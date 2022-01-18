2022年北京冬奥会自由式滑雪观赛指南

当你看到滑雪运动员做出高难度的空中技巧、跳跃和翻转腾挪时，这就是自由式滑雪的比赛。这是一项集艺术性、运动性和创造性于一身的运动，2022年北京冬奥会的自由式滑雪比赛将于2月3日率先开赛。

自由式滑雪将决出13个比赛项目的奖牌，其中大跳台和混合团体空中技巧将首次亮相冬奥会。这是自2014年索契冬奥增加了坡面障碍技巧和U型场地技巧以来，自由式滑雪再一次新增项目。

首钢大跳台是世界上第一座永久性的大跳台竞赛场馆，其独特的建筑设计无疑会得到广泛的认可，因为它是在首钢旧址基础上修建起来的。

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2022年北京冬奥会自由式滑雪的竞赛项目

雪上技巧: 这是一个由裁判打分的项目，运动员在一个布满雪包的陡坡赛道上比赛。运动员在滑行中必须完成两次跳跃，每次跳跃都要展示高难度空中技巧。

空中技巧: 运动员需要完成一次大跳跃，并在空中做出一系列的翻腾和转体动作，裁判根据他们的起跳、腾空和落地动作打分。

障碍追逐: 四名运动员在下坡赛道上比赛，比赛就像BMX小轮车或摩托车越野赛一样会有腾空跳跃。率先越过终点的运动员进入下一轮。在决赛中，率先抵达终点的三位选手赢得奖牌。

坡面障碍技巧: 运动员在赛道上单独滑行完成比赛，期间需要借助赛道上的装置完成技巧展示。赛道通常有6段——3个跳台和3段滑行轨道。

U型场地技巧: 运动员在U型的槽子里比赛，场地有22英尺（6.7米）深。运动员在U型场地中来回穿梭并借助侧壁腾空做出高难度动作。

大跳台: 大跳台比赛每次滑行只需要运动员完成一次高难度跳跃。运动员从陡坡上滑下获得加速度，之后利用起跳台完成空翻、转体、抓板等高难度动作。

2022年北京冬奥会明星选手

雪上技巧:

奥运冠军、法国选手佩琳·拉丰是该项目女子组夺冠热门选手。同样值得关注的还有日本选手川村和澳大利亚的贾卡拉·安东尼。

加拿大的米凯尔·金斯伯里是有史以来最具统治力的雪上技巧运动员，人称“雪上技巧之王”。上赛季从背伤恢复归来后，他迅速找回赢得世界杯的状态，这位冬奥会和世锦赛双料卫冕冠军是夺金最大热门。

空中技巧:

澳大利亚的劳拉·皮尔有望在她个人的第三次奥运会上再度登上领奖台。中国本土明星徐梦桃和孔凡钰同样有强大的竞争力。男子组中，来自ROC的马克西姆·布罗夫实力出众，他在2021/22赛季的前四场比赛中均取得胜利。

障碍追逐:

瑞士选手范妮·史密斯无疑是在女子组中的佼佼者。她在2021赛季创下纪录，以29个世界杯冠军的成绩成为该项目最成功的运动员。

尽管在2020年遭遇膝伤，布莱迪·莱曼仍希望能捍卫他2018年平昌冬奥会上斩获的金牌。加拿大的里斯·霍登和法国运动员巴斯蒂安·米多尔也有望登上领奖台。

坡面障碍技巧/大跳台:

在这两个项目上，会有很多运动员兼项比赛。因此有可能会出现一位运动员在两个项目上都登上领奖台的情况出现。

比如中国的谷爱凌是这两个项目的王牌选手。作为2021年世锦赛U型场地技巧和坡面障碍技巧冠军、2020年洛桑冬青奥会两金得主，她在北京冬奥会上的最大的挑战来自爱沙尼亚选手凯莉·希尔达鲁，后者是2020年洛桑冬青奥会坡面障碍技巧金牌得主和2019年世锦赛U型场地技巧冠军。

瑞士名将安德里·拉吉特里将会在北京冬奥会上展现自己的光芒。目前，他和夏普并列为世界杯历史上分站赛夺冠次数最多的自由式滑雪运动员。美国选手科尔比·史蒂文森和麦克·弗汉德本赛季给人留下了深刻印象，而英国选手古斯·肯沃西希望以一枚坡面技巧的奖牌结束自己的职业生涯。

U型场地技巧:

在这个项目上，谷爱凌和希尔达鲁的实力最为突出，但卫冕奥运冠军卡西·夏普、2018年平昌冬奥银牌得主玛蒂尔德·格雷莫和泰斯·勒德也有望创造奇迹。

男子组比赛的争夺将会十分激烈。世锦赛卫冕冠军、新西兰名将尼科·波蒂厄斯，两届世锦赛冠军阿隆·布伦克，两次奥运冠军大卫·怀斯和他的美国同胞亚历克斯·费雷拉和伯克·欧文都值得关注。加拿大人布伦丹·麦凯有望成为黑马。

