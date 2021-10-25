2021/2022赛季FIS自由滑雪世界杯赛季看点

10月22日，瑞士库尔城大跳台项目拉开了2021/2022赛季FIS自由式滑雪世界杯的序幕（自由式滑雪和滑雪世界杯双站）。经历上赛季的多项赛事取消后，新赛季的世界杯赛事有望完整呈现，收官之战定于2022年3月26日在瑞士的席尔瓦普拉纳上演。

上赛季由于疫情原因，世界杯赛事只进行了1站比赛，中国运动员更是缺席了整个赛季的比赛。面对新赛季的比赛，U型场地技巧选手们已经迫不及待，重返世界杯赛场让他们倍感动力十足。

在库尔城站的大跳台比赛中，17岁的奥地利人马特·斯万瑟（奥地利）凭借第2滑的99.00分赢得男子大跳台冠军。法国选手泰斯·勒德克斯获得了95.25分，摘得女子组冠军。

9座赛季总冠军水晶球奖杯得主、加拿大的米卡埃尔·金斯伯里由于背部伤势错过了上赛季的大部分比赛，新赛季他已经做好了重夺男子雪上技巧赛桂冠的准备。要知道上赛季，这位29岁的名将在十年来第一次错失雪上技巧赛冠军头衔。

在女子方面，范妮·史密斯（瑞士）和泰斯·勒德克斯（法国）上赛季各斩获两个水晶球奖，新赛季她们力争卫冕的表现值得期待。同时，中国的谷爱凌（U型场地技巧、坡面障碍技巧和大跳台）和雪上技巧“大师级”选手佩琳·拉丰（法国）也有望在明年3月赛季结束时登上最高领奖台。

世界杯自由式滑雪的比赛将在2022年北京冬奥会（2月3日-19日）期间暂停。

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通过本文，提前了解新赛季自由式滑雪比赛的看点。

金斯伯里在自由式滑雪世界杯上的风采 照片出自： 2019 Getty Images

男子组赛事前瞻：雪上技巧之王重返赛场

自2011年以来，加拿大人金斯伯里仅在上赛季首次无缘水晶球奖杯。在经历了两次脊椎受伤之后，这位拥有雪上技巧所有殊荣的运动员只参加了世界杯巡回赛的三站比赛。不过，这位两届冬奥会奖牌得主在2021年3月于哈萨克斯坦阿拉木图第五次问鼎世锦赛雪上技巧桂冠，向外界宣告他已经完全康复。冬奥会银牌得主、世界杯该项目卫冕冠军马特·格雷厄姆（澳大利亚）将会力争在新赛季再次击败金斯伯里。同样值得关注的还有法国人本杰明·卡维特，他是上一届世界锦标赛和世界杯的亚军得主。

在男子空中技巧方面，23岁的马克西姆·博罗夫（俄罗斯滑雪联盟）在上个赛季赢得了他的第二个水晶球奖，他也是过去两届世锦赛的冠军得主，成绩斐然。

由大卫·怀斯（两次奥运会金牌得主）和亚伦·布伦克（过去两年该项水晶球奖）领衔的美国队在U型场地技巧项目上的主导地位可能会受到今年世界冠军、2018年平昌奥运会铜牌得主、新西兰19岁小将尼科·波尔托斯的威胁。

卫冕世界杯冠军科尔比·史蒂文森（美国）和安德里·拉格蒂（瑞士）是坡面障碍技巧项目家喻户晓的名字，特别是在上届世界锦标赛上分别夺得银牌和金牌之后。挪威人费迪南德·达尔、克里斯蒂安·努梅达尔和奥斯汀·布拉顿有望向他们发起挑战。

人们对加拿大最佳新秀里斯·霍华德寄予厚望，他在2021年的双板障碍追逐和环阿尔卑斯山巡回中赢得了两个水晶球，重新拿到世界最佳的称号。不要低估了瑞士老将亚历克斯·菲瓦，他在今年夺得了世锦赛双板障碍追逐冠军。

大跳台的比赛悬念更大，因为去年只举行了一场世界杯比赛（21岁的挪威人比尔克·路德夺冠）。2021年世界冠军瑞典人奥利弗·马格努森更值得期待。

佩林·拉丰在美国鹿谷举行的世界杯比赛中试滑 照片出自： 2021 Getty Images

女子组赛事前瞻：关注拉丰和谷爱凌

在雪上技巧方面，法国天才佩林·拉丰是最大看点，22岁的她正在新赛季争取她的世界杯年度总冠军（2021年未设立该奖项）三连冠和雪上技巧五连冠。作为奥运金牌获得者和三届世界冠军，拉丰应该堤防世界锦标赛银牌获得者尤利娅·加里舍瓦（哈萨克斯坦）的挑战。

