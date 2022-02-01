strongertogether 霍弗琳和格雷莫：领奖台上的友谊

2022年的#StrongerTogether运动可以用一句话来概括：“每一次腾飞，每一次跌倒，我们共情同在。”

彼此信任可以让不可思议的事情变为可能。他人的信任能够帮助我们提升自信去完成那个跳跃、终结那个动作、拼搏到终点。每一次腾飞，每一次跌倒，每一次胜利，我们共情同在。

莎拉·霍弗琳和玛蒂尔德·格雷莫的故事就是#StrongerTogether精神的体现。四年前，这对瑞士姐妹花在2018年平昌冬奥会共同登上滑雪坡面障碍技巧项目的领奖台，莎拉·霍弗琳赢得金牌，玛蒂尔德·格雷莫赢得银牌。

两人之间的深厚友谊对于她们携手登上领奖台起到了重要的作用，也让那场比赛变得更加特别。

最终，霍弗琳虽然以3.40分的成绩力压格雷莫夺冠，但是二人都是发自内心的为彼此感到开心。

格雷莫在接受Olympics.com采访时说道：“现在回想起来，如果真要让我选择一个人击败我夺冠的话，我希望那个人是霍弗琳。”

她们都承认，在平昌冬奥会时，二人都有更大野心，本来希望能够和茱莉娅·塔诺一起横扫自由式滑雪坡面障碍技巧领奖台。但遗憾的是，塔诺在开赛前两周受伤，无缘2018年平昌冬奥会。

霍弗琳说道：“最大的梦想是我们三个人一起登上领奖台，这是我唯一想要的。我不在乎名次，无论我是第一名还是第三名。”

格雷莫说，“友谊在体育运动中非常重要，它使体育更具吸引力，让你可以专注于自身和比赛，而不必总是把自己与他人比较。”

坡面障碍技巧冠亚军的成绩让霍弗琳和格雷莫两人关系更加亲密。格雷莫接着说，“我们之前没有太多时间去了解对方，但我觉得我们在那场比赛之后分享了很多时光。人们都会经历一些艰难的时刻，那个时候如果有一个和你有相同经历的人能够陪在你身边，那种感觉真的很酷，对我帮助非常大。”

两人的友情在比赛后迅速升温，彼此的信任也是与日俱增。在告别冬奥村的前一夜，霍弗琳选择要外出庆祝夺冠，但是她第二天一早有早班飞机。最终，格雷莫帮她收拾了行李，其中就包括那枚重要的冬奥会金牌。

队友之间是“非常要好的朋友”

对于亲如一家的瑞士队而言，一起登上领奖台是一种褒奖。在瑞士自由式滑雪队中，运动员之间的关系非常密切，都是彼此最要好的朋友。

队员之间互相学习，大家一起分享很多时光，也会给彼此一些建议。

“我们关系很密切，那种感觉真的很特别，这对我们帮助很大。这种团队精神，让我们取得了很大进步，”霍弗琳说。

“每个人都有自己的生活，但我们永远在一起，”格雷莫补充道。

这种友谊能够助力运动员们达到最佳状态，不仅对滑雪有益，对于他们的日常生活同样很有利。

“我从格雷莫身上学到了很多东西。不仅是在自由式滑雪方面，在日常生活上也是如此。她知道很多事情，她超级聪明，所以我们之间的聊天非常有意思。有她在队里真是太美妙了，”霍弗琳谈到这位小她九岁的的队友时说道。

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期待横扫北京领奖台

20多岁开始从事自由式滑雪的霍弗琳和少年神童格雷莫不是一代人。但是，运动和对滑雪的热爱让她们走到了一起。现在，她们是闺蜜，她们之间的友谊胜过赛场上的竞争。二人之间互相欣赏、互相称赞、互相促进，让彼此变得更好。

“她是非常棒的朋友，”霍弗琳说。“对我而言她是一种激励，她真的很了不起，”格雷莫发自内心的说道。

生涯当中，二人各斩获12个世界杯分站赛冠军，其中有4次共同登上领奖台的经历。在冬奥会或其它国际赛事上与挚友共同摘得奖牌的经历更加让人难忘。

“不仅仅是在奥运会上，和亲密的朋友共同登上领奖台总是好事。这非常鼓舞人心，”格雷莫说。

虽然这对闺蜜经常在比赛中碰面，但是她们之间朋友关系大于竞争对手关系，这一点并没有随着时间的推移而改变。她们的2022年北京冬奥会目标也没有改变。

霍弗琳和格雷莫希望能够复制同胞尤兰达·内芙、希娜·弗雷以及琳达·英德甘德在2020年东京奥运会上实现的壮举，在北京冬奥会上和塔诺一起横扫领奖台。