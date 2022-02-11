冬奥项目对对碰：花样滑冰双人滑与冰舞的区别

对于很多观众来说，花样滑冰中的双人滑和冰舞项目看起来似乎很像，但如果你仔细观察就会发现他们在几方面都有明显的区别。

冰舞是1976年因斯布鲁克冬奥会的新增项目，而双人滑（包括男女单人滑）自1908年开始就是奥运竞赛项目。最初，双人滑只是在冰面上的舞蹈，但随着时间的推移，这个项目变成了更具“杂技特点”的项目。

两项运动的区别

服装

首先值得注意的是，这两个项目的竞赛小项名称不同：在双人滑项目中，选手需要进行短节目和自由滑的比赛；而在冰舞比赛中，选手则要参加韵律舞和自由舞的比赛。

乍一看，很难一眼分清是双人滑选手在比赛还是冰舞选手在比赛，因为看起来很像。以前，冰舞的规则规定女运动员必须穿裙子，这是一个很明显的区别；而双人滑则可以穿裤装。但现在的规则已经改变，冰舞中的女子运动员也可以穿裤子。

2016年，俄罗斯男女冰舞运动员在比赛中均穿裤装登场 照片出自： 2016 Getty Images

技术动作

两个项目最明显的区别，是冰舞运动员几乎没有大跳跃动作，这是花样滑冰中唯一一个不允许大跳跃的竞赛项目（单次跳跃除外）。抛跳、高位托举等杂技性的动作都是被禁止的。除此之外，冰舞比赛中的两个运动员不会分开滑行太久，他们之间的距离不会超过两个手臂的长度；而在双人滑中，运动员可以在保持一定距离的情况下完成一些动作。

冰舞的技术动作包括捻转（移动中的单脚旋转，可以 旋转一圈，也可以是很多圈。旋转需要迅速，而且需要和后续动作保持连贯性）、托举（直线托举、曲线托举）、舞步、步法等舞蹈元素。

双人滑的技术动作更有难度，包括扭转式托举（男子运动员将搭档举过头顶并将其抛向空中；女子运动员在腰部被抓住之前要完成最多三次旋转）、抛跳（伴侣协助跳跃，女运动员跳跃时被搭档抛向空中，并在没有搭档协助的情况下落地）、跳跃、螺旋线和旋转。

双人滑中的抛跳动作 照片出自： 2018 Getty Images

荣誉最多的运动员

加拿大组合 泰莎·沃尔图/斯科特·莫尔 是2010年和2018年冬奥会冰舞冠军（此外他们还是平昌冬奥会团体赛冠军以及索契冬奥会团体赛亚军）以及2014年索契冬奥冰舞银牌得主。

是2010年和2018年冬奥会冰舞冠军（此外他们还是平昌冬奥会团体赛冠军以及索契冬奥会团体赛亚军）以及2014年索契冬奥冰舞银牌得主。 前苏联运动员艾琳娜·罗德妮娜是唯一一位获得了三枚冬奥金牌的双人滑运动员（分别是1972年与阿列克谢·乌拉诺夫搭档，1976年和1980年与亚历山大·扎伊采夫搭档）。

配乐

在12年前的2010年温哥华冬奥会上，冰舞与其它花样滑冰项目有一个显著的不同——冰舞选手需要比三场，而非两场。冰舞运动员需要表演规定舞、原创舞和自由舞。2010-2011赛季冰舞引入新规则，比赛变为比两场：短节目（现更名为韵律舞）和自由舞。韵律舞方面，国际滑联会为每赛季确定特定主题，2022年北京冬奥会的主题是布鲁斯和街舞。

比赛中，运动员需要在节目中精准展示本赛季的指定舞蹈类型、符合国际滑联要求的舞步顺序和旋转。韵律舞的音乐由团队选择，但必须符合指定的主题、节奏和拍子。

而双人滑的不同之处就是他们可以为短节目和自由滑比赛自由配乐主题。

参赛人数

有一种观点认为冰舞比双人滑容易，所以世锦赛上的冰舞运动员通常人数会更多。例如，在2021年，32对组合参加了冰上舞蹈，24对组合参加了双人滑。而2019年，两个项目的参赛组合数对比为27比19。

参加冬奥会的运动员数量有所限制，2022年北京冬奥会上，只有19对组合可以参加双人滑比赛，冰舞组合则有23对。