strongertogether 从奥卡拉轮滑场到速滑国际舞台：三位美国速滑名将的不凡成长路

如果查看美国速度滑冰队的2022年北京冬奥会名单，你会发现一件很有意思的事情。

队内三位冲金点全部来自美国弗罗里达，更确切的说，来自位于奥兰多和杰克逊维尔之间的小城市奥卡拉。在那里，如果你想看到冰，只能在饮料中寻觅一下了。

世锦赛7冠得主布列塔妮·鲍维虽然离开了阳光明媚的加州，为了运动事业而定居雪山连绵的盐湖城，但是她心底依然把自己当成弗罗里达姑娘。

目前正在备战个人第三届冬奥会——2022年北京冬奥会的鲍维今年33岁，生涯中她已经7次赢得速滑世锦赛冠军，此外她还是女子1000米项目的世界纪录保持者。同样将会第三次参加冬奥会乔伊·曼迪亚今年35岁，他有望在男子1500米项目上摘得个人首枚冬奥奖牌，届时他将和中国名将宁忠岩展开激烈争夺。29岁的艾琳·杰克逊是美国女子速滑500米国家纪录保持者，在北京冬奥会上（个人第二届）她也是该项目冠军的有力竞争者。

奥卡拉的秘密武器：全情投入的教练和轮滑场

这个位于美国最南端的亚热带气候小城市如何在三个项目当中培养出三名世界顶尖选手？要知道，那里是根本没有滑冰场的。

答案就是瑞内·希尔德布兰德，无论从什么角度分析，都无法绕开她去谈奥卡拉在速度滑冰方面取得的成功。

自称“轮滑场老鼠”的艾琳·杰克逊小时候喜欢在奥卡拉的两个轮滑场度过休闲时光，回忆奥运之路的开端时她表示：“我妈有一次在奥卡拉的一次晚宴上认识了一个女人，而那个女人是当时世界知名的单排轮滑教练。”

先后47次赢得美国轮滑冠军以及泛美运动会银牌的艾琳·杰克逊继续说道：“当时我妈向教练介绍到：‘我有一个女儿特别喜欢轮滑’。当时教练让我妈把我带过去练一下看看。”

那个教练就是希尔德布兰德，世界顶尖直排速度轮滑教练之一。独具慧眼的希尔德布兰德在90年代初期一直关注着奥卡拉的好苗子，速度、身体素质以及未来可能性都是她考量的重点。在她的调教下，三位即将亮相北京冬奥会的奥卡拉本土运动员曼迪亚、鲍维和杰克逊都先后在直排速度轮滑项目上斩获冠军。

希尔德布兰德和艾琳·杰克逊（照片由前者提供）

女子速度滑冰1000米世界纪录保持者鲍维谈到她和自己口中“世界最佳直排速度轮滑教练”希尔德布兰德的初次相逢时说道：“我记得有一次我在当地轮滑场过生日，那天我在场地上的表现教练都看在眼里。”之后她邀请我跟她一起训练，那就是一切的开始。

瑞内·希尔德布兰德是弗罗里达人，从小也是“长在旱冰场”，当年赶时髦的她接触四轮轮滑比较早，也曾经参加过比赛。除轮滑教练身份外，她还是一位语速超快的理疗师。她对单排轮滑的热情源自内心对于这项运动的热爱。

身为前荷兰、比利时直排速度轮滑国家队主教练的希尔德布兰德对于首次遇见鲍维的经历记忆犹新，她记得当时8岁的鲍维脚下踩着塑料的旱冰鞋。她表示：“当时那群孩子在进行一圈定胜负的比赛，我记得鲍维当时起跑特别猛，跟火箭一样。”

“她当时滑行有力，速度快，但是在转弯方面技术几乎为零。”回想起当时发现鲍维的天赋时，希尔德布兰德笑着说道。

曼迪亚最早练体操

乔伊·曼迪亚如今被视为男子1500米的夺冠热门，当年他被速滑教练发掘时是在体操馆里。

乔伊·曼迪亚是两届轮滑世锦赛冠军得主，同时也在近期刚刚成为赢得速滑世界杯男子1500米冠军年龄最大的选手。希尔德布兰德谈到自己第一次看到曼迪亚时的场景时说道：“当时他和我女儿在同一个体操队，我对于他的训练很感兴趣。当时我什么都没说，但是一周后，我看到他穿上了溜冰鞋，当时我就心理合计：‘他不就是上礼拜那个训练中爬绳子的小伙子吗’，对于他的身手我已经心理有数了。”

当时的希尔德布兰德关注的就是潜力，她几乎每天都在发掘天赋出众的年轻选手。天赋发掘之后就是努力训练。作为教练，希尔德布兰德非常严格，对于年轻的直排轮滑选手期待很高。

曼迪亚表示：“我也不知道第一次考虑参加奥运会是什么时候的事了，教练（希尔德布兰德）第一次跟我提这件事的时候比我第一次认真考虑这件事的时间提前了很久。”

成为速滑世界冠军前曾经是大学篮球队球员的鲍维谈到教练时表示：“她要求特别严格，因为她想赢。她激发了我们每个人的潜能，她的期望就是我们能够成为最佳。小时候，我们有一个口号：一般的训练不能塑造完美，完美的训练才能塑造完美。”

希尔德布兰德曾经带鲍维观看了2022年盐湖城冬奥会比赛，当时13岁的鲍维亲眼看到了同为弗罗里达人和直排轮滑冠军得主的珍妮弗·罗德里格斯的表现以及美国英雄阿波罗·奥诺斩获1500米金牌。对此鲍维表示：“我永远对于希尔德布兰德教练心存感激。她在我很小的时候就在我心中种下了希望的种子。”

培养了三位直排轮滑世界顶尖高手的希尔德布兰说道：“当你找到一个好苗子的时候，那种感觉就像是发现了绝世珍宝，真的想要好好呵护他们，让他们在从事的运动当中茁壮成长。”

再见轮滑；你好速滑！

德布兰的保驾护航仅限于直排轮滑。尽管她的汽车保险杠上从1980年开始就贴着：“轮滑，下一站奥运会”的贴纸，但是至今为止，轮滑天才想要登上奥运舞台，只有转项速度滑冰这一个途径。希尔德布兰的弟子们如果在某个阶段有想要参加奥运会的想法的话，他们就只能自己完成转型的事宜了。那种转换并不轻松，鲍维回忆第一次上冰时说道：“我人生中从未感到如此害怕过。当时我真的害怕了。”

对于希尔德布兰德而言，面临弟子的转型同样不是件轻松的事。由于自己从未涉足速度滑冰，因此遇到这种情况，她只能选择和弟子说再见，然后希望自己从小手把手的培养能够帮助他们为未来收获更大的荣耀以及承担刻骨铭心的失败做好准备。

见证了弟子们不断达到奥运高度的希尔德布兰德继续说道：“我和他们走的很近，因为我把他们当家人，我们在一起的时间很长，他们也逐渐成长为了不起的人。但是奥运会的话，我永远就只会是观众。”