2月7日高山滑雪男子滑降：瑞士名将比特·费乌兹斩获北京冬奥会高山滑雪首金

2022年北京冬奥会高山滑雪男子滑降决赛因为天气原因延期至2月7日举行。决赛中34岁的比特·费乌兹在延庆国家高山滑雪中心垂直高度达890米的滑降赛道上展现了自己的实力。瑞士人滑出了1分42秒69的成绩，摘得金牌。

回首今天的比赛，费乌兹表示：“天气情况完美，没风，我在雪板上站的很稳。今天我梦想成真了。奥运会太重要了，今天我做到了。四年前，我获得亚军和季军，但是今天一切都对了。这个冠军对我来说极为重要。我觉得没有比脖子上挂着金牌回家更美的事了。”2月8日，他还将参加超级大回转的比赛。

法国名将约翰·克莱雷创造历史 照片出自： 2022 Getty Images

法国选手约翰·克莱雷1分42秒79的成绩摘得银牌后超越美国选手博德·米勒，成为赢得冬奥会高山滑雪奖牌年龄最大的运动员，他今天的确切年龄为41天零29天。

“今天我拼了，很冒险。我知道生涯赢得冬奥会奖牌的机会就这一次了。滑行过程中，我知道自己今天表现挺好。在滑降项目上有时候挺奇怪的，有时你能表现很好，有时就不行，而且也不知道什么原因。但是今天，我速度很快。虽然不足以赢得金牌，但是银牌也已经让我很开心了。”

“无论你是20岁赢得奖牌还是41岁奖牌，年龄真不重要，奖牌都是一样的。这已经是我人生的美好记忆。”

马蒂亚斯·梅耶尔收获男子滑降铜牌 照片出自： 2022 Getty Images

来自奥地利的马蒂亚斯·梅耶尔已经31岁，他以1分42秒85的成绩位居季军，此前他曾经在索契冬奥会（滑降）和平昌冬奥会（超级大回转）上分别斩获1枚金牌。

赛后他说道：“我该说些什么呢？这是一枚奥运铜牌，我很开心。今天的比赛太棒了，大家成绩很接近。每个人都发挥出了最好的自己，我感觉特别高兴。费乌兹是一位伟大的选手，他配得上奥运冠军。”

马蒂亚斯·梅耶尔的父亲赫尔穆特曾经在1988年卡尔加里冬奥会上摘得过超级大回转银牌。北京冬奥会马蒂亚斯·梅耶尔本人的目标原本是冲击连续三届冬奥会夺冠。

但是最终，瑞士人费乌兹笑到了最后，收获了他的第三枚冬奥会奖牌，也是首枚金牌。今天的决赛中，德国选手多米尼克·施瓦格在比赛中出现意外，滑出赛道后被医护人员担架抬走，比赛也因此中断了一些时间。