2022年北京冬奥会上有望创造的“新历史”

羽生结弦（日本）：花样滑冰

日本男子花滑巨星在2018年平昌冬奥会上成为历史上第四位蝉联冬奥会冠军的男子花滑运动员。北京冬奥会上，他将力争成为继1928年的瑞典名将吉利斯·格拉夫斯特罗姆之后，首位实现冬奥会三连冠的男子花滑运动员。羽生结弦是首位蝉联冬奥会男子单人滑冠军的亚洲男子花滑运动员，也是1948年以来最年轻的冬奥会男子花滑冠军得主。

日本花滑巨星羽生结弦 照片出自： 2018 Jean Catuffe

埃斯特·莱德茨卡（捷克）：高山滑雪/单板滑雪

埃斯特·莱德茨卡在平昌冬奥会上成为历史上首位在单届冬奥会上赢得两个不同大项金牌的女子运动员，也是冬奥会历史上第三位取得如此成就的运动员。捷克名将在平昌先后赢得高山滑雪超级大回转金牌和单板滑雪平行大回转金牌，从而被载入史册。值得一提的是，她也是冬奥会历史上首位使用不同装备夺得两个不同大项金牌的运动员。北京冬奥会上，她有望成为第一位在两届冬奥会完成如此卓绝成就的运动员。

埃斯特·莱德茨卡 照片出自： 2018 Getty Images

安德雷斯·魏灵格（德国）：跳台滑雪

26岁的德国名将在2018年平昌冬奥会上问鼎男子个人标准台桂冠，那届冬奥会上他共斩获3枚奖牌。但是自1964年跳台滑雪进入冬奥会竞赛项目以来，从未有跳台滑雪运动员在冬奥赛场卫冕成功。魏灵格能够在中国创造历史呢？

安德雷斯·魏灵格

瑞典女子冰壶队，冰壶

自1998年长野冬奥会冰壶运动入奥以来，瑞典女子冰壶队是最成功的队伍。至今为止，瑞典女子冰壶队共斩获5枚奖牌，其中包括3枚金牌，加拿大队以2冠位居瑞典队之后。如果瑞典女队能够在北京成功卫冕，她们将会创造新的纪录，即使只是赢得一枚奖牌，她们的纪录也将得以续写。

瑞典女子冰壶队庆祝平昌冬奥会夺冠 照片出自： 2018 Getty Images

夏洛特·卡拉（瑞典），越野滑雪

卡拉在2018年平昌冬奥会上摘得女子10公里自由技术银牌后成为冬奥越野滑雪历史上首位连续三届冬奥会均收获奖牌的运动员，如今的她有望在北京续写荣耀。在越野滑雪仅设男子项目的时代，参加三届冬奥会的比约恩·戴利曾经蝉联过冠军。玛丽特·比约根虽然也是赢得三枚奖牌，但是她的夺牌轨迹如下：在2006年都灵冬奥会上赢得银牌，之后在2010和2018年冬奥会上分别收获铜牌（2014年索契冬奥会没有斩获，连续夺牌中断）。上述两位名将虽然成就非凡，但是都未能实现卡拉取得的成就。卡拉在2010年温哥华冬奥会摘金后在之后两届冬奥会均收获银牌。

夏洛特·卡拉 照片出自： 2018 Getty Images

肖恩·怀特（美国），单板滑雪

肖恩·怀特在2018年平昌冬奥会夺金后成为冬奥历史上唯一一位三夺单板滑雪金牌的运动员。那之前曾经在2006年都灵冬奥会和2010年温哥华冬奥会上成功登顶的美国巨星将在北京冲击个人第四金。怀特的美国队友杰米·安德森在冬奥会单板滑雪历史上的成绩位居第二，她在女子坡面障碍技巧和大跳台项目上斩获2金1银。

美国单板滑雪大神肖恩·怀特 照片出自： 2018 Getty Images

娜塔莉·盖森博格（德国）：雪橇

盖森博格是冬奥会雪橇历史上最成功的运动员，征战过三届冬奥会的她手握5枚奖牌，其中包括4枚金牌。盖森博格在2010年温哥华冬奥会上赢得单人雪橇铜牌，之后在索契冬奥会和平昌冬奥会上实现单人雪橇和团体接力金牌的蝉联。如果能够在北京继续登上领奖台，她的成就将变得更加伟大。

娜塔莉·盖森博格 照片出自： 2018 Getty Images

斯文·克拉默（荷兰），速度滑冰

克拉默是速滑历史上获誉最多的男子运动员，手握9枚冬奥会奖牌，包括4枚金牌。2018年平昌冬奥会上，荷兰巨星完成了对于同胞伊瓦尔·巴兰格鲁德和克拉斯·图恩博格成绩上的超越。他也是冬奥历史上唯一一位三次赢得同一项目金牌的速滑运动员，他在2010年温哥华冬奥会、2014年索契冬奥会以及2018年平昌冬奥会上完成男子5000米项目三连冠霸业。