的世锦赛冠军，拼进了平昌冬奥会。他们在冬奥会上演绎了大气磅礴的《图兰朵》，隋文静忍着脚部刺骨的疼痛拼下了一枚奥运银牌。收获奖牌后，隋文静说，“最近一段时间突发性的一个骨膜炎，上场之前也在考虑要不要打麻药，然后最后决定就是吃点儿药就上，挺到滑完。”韩聪则表示，“无怨无悔，我觉得这也是我们下一个努力的方向。所以继续做好自己。”

平昌冬奥会之后，隋文静不得不再次接受脚步手术，这让他们错过了2018~2019赛季的所有大奖赛。但是当他们再次复出参加日本世锦赛的时候，带给观众的只有震惊。隋文静、韩聪用无可挑剔的表演赢得冠军，这时没有人再质疑他们王者归来的霸气。大家看到的是赛场上隋文静自信的笑容，却很少有人知道他比赛前一天晚上还在忍受腰伤的痛苦。

接受媒体采访时，当时的韩聪说，“彼此相互的这种支持和精神给我们俩很大的帮助。我们都是为了去拼搏，没有想伤病会带来多么大的困扰，而是把伤病放到最小吧。”

韩聪和隋文静在2021年10月北京举行的花样滑冰亚洲杯比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

彼此的桥梁

原本隋文静、韩聪信心满满地准备在2020年初收获自己的第三个世锦赛冠军，没有想到突如其来的新冠疫情打乱了国际体坛的所有计划。世锦赛取消本是一个令人遗憾的消息，但是对于韩聪来说却是一个机会，他做了髋关节手术，这也是一直困扰他的一个伤病问题。“因为这几年造成的这个损伤还是比较多的，所以一点一点把这个东西弄干净，我们去有这个很好的身体状态，有很好的身体能力去完成这些训练任务，我觉得这个是很重要的。”

他们本赛季自由滑选用的曲目《忧伤河上的金桥》也是他们2017年首次夺得世锦赛冠军时的曲目。隋文静、韩聪用更团结来解读这个节目。韩聪说：“2017年我们用过这套节目，但当时是隋文静做了手术，我要等待她重新回到冰场上，像座桥一样给她支撑和力量。今年我们又想要选用这首曲子，我在去年也做了一个手术，所以隋文静又变成了我的桥梁，支撑着我们，更像是彼此互相支持。”

在北京举行的亚洲公开赛，是隋文静韩聪第一次走进焕然一新的首都体育馆，同时这也是冬奥会前唯一的一次在首都体育馆的比赛机会。他们期待着再次站上这块冰场的时候，同样可以收获冠军。

对于这个新场馆，韩聪期待继续前进，“新翻修的场馆，我们也是既熟悉，还感觉到会让我们不断前进和挑战的心态。”而隋文静则希望有更多的体育爱好者来到冰块上，“我们肯定是希望在每一片冰面上，每一片赛场上都为大家展示出最好的自己，希望能有更多的人，因为我们站到冰场上。”