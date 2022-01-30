冬奥经典对决：花样滑冰双雄羽生结弦VS陈巍

花样滑冰男子单人滑顶尖选手羽生结弦和陈巍之间的第一次交锋是在2016/17赛季。两人在花滑大奖赛总决赛中首次直接对话，陈巍落败收获银牌。羽生结弦虽然摘得了金牌，但是在自由滑比赛中，他输给小自己5岁的陈巍10分之多。

一年之后，在韩国江陵举行的2017年四大洲锦标赛上，陈巍首次击败了羽生结弦。但在一个月之后，羽生结弦就赢得了他的第二枚世锦赛金牌，扳回一城。那场比赛中，陈巍的总分落后羽生结弦31分，仅仅排在第六位。

在陈巍出现之前，唯一能够匹敌羽生结弦的花样滑冰运动员是西班牙名将哈维尔·费尔南德斯，后者曾在2016年和2017年世锦赛上两次击败日本巨星。

2017/2018赛季，男子单人滑的竞争非常激烈。赛季之初，陈巍在莫斯科的俄罗斯电信杯上证明了自己的巨大潜力，在短节目中排名第一，在自由滑中排名第二，击败了彼时的世锦赛、冬奥会双料卫冕冠军羽生结弦（自由滑排名第一）。

羽生结弦和陈巍那个赛季的第二次对决本应在大奖赛名古屋总决赛中上演。但由于羽生结弦在之前大阪NHK杯（大奖赛分站赛）中受伤而未能参加总决赛的争夺，陈巍轻松夺冠。

在2018年平昌冬奥会之前，陈巍被视为羽生结弦卫冕的最大威胁。但在平昌赛场上，陈巍在短节目中的表现差强人意，只位列第17名。虽然在自由滑比赛中，他触底反弹，获得了最高分（比羽生结弦高出近9分），但之前短节目的发挥失常使得他总成绩仅排在第5。

而羽生结弦的短节目表现完美无缺，顺理成章在该环节中获得第一，并在自由滑中获得第二，最终得以蝉联奥运桂冠。成为迪克·巴顿（1948年，1952年）之后首个成功卫冕冬奥冠军头衔的选手。

平昌冬奥会之后，羽生结弦因为脚伤，选择退出世锦赛的争夺，失去强劲对手的陈巍在米兰世锦赛上成功登顶。之后，羽生结弦在练习中再次伤到脚踝不得不暂时休赛。

两人再次同场较量是在日本琦玉举行的2019年世锦赛上。在那场对决中，陈巍在羽生结弦的主场以压倒性优势卫冕世锦赛冠军。那场比赛，陈巍还打破了自由滑和总成绩的世界纪录，领先羽生结弦近23分之多。

在都灵举行的2019/20赛季大奖赛决赛中，陈巍的表现再次力压羽生结弦，成绩也再次刷新了自由滑和总成绩的世界纪录。这一次羽生结弦输得更多，多达44分。不过日本巨星在收获银牌后表示：和陈巍之间的竞争关系激励了他。

羽生笑着说道：“陈巍的努力真的让花样滑冰难度越来越高了，弄那么难干嘛啊？我岁数比他大啊。”

“但是，你知道吗，我真的很喜欢和他竞争。我总分超过300分之后，我感到很孤独，然后我就找不到继续滑下去的动力了。而跟陈巍竞争，就是我的动力。”

陈巍也承认，他也喜欢与羽生结弦竞争，在他看来，羽生结弦是有史以来最伟大的运动员。

“他是有史以来最伟大的，真的。他是冰面上最棒的选手之一。所以，有这个机会能够与这位我已经仰望了很久的人，一个当我还是个婴儿的时候就看着他在青少年队伍中成长的人同场竞技、能够见到他本人，这真的很酷。”

在2021年的世界锦标赛上，美国人再次以较大的优势获胜。尽管羽生结弦在短节目中排名第一，但他在总排名中位列第三，落后陈巍31分。他还被他的同胞影山优磨击败。上赛季结束时，在2021年世界团体锦标赛上，陈巍再次领先羽生结弦排名第一（他的成绩帮助美国队赢得银牌，而日本队获得铜牌）。

如果单从结果上看，被称为 "四周跳之王 “的陈巍似乎已经超越了羽生结弦，成为获得冬奥金牌最热门的人选。但在2021/22赛季，日本人已经表示，他将有一个秘密武器，可能会帮助他卫冕奥运桂冠。

由于受伤，羽生错过了本赛季的大奖赛系列赛，然而在12月的日本锦标赛上，他成为世界上第一个在比赛中尝试阿克塞尔四周跳的花滑运动员。这一跳最终由于双脚落地而被降级，然而到2022年北京冬奥会时，他很可能就已经做好了完成世界上最难一跳的准备。

“我要去北京，因为我想完成四周跳，”羽生结弦在入选日本冬奥队后说。"我希望能用阿克塞尔四周跳来获得冠军"。

对于陈巍来说，新赛季的开局让他经历了挑战。

10月，他输掉了自2018年平昌冬奥会以来的第一场比赛，在花滑大奖赛美国站上获得第三名，但后来在加拿大站上赢得了冠军，总算挽回颓势。

在北京冬奥会上，这两位花滑名将都希望能够改写历史，羽生结弦可以成为自吉利斯·格拉夫斯特伦（1920，1924，1928）以来世界上第一个连续赢得三枚奥运金牌的花样滑冰男运动员。而陈巍若是获得这枚奥运金牌，就可以实现金牌大满贯。无论他们之间的竞争结果如何，这必将是2022年北京冬奥会上最受关注的比赛之一。