自由式滑雪赛程

场馆：云顶滑雪公园、首钢滑雪大跳台

日期：2月3日至2月19日（北京时间 UTC+8）

*比赛时间可能会有临时调整

2月3日星期四

18:00-18:45女子雪上技巧赛资格赛1

19:45-20:30男子雪上技巧赛资格赛1

2月5日星期六

18:00-18:30男子雪上技巧赛资格赛2

19:30-20:00男子雪上技巧赛决赛1

20:05-20:30男子雪上技巧赛决赛2

20:40-20:55男子雪上技巧赛决赛3-奖牌项目

2月6日星期日

18:00-18:30女子雪上技巧赛资格赛2

19:30-20:00女子雪上技巧赛决赛1

20:05-20:30女子雪上技巧赛决赛2

20:40-20:55女子雪上技巧赛决赛3-奖牌项目

2月7日星期一

9:30-10:14女子大跳台预选赛第1轮

10:15-10:59女子大跳台预选赛第2轮

11:00-11:44女子大跳台预选赛第3轮

13:30-14:14男子大跳台预选赛第1轮

14:15-14:59男子大跳台预选赛第2轮

15:00-15:44男子大跳台预选赛第3轮

2月8日星期二

10:00-10:20女子大跳台决赛第1轮

10:22-10:42女子大跳台决赛第2轮

10:45-11:05女子大跳台决赛第3轮-奖牌项目

2月9日星期三

11:00-11:20男子大跳台决赛第1轮

11:22-11:42男子大跳台决赛第2轮

11:45-12:05男子大跳台第3轮-奖牌项目

2月10日星期四

19:00-19:45混合团队空中技巧决赛1

19:50-20:15混合团队空中技巧决赛2-奖牌项目

2月13日星期日

10:00-10:59女子坡面障碍技巧资格赛第1轮

11:01-12:00女子坡面障碍技巧资格赛第2轮

19:00-19:40女子空中技巧资格赛1

19:45-20:15女子空中技巧资格赛2

2月14日星期一

9:30-9:55女子坡面障碍技巧决赛第1轮

9:57-10:22女子坡面障碍技巧决赛第2轮

10:24-10:49女子坡面障碍技巧决赛第3轮-奖牌项目

12:30-13:30男子坡面障碍技巧资格赛第1轮

13:32-14:32男子坡面障碍技巧资格赛第2轮

19:00-19:55女子空中技巧决赛1

20:00-20:15女子空中技巧决赛2-奖牌项目

2月15日星期二

9:30-9:55男子坡面障碍技巧决赛第1轮

9:57-10:22男子坡面障碍技巧决赛第2轮

10:24-10:50男子坡面障碍技巧决赛第3轮-奖牌项目

19:00-19:40男子空中技巧资格赛1

19:45-20:15男子空中技巧资格赛2

2月16日星期三

19:00-19:55男子空中技巧决赛1

20:00-20:15男子空中技巧决赛2-奖牌项目

2月17日星期四

9:30-10:19女子U型场地技巧资格赛第1轮

10:21-11:10女子U型场地技巧资格赛第2轮

11:30-12:15女子障碍追逐

12:30-13:19男子U型场地技巧资格赛第1轮

13:21-14:10男子U型场地技巧资格赛第2轮

14:00-14:32女子障碍追逐1/8决赛

14:35-14:51女子障碍追逐1/4决赛

14:54-15:02女子障碍追逐半决赛

15:10女子障碍追逐决赛

小决赛后，女子障碍追逐大决赛-奖牌项目

2月18日星期五

9:30-9:55女子U型场地技巧决赛第1轮

9:57-10:22女子U型场地技巧决赛第2轮

10:24-10:49女子U型场地技巧决赛第3轮-奖牌项目

11:45-12:30男子障碍追逐

14:45-15:17男子障碍追逐1/8决赛

15:20-15:36男子障碍追逐1/4决赛

15:39-15:47男子障碍追逐半决赛

15:55男子障碍追逐小决赛

小决赛之后，男子障碍追逐大决赛-奖牌项目

2月19日星期六

9:30-9:55男子U型场地技巧决赛第1轮

9:57-10:22男子U型场地技巧决赛第2轮

10:24-10:49男子U型场地技巧决赛第3轮-奖牌项目

2022年北京冬奥会自由式滑雪观赛指南

除了障碍追逐赛根据完赛用时定胜负外，自由式滑雪的其它项目都是由裁判打分定胜负。

这项运动充满了活力和观赏性，运动员需要通过高风险动作来赢得高分，就像体操一样。由于运动员需要在空中通过技巧动作来展示他们的灵活性和敏捷性，自由式滑雪的许多运动员都有体操、特别是蹦床训练背景。

自由式滑雪大跳台将在北京冬奥会上首次亮相奥运赛场，美国选手亚历克斯·霍尔这样描述这项运动：“打个比方，这个项目就像从悬崖跳进水中，你会有同样的失重感，那种感觉很独特。”

自由式滑雪的另一个特别之处是可以展现运动员的个性。选手们喜欢在他们的表演中加入他们自己的风格特点。这里请大家注意运动员用手抓雪板的方式。

在U型场地、大跳台或坡面障碍比赛前，你会看到许多运动员戴着耳机，借助音乐进入比赛状态。这是这项运动的重要组成部分，我们也将在比赛结束后采访运动员，了解获得冬奥奖牌的选手都在赛前听什么音乐。

在雪上技巧项目中，运动员根据他们的转身、两次空中跳跃和速度表现得分。

当你观看雪上技巧巨星米凯尔·金斯伯里的比赛时，你可能会问：是什么让他如此冷静？澳大利亚新秀贾卡拉·安东尼在接受Olympics.com采访时透露道：“（金斯伯里）从不会犯同样的错误。他有那种非常优秀的能力，如果他被超越了一次，就绝不会有第二次。

“这是一项很难培养的技能，我觉得这是他成功的最大原因之一，他能很快适应新赛道，因为每次滑行都是不同的。”