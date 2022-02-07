2月7日高山滑雪女子大回转奖牌赛：瑞典名将夺金

大回转比赛是速度最快的高山滑雪技术项目，运动员需要沿着赛道标注的轨迹完成比赛。大回转比赛要在同一天完成两轮滑行，最终核算总成绩，用时最短者获胜。第一轮比赛，选手要经过47个转向门，进入第二轮要经过46个转向门。

今天赛道的高度达到424米，瑞士选手古特-贝赫拉米在第一轮的比赛用时为59秒07，排名第8。第二轮，她的滑行用时57秒34，合计1分56秒41。

意大利选手布里尼奥内第一轮成绩是57秒98，排名第3，第二轮用时57秒99，排名第5，总成绩用时1分55秒97，这一成绩直接将她的排名提升至已完赛选手的第一位。但冠军的归属要等待最后一名选手完赛后揭晓。

最后出场的是瑞典选手赫克托，她在第一轮用时57秒56，排名首轮第1位。她在第二轮的发挥将直接影响最后的排名。最终她用时58秒13，总成绩为1分55秒69，成功将金牌夺走。意大利选手布里尼奥内收获银牌，瑞士人贝赫拉米摘铜。

这是赫克托第三次参加冬奥会，在2018年平昌冬奥会上，她在大回转比赛中获得第10名的成绩。在本赛季的世界杯上，她刚刚经历了一个完美的赛季——5次登上领奖台（3金1银和1铜），排名第一。

而意大利选手布里尼奥内已经是第四次参加冬奥会的老将，在2018年平昌冬奥会上，她收获了一枚铜牌，这次又将成绩提升一位。

在上午第一轮比赛中 ，卫冕冠军米凯拉·席弗琳出现失误，未能晋级第二轮比赛，爆出本场比赛的大冷门。席弗琳对自己的表现感到遗憾，“我在比赛中摔出去的情况不太常见。我在转弯时机上下了很大功夫，我真没想到自己最后会在这个环节出现问题。今天的失利不是因为我自己畏手畏脚，我还是很自豪的。但是距离冬奥会大回转决赛就差5个转弯，还是有些失望的。”