青奥奖牌得主亚历克斯·霍尔：专注于享受快乐

在今年早些时候的Real Ski比赛中获得金牌后，亚历克斯·霍尔成为唯一在世界极限运动会的4个不同项目中都获得奖牌的自由式滑雪运动员。

在2016年冬季青年奥运会上获得银牌后，这位美国人希望在2022年北京冬奥会上再添一枚奖牌。

距离2022年北京冬奥还有不到3个月的时间，备战进展如何？

霍尔：非常好。我们刚刚开始在欧洲的赛季，通常我们在秋天去瑞士或奥地利滑雪，所以我们在9月中旬就来了。我徘徊在奥地利、意大利和瑞士之间保持滑雪。到目前为止真的很有趣。

你对出线前景有怎样的想法？

霍尔：我感觉很好，我只是一步一步来。不去想太多的时候，我会滑得最好，我真的很享受滑雪时光。所以，我试着把注意力集中在享受快乐上，开心地朋友们滑雪。我想这会给我带来最好的结果，希望如此。我一直感觉挺好。这样的赛季开局很有趣。

霍尔参加2016年冬季青年奥运会

北京冬奥将是你在平昌之后的第二次冬奥会，你现在会如何回忆你的平昌经历？

去平昌参赛是一次很酷的经历，我很幸运。但是，回顾过去，我没能做到预期那样好。那时我还年轻，所以我还有很多东西要学。美国队的其他队员比我经验丰富，年龄也大得多，从某种程度上说，我觉得自己有点难以融入。可能是我（比其他队员）年轻了一点，有些事情就错过了。我觉得他们都处于职业生涯的不同阶段，他们都希望能赢得奖牌，我很幸运能获得参赛资格。所以，我觉得我们都在不同的领先位置，但总的来说还是很好的，很好玩。我体验了一些传统的事情，比如看看其他比赛，逛逛奥运村。我玩得很开心。

你还参加了2016年在利勒哈默尔举行的冬季青年奥运会，那段经历怎么样？

那是一件很酷的事情。我在那次比赛中也很年轻，但在场的每个人都一样，这是一次有趣的经历。我以前去过利勒哈默尔几次，所以我对那里并不陌生，那是一段非常好的时光。我们参加了坡面障碍赛，我也在奥斯陆参加了U型场地赛，还获得了坡面障碍赛的银牌，真是锦上添花。

你从冬季青年奥运会学到了什么吗？

是的，很酷。我认为这在某种意义上是独一无二的，在那场比赛中，我们的团队精神非常强大。你平时不太关注的运动，那会儿也非常在意。跟大家在一起做事很有趣，团队精神很好。能成为这种规模比赛的一部分很棒的，以前我没有经历过这样的比赛。它在很多方面都是独一无二的，帮我打开眼界，长了见识。

小时候经常看奥运比赛吗？

在我的成长过程中，至少对于自由式滑雪和坡面障碍来说，我想很多我的同龄人或年长的人会有类似的答案，因为我们当时主要看极限运动会，当时坡面滑雪一直都不是奥运项目，它在2014年才首次亮相奥运赛场。我从10岁到16岁时就喜欢自由式滑雪，我主要看世界极限运动会的比赛，我渴望参加极限运动会，并获得奖牌。至于冬奥，我应该是在16岁时开始看的，真是太酷了。那天我没上学，父母让我待在家里看比赛。有一次，美国队包揽了坡面障碍的奖牌，目睹这一切真是太酷了。现在，我和那些运动员都是好朋友。这相当令人鼓舞，我也希望有一天能在参加奥运比赛。

你认为进入奥运对坡面障碍赛很重要吗？

我想现在很多跟我交谈的孩子们从小就看冬奥了。现在15、16岁的孩子们成长在一个自由式滑雪的奥运时代。所以，我认为对他们来说，这是帮助他们进入这项运动的原因。很酷的是，人们每4年就会花几天时间看我们比赛。人们可能不会经常看自由式滑雪，但我们能在更大的平台上展示自己，这真的很酷。

霍尔在冬青奥会上的精彩瞬间

我们最近看到许多运动员在谈论气候变化的影响，你也谈到了冰雪公园在一天天地融化。气候变化是你热衷的问题吗？

在成长过程中，我也不知道自己是否一定要热衷于此。但显然，我知道它是什么、意味着什么。我很小的时候就意识到这是真实、非常紧迫的问题。作为一名职业滑雪运动员，它在我们的运动和工作中发挥了巨大的作用。即使是在我短暂的生命中，我也注意到这些年来的巨大变化。现在，我正在因斯布鲁克附近一个叫斯图拜的冰川上滑雪。一年中的这个时节，这是我见过最少的雪，似乎冰雪融化得很快，我们几乎就在冰上滑雪，上面没有新雪。所以，事实是非常明显的。作为一名滑雪者，你会切身感受到这一点。即使在过去几年短短的时间里，这种变化也非常巨大，太疯狂了。

滑雪运动员会越来越多地谈论的这个问题吗？

当然，很多人都在聊，滑雪运动员会经常谈起，特别是我们看到了这些影响和变化。但是，说实话，我们并没有太多解决方案。你只能亲自做些小事，但在更大范围内，解决方案要考虑到很多因素，说起来容易做起来难。但这是我朋友们和职业运动员们都很清楚的。

在比赛之外，你还花费大量时间制作你滑雪的视频，这也帮助你赢得了世界极限运动会第一次Real ski比赛的冠军，这是你将来会更专注的事吗？

我想继续滑雪，享受滑雪带来的乐趣。我喜欢自由式滑雪的地方在于这项运动很大一部分都和制作视频内容相关。在我的滑雪生涯中，我一直非常热衷于此，我会尽力在比赛和拍摄之间做平衡。有时候很难，因为这个赛季有太多的比赛。但只要有空，我都会设法做些视频节目。我当然希望未来能更多地参与拍摄，并努力做好，在比赛和拍摄之间保持平衡。除此之外，我只想继续享受它的乐趣。我想总有一天我可能再也提不起太多乐趣了。但是现在，我感觉很好，我一直很开心。