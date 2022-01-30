中国代表团冬奥会开幕式旗手回顾

中国代表团从1980年普莱西德湖冬奥会开始亮相冬奥赛场，至今为止已经有11位运动员担任过冬奥会开幕式中国代表团旗手一职。Olympics.com为您盘点：

赵伟昌，速度滑冰，1980年普莱西德湖冬奥会

赵伟昌是速度滑冰运动员,运动生涯中仅参加过一届冬奥会——即1980年普莱西德湖冬奥会。那届赛事上他参加了男子500米（第31名）、1000米（24名）和1500米（25名）三个项目的争夺。

赵士坚，速度滑冰，1984年萨拉热窝冬奥会

赵士坚同样是速度滑冰运动员，生涯当中也只征战过一届冬奥会。在萨拉热窝他参加了男子速滑5000米和10000米两个长距离项目的争夺，分别位居第34和30位。

张述滨，花样滑冰，1988年卡尔加里冬奥会

张述滨是一名花样滑冰运动员，曾经在1985年世界大学生冬季运动会上斩获过男子单人滑金牌，成为中国首位大冬会花滑冠军选手。在1986年札幌亚洲冬季运动会上斩获过单人滑亚军。

在1988年卡尔加里冬奥会上，张述滨最终名列男子单人滑第20名。

宋臣，速度滑冰，1992年阿尔贝维尔冬奥会

宋臣是中国速滑名将，在1992年冬奥会中，他参加了男子500米比赛，名列第9。

值得一提的是，宋臣是继罗致焕之后第二位夺得速滑世锦赛冠军的中国男子运动员（1993年夺得500米金牌）。

刘龚飞，速度滑冰，1994年利勒哈默尔冬奥会

刘龚飞生涯当中参加过三届冬奥会，分别是1988年卡尔加里冬奥会、1992年阿尔贝维尔冬奥会以及由他担任开幕式中国代表团旗手的1994年利勒哈默尔冬奥会。

中国花滑传奇组合申雪/赵宏博 照片出自： 2012 Getty Images

赵宏博，花样滑冰，1998年长野冬奥会

赵宏博拥有辉煌的运动员生涯，和申雪搭档在四届冬奥会双人滑项目上（1998、2002、2006、2010）斩获1金（2010年温哥华冬奥会）2铜（2002盐湖城冬奥会、2006都灵冬奥会）。他们在温哥华斩获的金牌是中国花滑队冬奥会历史上唯一一枚金牌。此外在世锦赛赛场上，二人也取得了3金3银1铜的优异成绩。

目前赵宏博担任北京冬奥会花样滑冰队总教练，将带队在北京冬奥会上继续向奖牌发起冲击。

2010年温哥华冬奥会闭幕式上，赵宏博也曾经担任过中国代表团旗手。

张民在2006年都灵冬奥会男子单人滑比赛中 照片出自： 2006 Getty Images

张民，花样滑冰，2002年盐湖城冬奥会

张民是男子单人滑名将，参加过1994年利勒哈默尔冬奥会（第20名）、2002年盐湖城冬奥会（第16名）以及2006年都灵冬奥会（第10名）。在盐湖城冬奥会上担任开幕式旗手。

杨扬在2006年都灵冬奥会上担任中国代表团开幕式旗手 照片出自： 2006 Getty Images

杨扬，短道速滑，2006年都灵冬奥会

杨扬是短道速滑历史上的传奇名将，中国代表团冬奥会历史首金的创造者（2002年盐湖城冬奥会500米冠军）。生涯共59次夺得世界冠军，是获得世界冠军数量最多的中国运动员。

杨扬参加过1998年长野冬奥会、2022年盐湖城冬奥会以及2006年都灵冬奥会，交出了2金2银1铜的成绩单。

2006年都灵冬奥会上，担任开幕式旗手的杨扬成为中国代表团冬奥会历史上第一位女性旗手。

韩晓鹏在2010年温哥华冬奥会上担任中国代表团开幕式旗手 照片出自： 2010 Getty Images

韩晓鹏，自由式滑雪，2010年温哥华冬奥会

韩晓鹏是自由式滑雪空中技巧运动员，参加过2002年盐湖城冬奥会、2006年都灵冬奥会以及2010年温哥华冬奥会，并在都灵斩获男子空中技巧个人赛金牌。这枚金牌是中国冬奥会历史上第一枚雪上项目金牌，也是第一枚自由式滑雪项目的金牌。此外，韩晓鹏还是第一位获得冬奥金牌的中国男子选手。

佟健在2014年索契冬奥会上担任中国代表团开幕式旗手 照片出自： 2014 Getty Images

佟健，花样滑冰，2014年索契冬奥会

佟健和搭档庞清是中国著名的花样滑冰双人滑组合，二人携手参加了从2002年盐湖城到2014年索契的四届冬奥会，并在2010年温哥华冬奥会上不敌申雪/赵宏博组合，摘得双人滑银牌。此外，他们还在2006年和2010年世锦赛上两夺双人滑冠军（生涯世锦赛2金1银3铜）。

周洋在2018年平昌冬奥会上担任中国代表团开幕式旗手 照片出自： 2018 Getty Images

周洋，短道速滑，2018年平昌冬奥会

周洋生涯参加过三届冬奥会（2010、2014、2018），在2010年温哥华冬奥会和2014年索契冬奥会上蝉联女子1500米金牌（2010年还收获了女子3000米接力金牌）。世锦赛赛场上周洋更是交出了4金5银5铜的成绩单。

2018年平昌冬奥会上，周洋成为中国代表团冬奥开幕式历史上的第二位女旗手。

2022年北京冬奥会中国代表团旗手将有高亭宇和赵丹共同担任。

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