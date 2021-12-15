谷爱凌挑战生涯最佳一年的极限

2021行将结束之际，中国自由式滑雪天才少女谷爱凌备战明年举行的北京冬奥会火力全开。在2021年DEW巡回赛首日女子双板U槽比赛中，她轻松获得第一。

当天的比赛中，谷爱凌第1滑的93.50分是所有选手当中唯一一个突破90分的分数，她的主要竞争对手凯莉·希尔达鲁（爱沙尼亚）和佐伊·阿特金（英国）分别以88.75分和87分位居二三位。

2021年战绩亮眼

2022年北京冬奥会上，作为东道主选手的谷爱凌将会完成自己的冬奥首秀，届时她将参加U型场地技巧、坡面障碍技巧以及大跳台三个项目的争夺。如果如此状态能够保持下去，她有望成为冬奥会历史上第一位单届赛事斩获三枚金牌的极限运动项目运动员。

2021年对于谷爱凌而言是非常重要的一年，期间她被自己第一志愿大学——斯坦福大学录取，闲暇时光她还登上时尚杂志《Vogue》的封面，9月份还受邀参加了大都会艺术博物馆慈善晚宴。

极限运动会和世锦赛闪光

2021年在冬季极限运动会和世锦赛上分别斩获2金1铜的谷爱凌在近期接受Olympics.com采访时曾经说过：“今年毫无疑问是我人生中最美好的一年。我是历史上第一位在极限运动会首秀当中赢得三枚奖牌的运动员，这有点太疯狂了！这对我积累信心而言非常重要，让我学会了如何应对压力，尤其是在比赛中。我觉得这对我的滑雪生涯而言是非常好的事情。”

新赛季因为训练摔倒而推迟首秀时间的谷爱凌在世界杯赛场上同样收获颇丰。首先在斯廷博特斯摘得大跳台金牌，一周之后在铜山又将U型场地技巧冠军收入囊中。明天，她将以坡面障碍技巧世界冠军和极限运动会冠军的身份完成自己新赛季该项目首秀。

关于努力训练和比赛成绩

谈到比赛时的自己时，谷爱凌说道：“比赛当天我唯一能做的就是表现出最好的自己，如果能够赢得金牌，我当然会非常开心。如果没能赢得金牌，我依然会非常开心，因为我付出了很多努力，很多人都看不到我们幕后的努力。”

大卫·怀斯位居男子双板U槽预赛之首

今天的男子组U型场地技巧预赛中，美国名将大卫·怀斯锁定头名，携手同胞莱曼·库里埃尔、阿隆·布朗克、阿莱克斯·费雷拉以及亨特·海斯以及伯克·欧文晋级决赛。

Dew巡回赛将于今日在铜山继续，比赛包括男子、女子双板坡面障碍技巧预赛和单板U型场地技巧预赛。备受瞩目的男子单板巨星肖恩·怀特将继续为冲击北京冬奥会资格而努力，他的目标是在中国首都收获个人冬奥第四金。

新赛季已经在大跳台和U槽取得成功的谷爱凌将检验自己在坡面障碍技巧项目上的实力。