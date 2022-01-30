StrongerTogether：多诺万·卡里略和家人一起实现的奥运梦想

2022年的#StrongerTogether运动可以用一句话来概括：“每一次腾飞，每一次跌倒，我们共情同在。”

彼此信任可以让不可思议的事情变为可能。他人的信任能够帮助我们提升自信去完成那个跳跃、终结那个动作、拼搏到终点。每一次腾飞，每一次跌倒，每一次胜利，我们共情同在。

这句话非常适合墨西哥花样滑冰运动员多诺万·卡里略曾经和当下的梦想，家人的鼓励让他最终参加冬奥会成为可能。

在墨西哥这样气候温暖的国家选择冬季运动，不符合冰上运动的传统，卡里略的选择很特别也很勇敢。但现年22岁的卡里略已经创造了历史，成为30年来第一个参加2022年北京冬奥会花样滑冰比赛的墨西哥人。

从8岁时开始从事这项运动，到14年后参加奥运会，这段时光对卡里略而言并不容易。

“选择花样滑冰在我的国家是很少见的。在墨西哥，8岁的孩子都会去踢球。幸运的是，我很快意识到足球不适合我。我感觉自己有两只左脚，所以我非常不擅长踢球，”卡里略在Olympic Channel原创系列节目《Winter Tracks》中讲述他的故事时笑着说道。

来自家庭的激励

尽管周围人众说纷纭，但是在卡里略从事花滑的过程中，家庭扮演了非常重要的作用，对他的支持始终如一。

卡里略说道：“尽管因为从事艺术性较强的运动而受到很多批评，但这些声音从未影响我做决定。多亏了家人的帮助，让我能够忽略那些无助于我成长的评论，我不在乎这些。我只专注于做我喜欢的事情，那就是滑冰。”

卡里略必须克服的另一个难题就是经费。他的父母意识到花样滑冰不是一项低开销运动，尤其是在一个基础设施有限，无法为运动员提升水平提供太多支持的国家。卡里略需要金钱的支持来实现梦想。当时的卡里略是在商场的冰场训练。

卡里略的妈妈回忆道：“对我们来讲，解决经济问题是个非常困难的事情。有时候我们不得不让孩子停训一个月。当时我只能对他的教练格雷戈里奥-努涅斯实话实说：“我们负担不起滑冰课”。

但是，功夫不负有心人，他的父亲阿道夫继续说道：“经历的一切都很艰难，但我相信这些付出都是值得的。虽然没有钱，但我们的孩子很开心。”

多诺万·卡里略：怀揣远大梦想的奥运选手

卡里略的奥运梦是始于家庭，他的父母为他点燃了希望之火。

他回忆道：“参加奥运会是无价的。从小，我的父母就教导我参加奥运会意味着什么，并不是每个人都有机会达到那种水平。从这个角度看，我的冬奥资格就变得更有意义了。”

为了实现他的奥运梦想，多诺万不得不在2013年和他的教练格雷戈里奥一起从瓜达拉哈拉搬到莱昂。

“当我决定离开家庭踏上梦想之旅时，我知道那个决定对于我和家人来讲都非常艰难。那次分离让我们着实痛苦过一段时光。虽然我们能够通电话，视频聊天。但是那种感觉和真正在一起还是不一样的。”

四次夺得墨西哥花滑冠军的卡里略凭借在2021年世锦赛上位居第20名，锁定了北京冬奥会的入场券。

年复一年的艰苦训练让卡里略最终迎来了花样滑冰生涯的辉煌时刻，用他自己的话讲，就是“一个从未放弃的男孩最终实现了梦想。”

更值得高兴的是，“他不仅实现了他自己的梦想，同时也实现了家人的梦想。