高山滑雪女子大回转卫冕冠军米凯拉·席弗琳首轮出局

在2022年北京冬奥会女子大回转比赛中，卫冕冠军米凯拉·席弗琳的第一轮滑行出现失误。这位两届高山滑雪金牌得主在滑行时错过了一扇旗门，没能顺利完成这项复杂而陡峭的赛道比赛。

由于未能完成比赛（DNF），这位美国选手将不会参加随后第二轮的奖牌争夺赛。

“我觉得今天我整体冲的很凶，全力拼一把。但是就是在一个转弯的时候我在时机上出了些问题，这是在我挑战自己极限的时候，可能就会出现这样的问题，然后就出现了这样的结果。”席弗琳接着说，“雪况很好，天啊，真的太棒了那个场地条件。但是如果你在比赛中出现小失误，有些情况就是不可避免的了，就像大家看到的那样，我今天出在那个转弯遭遇了最差的结果。”

显然，席弗琳对自己的表现感到遗憾，“我在比赛中摔出去的情况不太常见。我在转弯时机上下了很大功夫，我真没想到自己最后会在这个环节出现问题。今天的失利不是因为我自己畏手畏脚，我还是很自豪的。但是距离冬奥会大回转决赛就差5个转弯，还是有些失望的。”

此前，席弗琳的状态正佳，在高山滑雪世界杯总排列第一位。这位美国名将曾说，“我要力争打好每一项比赛。”

错过大回转的夺牌机会后，席弗琳还有争夺4项比赛奖牌的机会，下一枚奖牌将在周三（2月9日）的回转赛中产生。如果顺利夺冠，她将成为美国高山滑雪史上获得金牌数最多的运动员。

在2014年索契冬奥会上，她成为最年轻的冬奥会回旋金牌得主，她还在2018年平昌冬奥会上获得了金牌和银牌。

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