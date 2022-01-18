2022年北京冬奥会高山滑雪观赛指南

高山滑雪有“冬奥会王冠上的珍珠”的美誉。2022年北京冬奥会的高山滑雪比赛将在全新修建的国家高山滑雪中心举行。届时将会产生11套奖牌。

高山滑雪比赛中，选手需要挑战陡峭的赛道，部分赛段的坡度可达到68度。

2月6日至19日，6项高山滑雪赛事将汇集超过300位选手参与竞技。

通过本文了解详细赛程以及最佳观赛方式。

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2022年北京冬奥会高山滑雪竞赛项目

冬奥会高山滑雪包括六个竞赛项目：滑降、超级大回转、大回转、回转、全能赛以及混合团体平行回转。

其中滑降和超级大回转是速度项目，大回转、回转、平行回转是技术项目。全能赛则是对于运动员在速度项目和技术项目上的综合考验。

滑降：通常来说，冬奥会高山滑雪比赛都会以滑降开场。顾名思义，滑降就是沿着赛场标识从高点滑到赛道底部，用时最短者获胜。

超级大回转：这个项目包含了滑降的速度，但是在此基础上又增加了一些大回转项目的转弯。

大回转：速度最快的高山滑雪技术项目，运动员需要沿着赛道标注的轨迹完成比赛。大回转比赛包括两次滑行，两次滑行在同一天完成。最终核算总成绩，用时最短者获胜。

回转：回转是高山滑雪竞赛项目中最考验技术的项目。赛道上的旗门安排非常密集，运动员必须沿着旗门滑行。同样是两次滑行核算总成绩，用时最短者获胜。

全能赛：北京冬奥会高山滑雪全能赛的竞赛项目安排是滑降+回转，两项比赛在同一天完成。核算总成绩用时最短者获胜。

混合团体平行回转：该项目在2018年平昌冬奥会上首次亮相奥运赛场。各比赛队均由四位选手组成，比赛在并列的两条完全相同的赛道上进行。两队选手采用两两“单挑”方式进行比赛。混合团体平行回转比赛包括16强赛、四分之一决赛、半决赛以及决赛。

2022年北京冬奥会上应该关注的高山滑雪明星选手

美国巨星米凯拉·席弗琳在北京冬奥会上的表现定将备受瞩目。

身为冬奥会两金得主的她是现役选手当中世界杯分站赛夺冠数量最多的运动员。2021年世锦赛上，席弗琳斩获4枚奖牌（包括全能金牌）。

北京冬奥会上，席弗琳的目标是参加全部五个项目的比赛，向2002年盐湖城冬奥会上珍妮卡·科斯特里奇单届冬奥会斩获四枚奖牌（包括3金）的纪录发起冲击。

席弗琳的两个主要竞争对手是上赛季世界杯总冠军佩特拉·弗尔霍娃（斯洛伐克）、世锦赛2金得主卡特琳娜·林斯伯格（奥地利）。

高山滑雪速度女王索菲亚·戈吉亚（意大利）将会努力实现卫冕金牌。高山滑雪项目上，此前只有德国选手卡特娅·塞辛格曾经成功卫冕（1998年长野冬奥会）。

埃斯特·莱德茨卡（捷克）是2018年平昌冬奥会上的英雄，当时她在单板和双板项目上全部收获金牌，创造历史。在接受我们的采访时，莱德茨卡曾经表示：“我还有机会斩获3冠或4冠，我还有很大进步空间。”

男子组比赛中，马尔科·奥德马特（瑞士）是大回转项目的夺冠热门，本赛季他在该项目世界杯比赛中展现了统治力。

奥德马特也有机会在超级大回转比赛中争夺冠军，该项目上他将遭遇挪威名将亚历山大·阿莫德特·基尔德的挑战，后者期待斩获自己的首个大赛冠军。

赛程

场馆：延庆国家高山滑雪中心

比赛日期：2月6日星期日 - 2月19日星期六

（以下均为北京时间，赛程有可能临时调整）

2月6日星期日

11:00 男子滑降

2月7日星期一

10:15/13:45 - 女子大回转

2月8日星期二

11:00 - 男子超级大回转

2月9日星期三

10:15/13:45 - 女子回转

2月10日星期四

10:30/14:15 - 男子全能

2月11日星期五

11:00 - 女子超级大回转

2月13日星期日

10:15/13:45 - 男子大回转

2月15日星期二

11:00 - 女子滑降

2月16日星期三

10:15/13:45 - 男子回转

2月17日星期四

10:30/14:00 - 女子全能

2月19日星期六

11:00 - 团体赛

2022年北京冬奥会高山滑雪比赛看点

高山滑雪运动员最快速度可以达到152公里/小时，比赛过程中，运动员需要在一条布满急弯和需要跳跃的曲折赛道上快速滑行。

找到最快的路线、敢于冒险的态度和正确使用技术同样重要。

林德希·沃恩在接受《卫报》采访时曾经解释道：“我特别喜欢走内线，我真的喜欢溜边，而且我的身高对于滑雪运动员而言有点过高了，所有人都认为这是我的弱点。但是我的教练对我说，那不是弱点，而是我的优势，所以我就没有为此做出任何特别的改变。最终，在滑降比赛中，身高确实成为我的优势。在转弯的时候，我身体的倾斜角度能够更大一点，这是大多数运动员都无法做到的。”

在技术项目上，如回转和大回转，滑雪效率是最重要的。

奥运冠军泰德·莱格蒂表示：“比赛中需要保持雪橇向前，小腿平行，滑雪板换边需要频繁且迅速。同时，还需要保持平衡，尽量让身体保持在雪板中间。”

莱格蒂开发了一种革命性的技术，通过更深的过弯来增加速度。

“找到大过弯角度很关键，保持膝盖向前，同时臀部接近地面。基本上就是那种拖着走的感觉。有时真的需要大角度和更长的转弯弧线，而这就是我赖以生存的技术。”

高山滑雪也是一项会受到外界因素干扰的运动项目，比如不断变化的天气情况、赛道雪的质量等等，都会影响到运动员的成绩。

在速度项目中，熟悉赛道尤为重要。本届冬奥会上，参赛选手面临的一大额外挑战就是对于赛道的不熟悉。延庆国家高山滑雪中心的赛道由于疫情原因，最终未能举办测试赛。

世锦赛两金得主泰莎·沃尔莉表示：“冬奥会期间我们将会了解那条赛道，届时适应能力是关键。”

“我觉得那里的雪况也可能会不一样，至少和欧洲的雪况会有不同。”