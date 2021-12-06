北京冬奥60天倒计时： 听顶级运动员讲讲那些赛场上让他们仰视的对手

在体育运动中，是所谓的“对手”来界定最高标准。强劲的对手激励每个运动员进步和成长。最勇敢的人激励其他人去冒险，具有最精湛技艺的人鼓励其他人去精益求精。但如同在奥运历史上曾反复发生的那样，当有对手倒下的时候，慷慨的竞技者也会伸出援手。

在距离2022北京冬奥会只有60天的时候，Olympic.com向冰球、雪橇、短道速滑、花样滑冰、单板滑雪和自由式滑雪的几位运动员提问，了解到了在这些年间激励他们，并且给他们提供了强大灵感的竞争对手们都是哪些人，并在这里和大家一起分享。

雪橇：罗曼·雷皮洛夫（俄罗斯奥委会）VS 费利克斯·洛赫（德国）

三届世锦赛冠军和两届世界杯总冠军罗曼·雷皮洛夫期待能在北京赢得他的第一枚奥运奖牌。在他的奥运之路上，激励他变得更加强大的竞争对手是德国传奇雪橇运动员费利克斯·洛赫，后者是三届奥运会冠军。

“在我职业生涯的早期，我认为费利克斯·洛赫和任何阻挡我赢得奖牌的人都是障碍。我并不是真的想复制他的风格或技术。但在我青年队的最后两年和进入国家队后，菲利克斯是激励我的人。他是如此的霸气，不会让任何人有机会接近世界杯总冠军。就他的技术、身体状态和心态而言，他是遥不可及的。”

"他依然在继续他的职业生涯是件好事：他一直在激励着我"。

雷皮洛夫像洛赫表示祝贺 照片出自： 2021 Getty Images

花样滑冰：罗娜·亨德里克斯（比利时）VS 伊丽萨维塔·图赫塔米舍娃（俄罗斯奥委会）

比利时花样滑冰运动员罗娜·亨德里克斯在都灵举行的国际滑联大奖赛上为她的奥运赛季开了个好头，意外地赢得了一枚铜牌。她表示，在她的青少年时期，她受到了意大利运动员卡罗琳娜·科斯特纳的启发。随着经验的增加，更加成熟的亨德利克斯现在是从伊丽萨维塔·图赫塔米舍娃那里汲取灵感。

“当我第一次参加欧洲杯时，[我的灵感来源]是卡罗琳娜·科斯特纳，因为她一直保持在很高的水平上。如果你这么多年来都能保持高水平竞争，这真的很鼓舞人心。伊丽萨维塔·图赫塔米舍娃也是如此，这真的很厉害，因为她从未放弃过，她总是非常努力。几年前她成为世界冠军，然后她退出了几年，然后她又回来了。[参加高水平]竞争是不容易的，她曾处于顶峰，现在她又复出了。这真的很特别。”

冰球：肯德尔·科因·肖菲尔德（美国）VS 詹妮·希罗夫斯基（芬兰）

美国国家队队长、2018年平昌冬奥会冠军、美国队的肯德尔·科因·肖菲尔德一直在仰视芬兰队的詹妮·希罗夫斯基，后者被认为是女子冰球的顶级后卫之一。

“当我们在一起时，[就会感觉到]国家与国家之间都有一种相互尊重，因为我们都非常努力，我们必须克服障碍才能在这一刻来到这里。因为有很多我们无法控制的事情。有那么多我们本不必经历的，以我们的性别为前提的障碍，但我们都克服了。我为冰球运动中的所有女性感到骄傲，为她们所取得的成就和她们所克服的困难，而最终成为此刻的精英感到骄傲，因为这并不容易。

“我钦佩球员和对手是希罗夫斯基。我非常尊重她所取得的成就。当她在冰上的时候，她就是要你知道，她是这个运动中最伟大的球员之一。"

肯德尔·肖菲尔德与詹妮·希罗夫斯基在2018平昌冬奥对决 照片出自： 2018 Getty Images

短道速滑：塞门·埃利斯特拉托夫（俄罗斯奥委会）VS 查尔斯·哈梅林（加拿大）

奥运冠军塞门·埃利斯特拉托夫可能不是唯一一个从加拿大运动员查尔斯·哈梅林令人难以置信的运动生涯中得到启发的短道速滑运动员，他是五届冬奥会奖牌得主，自2006年都灵冬奥会以来一直在参加冬奥会。

"我很欣赏加拿大运动员查尔斯·哈梅林。对我来说，一个人如何能在36岁时赢得世界锦标赛的冠军，这是一个谜。如果你查看他的经历的话，你会发现从2006年以来，他一直代表加拿大参加世界锦标赛。今年我们的世锦赛将在蒙特利尔举行。但他确实也提到过，北京将是他的最后一届冬奥会。

“我想和他握手。他是我钦佩的运动员。”

埃利斯特拉托夫与哈梅林在2018平昌冬奥会同场竞技 照片出自： 2014 Getty Images

滑雪板：小野美月（日本）VS 克洛伊·金（美国）

日本新星小野美月去年赢得了冬青奥会的金牌，因此也被认为是克洛伊·金的接替者之一。后者早在2016年利勒哈默尔奥运会上就赢得了U型场地技巧冠军。

“克洛伊·金一直以来都处在领先地位，赢得了许多冠军。但她非常友好，从来没有因为她是一个顶级滑雪运动员就很冷漠。我想成为像她一样的顶级运动员。”

"我现在正在练习克洛伊在平昌做的动作。但我知道只做同样的事情是不够的。我正在学习更多进阶的技巧。此外，我还在训练连续的动作： frontside 1080 - cab 108，这个动作克洛伊第一次也是在平昌奥运会上做到的。

克洛伊·金：我的平昌集锦

自由式滑雪：马蒂尔德·格雷莫（瑞士）VS 萨拉·霍夫林（瑞士）

2018年平昌冬奥会银牌得主马蒂尔德·格雷莫分享了她对自己的队友和冬奥冠军萨拉·霍夫林的钦佩之情。她们共同在韩国赢得了奖牌。

“当我想到这一点时，如果必须有人排在我前面的话，那只能是萨拉。这真的很酷。这是很大的激励，如果你能做到一次，你就能做到两次。不一定是在奥运会上，但无论如何，与此刻如此接近的人共享领奖台总是很好的，这真的很鼓舞人"。

自由式滑雪：亚历克斯·霍尔（美国）VS 费迪南德·达尔（挪威）

美国自由式滑雪运动员亚历克斯·霍尔仰慕的运动员是挪威人费迪南德·达尔，并对他的技术有很高的评价。

“在这项运动中与我竞争的几个人，他们的态度和滑雪技术，或者他们的技巧，都给了我很大的启迪。费迪南德·达尔就是一个。他是我认识的最时尚、最流畅、最有创意的自由滑雪者之一。在比赛中，他总能找到一种方法来让他的滑雪表现更进一步—不仅仅是更多的旋转。他总是能找到一种方法让自己登上领奖台。我总是替他感到非常骄傲。

“在我眼中，他完美地代表了我对自由式滑雪的看法，代表了它的本质"。