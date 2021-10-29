倒计时100天 - 掌握冬奥会100个小知识 - 第3章

67. 美国单板滑雪运动员克洛伊·金，在2018年平昌冬奥会期间经历了社交媒体粉丝的急速增长，她在Facebook、Twitter和Instagram上的粉丝一共增加了927070。

68. 尽管芬兰的克劳斯·卡比宁在20世纪30年代赢得了10枚世界锦标赛奖牌和一枚奥运会金牌，但他从未赢得过芬兰国内的个人冠军头衔。

花样滑冰和冰球分别是在1908年伦敦和1920年安特卫普的夏季运动会上首次亮相。

70. 人工雪在1980年的普莱西德湖冬奥会上首次被使用。

71. 在2014年索契冬奥开幕式之前，奥运圣火被宇航员奥列格·科托夫带到了国际空间站，实现了太空中行走。

72. 雪橇是速度最快的冬奥会项目，速度达到每小时90英里（144公里）。

73. 只有13名女性运动员参加了1924年霞慕尼的第一届冬季奥运会。而在2018年平昌冬奥会上，女性运动员则有1,242名，是目前的最高纪录。

74. 到目前为止，冬奥会女子冰球比赛共进行了6场决赛，其中有5场是在美国和加拿大之间展开。

75. 加拿大是冰壶运动最强的国家。截至2018年，他们已经赢得了6枚金牌，3枚银牌和2枚铜牌。

76. 瑞典的吉利斯·格拉夫斯特伦在1920年安特卫普夏季奥运会和1924年霞慕尼、1928年圣莫里茨冬奥会的同一项目（花样滑冰）中都获得了金牌。

77 .雪上芭蕾是1988年卡尔加里和1992年阿尔贝维尔冬奥会的展示项目。

78. 在1988年1988年卡尔加里冬奥会上，墨西哥的四人组，即塔梅斯兄弟作为参加单一项目（雪橇）数量最多的兄弟姐妹被载入吉尼斯世界纪录。

79. 奥运会中雪橇的英文名称源于法语 Luge（指“雪橇 ”），与雪车一样，它是在瑞士发展起来的。第一条雪橇赛道是由瑞士酒店业主建造的，以满足追求刺激的游客需求。

80. 挪威人桑德雷·诺海姆被认为是现代跳台滑雪之父。1866年，他在家乡的雪地上赢得了世界上首次跳台滑雪比赛的冠军。

81. 在1960年冬季两项成为冬奥比赛项目之前，在1924年冬奥会只是军事表演科目。

82. 2006年都灵冬奥会的奖牌使用了意大利比萨斜塔前的中央教堂广场的图案概念。

83. 在1972年札幌冬奥会之前，日本从未在冬奥会上赢得过金牌。笠谷由纪夫在跳台滑雪男子个人标准台项目中一路领先，并在本土夺得金牌。

84. 在钢架雪车比赛中中，赛车手们头朝下在冰冷的赛道上疾驰，最高时速达130公里（80英里/小时）。

85. 自由式滑雪运动员格斯·肯沃西是2014年索契奥运会男子坡面障碍技巧项目的银牌得主，他还出演了电视剧《美国恐怖故事》。

86. NHL（北美职业冰球联盟）球员从1998年长野冬奥会开始参加冬奥会的比赛。

87. 2022年北京冬奥会的官方吉祥物是一只叫做冰墩墩的熊猫。此处的“冰”象征着纯洁和力量，“墩墩”意喻健康、强壮、敦厚、活泼，也代表着小孩子。

Beijing 2022 mascots 照片出自： Lintao Zhang/Getty Images

88. 沃尔特·迪斯尼是1960年加利福尼亚冬季奥运会开幕式和闭幕式的导演。

89. 2008年北京夏季奥运会使用过的五个场馆，将在2022年冬奥会上继续被使用。

90. 菲利普·博伊特是第一位代表肯尼亚参加冬奥会的运动员，他在1998年长野、2002年盐湖城和2006年都灵参加了越野滑雪的比赛。在这之后他也继续指导年轻运动员，并担任2018年平昌冬奥会肯尼亚的主教练。

91. 在2010年温哥华冬奥会上，美国传奇高山滑雪运动员林赛·冯恩参加了所有五个女子高山滑雪项目的比赛，尽管有伤在身，但还是获得了滑降赛的金牌和超级大回转的铜牌。

92. 2018年平昌冬奥会在社交媒体上最受欢迎的运动员是美国单板滑雪运动员肖恩·怀特。

93. 1956年科尔蒂纳是最后一次在户外举行花样滑冰比赛的冬奥会。

94. 美国人克洛伊·金是第一位在奥运会U型场地技巧比赛中连续完成两个1080度翻转的女子运动员。

95. 在2018年平昌奥运会开幕式上，来自朝鲜和韩国的运动员在同一面旗帜下共同入场。

96. 越野滑雪运动员可以在两个多小时内完成30多英里的路程。

97. 尽管从高达90米的地方跳下，但跳台滑雪运动员离开地面的距离不会超过约20英尺（6米）。

98. 男子5000米短道速滑比赛要完成45圈的滑行。

99. 雪车运动员们在冰雪覆盖的赛道上以大约80-90英里/小时的速度急转弯。

100. 冬奥会有100年的历史，诞生于1921年，当时国际奥委会大会授权夏季奥运会的主办国在同一年举办冬季运动比赛。

2022北京冬奥会将于2月4日至2月20日举行