冬奥会“灰姑娘”系列: 将葡萄牙带回冬奥会的传奇雪车队

说起葡萄牙的奥运历史，人们最先想起的，可能不是这个欧洲南部国家在冬奥会上的成就，因为这里的人们似乎更习惯阳光而不是冰雪。但葡萄牙在冬奥会上留下的足迹，足以为人称道，并将这些故事讲出来。比如葡萄牙第一次参加冬奥会是在1952年的奥斯陆，这距离葡萄牙再次出现在冬奥会，时隔36年之久（1988年卡尔加里）。

Portuguese bobsleigh team at Winter Olympic Games Calgary 1988: Bernardes, Pires, Poupada, Magalhães and Reis. Photo: personal archive

安东尼奥·雷斯是在7岁时来到加拿大的。他出生在维拉诺瓦德盖亚（靠近葡萄牙北部的波尔图），与他的父母以及其他许多从20世纪50年代到70年代从欧洲移居加拿大的人一样，跨越大西洋，在遥远的北国安家。

雷斯热爱运动，是美式足球高手。他为圭尔夫大学效力时被评为瓦尼尔杯（全国主要的足球锦标赛，在不同的大学之间进行竞争）的冠军。他也是一名赛艇运动员，并赢得了亨利帆船赛。

Portuguese bobsleigh team working in the equipment at the Winter Olympic Games Calgary 1988. Photo: Personal archive

当机会来敲门

作为一个热爱速度的人，雷斯梦想着参加冬季奥运会的比赛。1985年，他与加拿大雪车队联系，希望能代表国家队参加1988年卡尔加里奥运会，然而，国家队已经有了别的计划。

当时，由于成本高和缺乏有竞争力的队伍，人们也在讨论雪车是否应该在冬奥会继续存在。为了解决这个问题，比赛就需要有更多的国家参与。加拿大教练乔伊·基尔本建议雷斯代表葡萄牙参赛。” 雷斯在接受Olympic.com采访时说：”这种下了一颗种子。”

这也是一次大冒险的开始。

Portuguese bobsleigh team at the Opening Ceremony at the Winter Olympic Games Calgary 1988. Photo: Personal archive

一系列的巧合

"我们所有的故事都被证明是荒谬的。不可能发生的事情却发生了。是一连串的巧合，将我们带到了奥运会上，"雷斯回忆说。

基尔提出让雷斯代表葡萄牙参赛的建议不久之后，雷斯被邀请到美国普莱西德湖训练。事实证明，这是一个很秒的决定。"他解释说："这很自然，他们对我感到惊讶。

他在普莱西德湖的表现为他赢得了参加世界杯的邀请，然而，葡萄牙还需要建立一个团队才能参加。”豪尔赫·马加良斯已经是我的朋友，我认识他，他是我招募的第一个人，"雷斯回忆说。

在取得优异成绩后，新成立的葡萄牙队开始梦想着参加冬奥会。

António Reis and João Poupada of Portugal, during the Winter Olympic Games Calgary 1988. Photo: Personal archive

招募新人

大家认为，队伍需要更多的葡萄牙裔加拿大人。雷斯又联系了若昂·皮雷斯、若昂·普帕达和罗杰里奥·伯纳德斯。皮雷斯是专攻100米的运动员，普帕达和伯纳德斯则是雷斯通过美式足球认识的。

“我们向他们说了我们可以去参加冬奥会的想法，他们接受了这个想法。每个人的家庭也都帮助筹集资金”，雷斯说：”有一种不断在壮大的能量。

而这支队伍还需要得到葡萄牙奥委会的认可，这可能会成为这群年轻的梦想家们追求梦想路上的绊脚石。

所幸的是，故事没有在这里就画上句号。

首先，团队在多伦多的领事馆注册了葡萄牙雪车队，然后雷斯前往里斯本获得葡萄牙奥委会的认可。在成功获得认证后，雷斯在同一天就前往米兰，使其合法化。

最后，通过许多人的努力，葡萄牙队已经做好了冲击冬奥会资格的准备。

"所有的事情都是非常积极的。每个人都希望能成功，"雷斯说。

Portuguese bobsleigh team at the Winter Olympic Games Calgary 1988, 30 years later: Bernardes, Pires, Poupada, Magalhães and Reis. Photo: Personal archive

属于自己的雪车

1987年12月，奥地利因斯布鲁克。这是葡萄牙队参加卡尔加里运动会的最后机会。他们觉得，如果有更好的雪车，他们就可以取得更好的成绩。在这之前，他们所有的设备都是从其他队伍那里借来的。车队与与意大利的一家制造商进行协商，获得了新的雪车，但却暂时无法支付，当时他们还没有足够的资金，雷斯回忆说。

新的雪车对团队帮助很大，他们的成绩提高了足足有半秒，并让他们拿到了冬奥会的入场券。这个结果激励了很多人，其中就包括摩纳哥的阿尔伯特王子。他也希望用这种方式获得参加参赛资格。他还帮助葡萄牙队支付了雪车的钱。

一个不可能发生的剧本

雷斯和普帕达两人组成的双人组在38个团队中获得第34名，而雷斯、普帕达、皮雷斯和伯纳德斯在四人比赛中获得了第25名，仅次于著名的牙买加队。

然而，最后的结果对他们来说并不重要。他们是为了梦想，为了他们对运动的热情，为了他们对葡萄牙的热爱而参赛的。

“如果今天有人把这个故事作为电影剧本交给我，我会说这很荒谬，这是不可能的。你知道，即使到现在我仍然怀疑它是否真的发生了"，雷斯说。

时至今日，他们依然是唯一一支代表葡萄牙参加冬季奥林匹克运动会的雪车队。