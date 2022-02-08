关于法国冰舞世锦赛四冠组合帕帕达基斯/西泽龙，你需要了解的五件事

他们强大的令对手胆寒！本赛季的法国组合加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙在花样滑冰冰舞赛场上重现了强大的统治力。将如此出色的竞技状态带到2022年北京冬奥会赛场，在他们的第二届冬奥会上斩获期待已久的奥运金牌，是二人本次北京之旅的唯一目标。

你知道吗？他们是一对青梅竹马的搭档！此外，在辉煌运动生涯中他们有怎样的斩获？Olympics.com为您盘点他们过往的荣誉、起伏以及赛场之外的生活，一起了解一下吧。

2015年1月：首夺大赛冠军

帕帕达基斯/西泽龙从小就认识，为他们启蒙的人正是帕帕达基斯的母亲凯瑟琳。从青少年时代开始，他们就已经闪亮赛场。2013/14赛季，他们完成了成人赛首秀。

移居加拿大训练后，他们在参加的两站大奖赛比赛中夺得冠军。2014年12月，他们在巴塞罗那举行的大奖赛总决赛中位居季军。

2015年1月，他们在欧锦赛上夺得冠军，击败了意大利世界冠军组合安娜·卡佩里妮和卢卡·拉诺特以及俄罗斯组合亚历珊德拉·斯特帕诺娃/伊万·布金组合。

世锦赛冠军和奥运夺牌热门

帕帕达基斯/西泽龙组合很快就展现了强大的冰舞统治力。2015年3月，距离夺得欧锦赛冠军不到两个月的时间，他们就在上海举行的花滑世锦赛上以184.28分加冕世锦赛桂冠，当时他们以超过3分的优势击败了获得亚军美国组合麦迪逊·乔克/埃万·巴特斯。

2018年平昌冬奥会开始前，法国组合收获不断。期间他们在2017年首夺大奖赛总冠军，此外共获3个欧洲冠军以及2个世锦赛冠军（2015，2016）

但是在那段时间，来自加拿大的2010年温哥华冬奥会冠军组合泰莎·沃尔图/斯科特·莫伊尔也重返赛场，当时他们和法国组合一起在蒙特利尔的基地训练。

平昌冬奥会收获银牌

虽然平昌冬奥会开始前，帕帕达基斯/西泽龙和沃尔图/莫伊尔都是外界看好的夺冠热门，但是最终法国组合位居次席，不敌加拿大组合。

韵律舞比赛中，法国组合在表演开始不久后便遭遇意外，帕帕达基斯的衣服开扣影响了发挥。最终他们获得81.93分，而对手沃尔图/莫伊尔得到了刷新世界纪录的83.67分。

自由舞比赛中，帕帕达基斯/西泽龙呈现了一场优美的自由舞表演，同样刷新了世界纪录（123.25分），但是这个成绩仍然不足以帮助他们逆转加拿大组合。最终法国组合以205.28分收获亚军，沃尔图/莫伊尔206.07分摘得冠军。虽然难过，但是奥运亚军的经历也成为他们前进的动力，激励着他们强势归来。

法国冰舞巨星组合帕帕达基斯/西泽龙 照片出自： Alex Morean/Olympic Channel

斩获更多冠军后短暂休息

2018年平昌冬奥会后，法国组合在国际赛场继续着强势表现。

他们又摘得两次欧锦赛冠军，创造历史——完成了欧锦赛史无前例的五连冠霸业。英国冰舞组合考特尼·琼斯曾经在1957 - 1961年做到过这一点，但是他曾经在1959年更换过搭档。

在继续斩获两枚世锦赛金牌之后，他们在2020年欧锦赛上不敌ROC组合维多利亚·西尼齐娜/妮基塔·尼基塔·卡察拉波夫，此时距离新冠疫情爆发导致世界各地封城只有两周。

2021年1月至2021年10月，这对世锦赛四冠得主没有参加任何国际赛事。他们再次回归赛场是在10月举行的芬兰杯比赛中，阔别赛场20个月之久的他们终于再次站到冰面上。

帕帕达基斯在2021年1月表示：“之前那段时间，我们的情绪经历了不同的变化。我们需要重新制定目标以获得更多动力。”

西泽龙在那段远离赛场的日子里出版了一本名为《Ma plus belle victoire》（译为《我最伟大的胜利》）的书，那本书中，他谈到了私生活获得认可对于他竞技水平提升的影响。

霸气回归赛场

现在看来，将近两年的“休息”对于他们竞技水平的提升非常有益，复出赛场后的他们表现比疫情之前更加强大。

本赛季，他们在参加的所有国内、国际赛事中全部成功登顶：

法国大师赛：冠军 - 231.10分（国内赛事）

芬兰杯：冠军 - 217.54分(领先亚军9.23分）

大奖赛意大利站：冠军 - 220.06分（领先亚军12.16分）

法国国际杯：冠军 - 221.25分（领先亚军18.09分）

法国锦标赛：冠军 - 226.96分（国内赛事）

他们也获得了原定在大阪举行的大奖赛总决赛，但是该赛事由于新冠奥米克戎变种原因取消。

帕帕达基斯/西泽龙为了备战本赛季最重要目标——2022年北京冬奥会冠军，没有参加2022年欧锦赛的争夺。

2022年北京冬奥会冰舞比赛将于2月12至14日举行，毫无疑问，帕帕达基斯/西泽龙是当仁不让的夺冠最大热门。