澳大利亚人劳拉·皮尔一直主宰着空中技巧项目，她赢得了该项目今年的世锦赛冠军和上赛季水晶球奖。世界锦标赛银牌得主美国人阿什利·考德威尔以及上赛季世界杯空中技巧亚军温特·维内基实力不可小觑。

在洛桑2020年青冬奥会上取得突破后（三枚奖牌），中国新星谷爱凌将为她的第一个水晶球奖而战。18岁的她在2021年X-Games极限运动会上表现出色，在双板超级U型场地技巧赛和坡面障碍技巧项目上获金。在2021年世锦赛上，他在U型场地技巧和坡面障碍技巧上获得金牌。

加拿大人雷切尔·卡克尔在U型场地技巧项目上成绩紧随谷爱凌之后。她收获了世界锦标赛银牌和上赛季该项目水晶球。在坡面障碍技巧上，谷爱凌的主要对手是上赛季世界杯冠军得主泰斯·勒德克斯（法国），以及21岁的玛蒂尔德·格雷莫德和30岁的莎拉·霍夫林，两位选手均来自瑞士。

去年唯一的大跳台世界杯分站赛事女子组冠军由茱莉亚·坦诺（瑞士）赢得，而来自俄罗斯的阿纳斯塔西亚·塔塔利娜则是2021年该项目世锦赛冠军得主。

障碍追逐冠军的有力竞争者是卫冕冠军瑞士人范妮·史密斯和世锦赛冠军瑞典人桑德拉·纳斯隆德。

说到空中技巧混合团体赛，这个项目将在北京首次亮相冬奥赛场。在今年世锦赛的比赛中，俄罗斯、瑞士和美国登上了领奖台。瑞士队拥有一支平衡且才华横溢的组合，他们希望在今年的国家杯上卫冕。

2021/2022年国际雪联自由式滑雪世界杯赛程表

10月22日——库尔（瑞士）-大跳台

2021年11月20日——斯图拜（奥地利）-坡面障碍技巧

2021年11月27日——密苑云顶乐园（中国）-障碍追逐

2021年12月2-3-4-10-11日——卢卡（芬兰）——雪上技巧、空中技巧、空中技巧混合团体

2021年12月4日——汽船雪场（美国）——大跳台

2021年12月10日——铜山雪场（美国）-U型场地技巧

2021年12月10日至11日——葱仁谷（法国）——障碍追逐、雪上技巧

2021年12月10日至11日——卢卡（芬兰）——空中技巧

2021年12月11日至12日——伊德尔（瑞典）–雪上技巧、双人雪上技巧

2021年12月14日至15日——阿罗萨（瑞士）-障碍追逐，障碍追逐团队

2021年12月17日至18日——阿尔卑斯（法国）——雪上技巧、双人雪上技巧

2021年12月19日至20日——因尼钦滑雪道（意大利）-障碍追逐

2021年12月30日、2022年1月1日——卡尔加里（加拿大）-U型场地技巧

2022年1月5日——拉-瑞莱斯（加拿大）-空中技巧

2022年1月7日至8日——美国猛犸山雪场（美国）——U型场地技巧、坡面障碍技巧

2022年1月7日至8日——蒙特布朗（加拿大）——雪上技巧

2022年1月12日至13日至14日——美国鹿谷——雪上技巧、空中技巧

2022年1月14日至15日——纳基斯卡（加拿大）-障碍追逐

2022年1月16日——丰罗默（法国）-坡面障碍技巧

2022年1月22日至23日——伊德尔（瑞典）-障碍追逐

2022年1月23日——基耶萨（意大利）——雪上技巧

2022年2月26日至27日——雅罗斯拉夫尔（俄罗斯）——空中技巧、空中技巧团体

2022年2月26日至27日——田泽湖（日本）——雪上技巧，双人雪上技巧

2022年2月26日至27日——阳光谷（俄罗斯）-障碍追逐

2022年3月3日至4日至5日——巴库里亚尼（格鲁吉亚）——坡面障碍技巧

2022年3月5日——莫斯科（俄罗斯）——空中技巧

2022年3月5日至6日——克拉斯诺亚尔斯克（俄罗斯）-雪上技巧，双人雪上技巧

2022年3月10-11-12日——蒂涅（法国）——坡面障碍技巧

2022年3月11日至12日至13日——海特拉姆（瑞士）——障碍追逐

2022年3月12日至13日——阿拉木图（哈萨克斯坦）——双人雪上技巧、空中技巧

2022年3月19日——韦松纳（瑞士）——障碍追逐

2022年3月19日至20日——默热沃（法国）——雪上技巧、双人雪上技巧

2022年3月26日——席尔瓦普拉纳（瑞士）——坡面障碍技巧

*比赛信息可能会有变更